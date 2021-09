Emploi : pourquoi les travailleurs inexpérimentés ne parviennent pas à décrocher le premier

Par Kate Morgan

Légende image, Un homme en sourire assis près de la porte d'un bureau

Une analyse récente de près de 4 millions d'offres d'emploi publiées sur LinkedIn depuis fin 2017 montre que 35 % des affichages de postes "de premier niveau" demandaient des années d'expérience professionnelle pertinente préalable.

Cette exigence était encore plus courante dans certains secteurs d'activité. Plus de 60 % des annonces pour des emplois de niveau d'entrée dans le secteur des logiciels et des services informatiques, par exemple, exigeaient trois années d'expérience ou plus.

En bref, il semble que les emplois de premier échelon ne soient pas du tout destinés aux personnes qui entrent dans la vie active.

Et si ce premier emploi est plus difficile que jamais à obtenir, il est aussi plus important que jamais, selon Alan Seals, professeur associé d'économie à l'université d'Auburn, aux États-Unis.

Il s'agit peut-être de l'échelon le plus bas de l'échelle de l'emploi, mais le premier poste d'un travailleur donne le ton de sa carrière.

"La période la plus importante de votre carrière est celle des trois premières années", explique-t-il.

"La qualité de votre premier employeur compte vraiment. Alors, comment obtenir ce premier emploi ?"

La réponse simple est que les travailleurs ont besoin d'autre chose que de la motivation ou d'un diplôme universitaire pour entrer dans la vie active aujourd'hui, qu'il s'agisse de nombreux stages, ou des connexions pour contourner un processus de candidature complexe sans qu'un algorithme les élimine.

Mais tout le monde n'a pas accès à ces avantages, et le résultat est que les travailleurs sont laissés pour compte.

L'essor du stage

La croissance constante du marché des stages signifie que de plus en plus de jeunes étoffent leur curriculum vitae avant même de quitter l'université, explique M. Seals, qui note que de nombreux étudiants obtiennent désormais leur premier stage après la première année.

"Les stages sont maintenant le niveau d'entrée", dit-il. "La plupart des étudiants à l'université font ou essaient de faire des stages, et maintenant il est de plus en plus courant d'en faire plus d'un."

Selon M. Seales, ce fait a un impact sur le marché de l'emploi de premier échelon sur plusieurs fronts.

Premièrement, les entreprises peuvent économiser de l'argent en faisant appel à des stagiaires pour effectuer le travail sans avoir à payer des employés subalternes ; plus une entreprise a de stagiaires, moins elle est susceptible d'ouvrir des postes de premier échelon.

Deuxièmement, comme les candidats ayant un ou plusieurs stages sur leur CV ne sont pas difficiles à trouver, ceux qui n'ont pas d'expérience de stage sont laissés sur le carreau.

Cela peut arriver aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'effectuer un stage non rémunéré ou faiblement rémunéré, ou à ceux qui ont du mal à en trouver un.

"Dans certains cas, il faut avoir fait un stage pour en obtenir un. C'est également difficile si vous faites partie d'une minorité ethnique", explique M. Seals.

Une étude de février 2020 dont il est le co-auteur démontre que les employeurs sont "moins susceptibles de répondre aux candidats [stagiaires] dont le nom a une consonance noire" et beaucoup plus susceptibles d'embaucher ceux qui ont déjà eu des stages auparavant.

Ajoutez à cela le fait que la grande majorité des offres de stage sont géographiquement situées près des grandes villes, ce qui signifie que ceux qui n'y vivent pas encore ou ne peuvent pas déménager n'ont pas de chance.

"C'est un problème - aux États-Unis, les stages sont sur les côtes", explique Seals. "Ce sont les endroits les plus chers du pays pour vivre. Si vous êtes à l'université dans une région où il n'y a pas de stages, vous devez non seulement obtenir un stage, mais aussi trouver le moyen de vous y installer pour un été. Si vous n'avez aucune connaissance du fonctionnement du système ou de la manière d'accéder à ces niveaux et lieux d'élite, vous êtes laissé pour compte."

Le bureau automatisé

Légende image, Il est difficile de mettre un pied dans la porte en tant que candidat inexpérimenté, mais ceux qui y parviennent sont souvent écartés par les entreprises

Il n'y a pas que les stages qui remplacent l'emploi de débutant. Beaucoup d'entre eux sont éliminés au cours des dernières décennies, à mesure que des outils et des technologies sont introduits pour faire le même travail - sans salaire.

