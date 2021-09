Hiltler : pourquoi le leader nazi a-t-il envoyé une équipe pour rechercher les origines des Aryens au Tibet ?

il y a 59 minutes

Crédit photo, ULLSTEIN BILD DTL/GETTY IMAGES Légende image, Bruno Beger (deuxième à partir de la gauche) et d'autres membres de l'équipe réunis à Lhassa en 1939

En 1938, Heinrich Himmler, membre éminent du parti nazi allemand et l'un des principaux architectes du génocide connu sous le nom d'Holocauste, a envoyé une équipe de cinq membres au Tibet pour rechercher les origines de la "race aryenne". L'auteur Vibhav Purander raconte l'histoire passionnante de cette expédition à travers l'Inde.

Environ un an avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, un groupe d'Allemands a débarqué subrepticement sur la frontière orientale de l'Inde. Ils étaient en mission pour découvrir la "source de la race aryenne".

Adolf Hitler croyait que les "Aryens" d'Europe du Nord étaient entrés en Inde depuis le nord il y a environ 1500 ans et que les Aryens avaient commis le "crime" de se mélanger avec le peuple "non-aryen" local et avaient perdu les traits qui faisaient d'eux un supérieur élément au reste des races sur terre.

Hitler a exprimé à plusieurs reprises sa profonde haine pour le peuple indien et sa lutte pour la liberté et a révélé cette position dans ses discours, ses écrits et ses discussions.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Néanmoins, selon Himmler, l'un des principaux collaborateurs d'Hitler et chef des SS, le sous-continent indien méritait toujours d'être examiné de plus près, d'où l'intérêt d'Hitler pour le Tibet.

Ceux qui croyaient à l'idée d'une race "suprémaciste blanche" croyaient à la cité perdue fictive d'Atlantis, où vivaient autrefois les gens du "sang le plus pur". Elle aurait été située quelque part entre l'Angleterre et le Portugal dans l'océan Atlantique et cette île mythique aurait coulé après avoir été frappée par un éclair "divin".

Selon la théorie, tous les Aryens qui ont survécu se sont déplacés vers des endroits plus sûrs, y compris l'Himalaya, en particulier le Tibet, qui a été décrit comme "le toit du monde".

En 1935, Himmler a créé une unité au sein des SS sous le nom de "Bureau de l'héritage des ancêtres" dont la mission était de découvrir où les gens allaient après avoir fui l'Atlantide après la foudre et les inondations, et où les traces de la grande race subsistent et peuvent être excavées.

En 1938, Hitler envoya une équipe de cinq Allemands au Tibet dans le cadre de cette "opération de recherche".

Crédit photo, KEYSTONE/GETTY IMAGES Légende image, Himmler (premier à partir de la droite) et Hitler croyaient tous deux à la théorie de la supériorité de la race aryenne

Deux des membres de l'équipe étaient importants. L'un était Ernst Schafer, un zoologiste talentueux de 28 ans qui avait visité la frontière indo-sino-tibétaine deux fois plus tôt. Schafer a rejoint les SS peu de temps après la victoire nazie aux élections de 1933, et bien avant que Himmler ne devienne patron de l'expédition tibétaine.

Schafer était passionné par la chasse et adorait collectionner des souvenirs chez lui à Berlin. Au cours d'un de ses voyages de chasse, alors qu'il tentait de tirer sur un canard depuis un bateau dans lequel lui et sa femme se trouvaient, celui-ci a glissé alors qu'il pointait le pistolet et le coup est parti et a touché sa femme à la tête, la tuant.

Le deuxième homme était Bruno Biger, un jeune anthropologue qui a rejoint les forces spéciales SS en 1935. Biger prenait des mesures des crânes et des détails faciaux des Tibétains et fabriquait des masques faciaux et, en particulier, "rassemblait du matériel lié à la lignée, aux origines, l'importance et le développement de la race nordique dans cette région."

Le navire transportant les cinq Allemands a accosté au Sri Lanka début mai 1938. De là, ils ont pris un autre navire à Madras (aujourd'hui Chennai) puis un troisième à Calcutta.

Les autorités britanniques en Inde se méfiaient des voyageurs allemands et les considéraient comme des espions. Elles étaient d'abord réticentes à les laisser passer par l'Inde, de sorte que le journal britannique Times of India a publié à l'époque le titre accusateur : "Agents de la Gestapo en Inde".

Crédit photo, ULLSTEIN BILD DTL/GETTY IMAGES Légende image, L'équipe allemande à l'arrivée à Colombo, Sri Lanka

Le responsable politique britannique de Gangtok dans l'État indien du nord-est du Sikkim, qui était à l'époque un royaume montagnard indépendant, n'était pas enthousiaste à l'idée d'autoriser les hommes à atteindre le Tibet via le Sikkim..

Mais à la fin, l'insistance et la détermination de l'équipe nazie ont prévalu. À la fin de l'année, les cinq Allemands sont entrés au Tibet avec des drapeaux à croix gammée hissés sur leurs mules et leurs bagages.

La croix gammée est commune partout au Tibet. Schafer et l'équipe avaient également vu bon nombre de ces croix pendant leur séjour en Inde, car cela a été un symbole de chance pendant des siècles. À ce jour, on le voit à l'extérieur des maisons, à l'intérieur des temples, au coin des rues et sur des charrettes et des camions.

Le Tibet a subi beaucoup de changements pendant la présence de l'équipe allemande là-bas. Le treizième dalaï-lama mourut en 1933 et le nouveau dalaï-lama n'avait que trois ans, le régent dirigeait donc les affaires du royaume bouddhiste du Tibet. Les Allemands étaient traités si exceptionnellement par le gardien ainsi que par les Tibétains ordinaires que Bigger, qui fabriquait les masques faciaux, a travaillé comme médecin traitant les gens de la région pendant un certain temps.

Crédit photo, ULLSTEIN BILD DTL/GETTY IMAGES Légende image, Schafer (troisième à partir de la gauche) au Tibet en 1939

Ce que les bouddhistes tibétains ne savaient pas, c'est que dans l'imagination maléfique des nazis, le bouddhisme était, tout comme l'hindouisme, la religion qui a érodé la pureté ethnique des Aryens qui ont cherché refuge au Tibet et ont finalement perdu leur esprit et leur force.

Quand est venu le temps pour Schafer et les membres de l'équipe de consacrer plus de temps à la vraie recherche pour laquelle ils étaient venus sous le couvert de la recherche scientifique dans des domaines tels que la zoologie et l'anthropologie, l'expédition a brusquement cessé ses opérations en août 1939 lorsque l'avertissement imminent de La Seconde Guerre mondiale est arrivée.

À ce moment-là, Biger avait mesuré les crânes et les traits de 376 Tibétains, pris 2 000 photographies, "modelé les têtes, les visages, les mains et les oreilles de 17 personnes" et collecté "les empreintes digitales et les mains de 350 autres". Il a également rassemblé deux mille "artefacts ethnographiques".

Un autre membre de l'expédition a filmé 18 000 mètres de pellicule noir et blanc et pris 40 000 photographies.

Lorsque l'expédition s'est arrêtée, Himmler a organisé le départ de l'équipe via Calcutta à la dernière minute et était lui-même présent pour accueillir ses membres lorsque leur avion a atterri à Munich.

Schafer emporta la plupart de ses "trésors" tibétains dans un château de Salzbourg, où il s'installa pendant la guerre. Mais une fois que les forces alliées sont arrivées en 1945, le château a été attaqué et la plupart des images tibétaines et autres matériaux ont été détruits.