"Une grande partie de ce qui aurait été considéré comme un emploi de débutant il y a 30 ans a disparu en raison de l'automatisation", explique Scott Dettman, PDG d'Avenica, un service américain de jumelage de carrières pour les nouveaux diplômés.

"Pensez à des choses comme la recherche de produits, la planification ou la commande de fournitures de bureau. La création de présentations - il y avait autrefois des équipes entières qui s'en chargeaient. Aujourd'hui, nous avons Microsoft PowerPoint".

Le travail qui incombait autrefois à un groupe d'employés en début de carrière peut être effectué par une seule personne, en une fraction du temps.

"C'est une augmentation considérable de l'optimisation - nous pouvons faire beaucoup plus avec beaucoup moins", déclare M. Dettman.

"Mais cela a également permis de prendre beaucoup de ces rôles qui étaient plus administratifs par nature."

Ce qui reste au "niveau d'entrée", alors, ce sont souvent des emplois qui exigent davantage de communication interpersonnelle, des responsabilités de plus haut niveau ou des rôles en contact avec les consommateurs, que de nombreuses entreprises hésitent à confier à un nouveau diplômé.

"Les rôles qui existent actuellement sont dans le service à la clientèle, la gestion des réclamations, la gestion de projet, ce genre de choses", explique M. Dettman.

"Mais il y a un niveau différent de rigueur dans ce travail, et une certaine connaissance du secteur. De plus en plus, les gens deviennent presque frileux à l'idée d'embaucher dès la sortie de l'école. Je parle à des cadres qui me disent : "Nous sommes heureux d'embaucher des personnes de niveau débutant... à condition qu'elles aient deux ans d'expérience".

Le système de demande d'emploi et d'embauche a également été automatisé, ce qui ne fait que rendre les choses plus difficiles pour les travailleurs débutants qui peuvent correspondre à un rôle, mais qui n'ont pas les bons mots à la mode dans leur CV.

"Il y a de gros problèmes avec les processus d'embauche", dit Dettman. Nous avons fait en sorte que les candidats puissent cliquer sur "candidature facile" et postuler à 200 emplois en une heure. Les équipes d'acquisition de talents sont submergées par un tel nombre de candidatures qu'elles sont obligées de recourir à des algorithmes pour éliminer les candidats. Elles commencent donc à rechercher des termes clés, des compétences clés, des identifiants clés."

D'emblée, cela désavantage les personnes qui ont peu ou pas de stages, ou qui ont obtenu un diplôme dans une discipline moins pertinente ou dans une école moins réputée.

De plus, il y a très peu de chances que le CV d'un diplômé moyen comprenne toutes les compétences et l'expérience requises pour un emploi donné.

"Les employeurs ne sont pas satisfaits du niveau de talent qu'ils obtiennent au niveau d'entrée", explique M. Dettman.

"Donc, au lieu d'essayer de prendre des mesures correctives, ils ont augmenté les exigences en matière d'expérience. Au cours des cinq dernières années, nous avons constaté une augmentation de 20 % du nombre de compétences requises dans les offres d'emploi."

Un système défectueux

Tout cela s'ajoute à un marché de l'emploi de premier échelon incroyablement difficile.

Et l'incapacité à décrocher un rôle solide dans le domaine souhaité par un travailleur dès sa sortie de l'université peut avoir un impact majeur sur sa carrière, et ce pendant longtemps.

"Les données et les statistiques le confirment définitivement ; 43 % des diplômés de l'enseignement supérieur n'ont pas un emploi de niveau universitaire dans leur premier emploi après l'école", déclare M. Dettman.

"La même étude suggère qu'environ deux tiers de ces personnes sont sous-employées pour les cinq prochaines années."

L'écart salarial entre les personnes qui occupent un emploi de niveau universitaire et celles qui se retrouvent dans un rôle qui n'utilise pas leur diplôme est d'environ 22 %, ajoute Dettman.

"Cela représente bien plus de 100 000 dollars de manque à gagner au cours de la première décennie d'emploi".

Légende image, Les entreprises recherchent souvent des compétences et des stages que de nombreux diplômés de première année n'ont tout simplement pas

Cette situation perpétue l'inégalité économique, car elle touche de manière disproportionnée les personnes qui n'ont pas - ou ne pouvaient pas se permettre - d'avoir des stages. Ironiquement, cela peut aussi empêcher les personnes qui ont dû travailler au salaire minimum ou à un emploi de service pendant leurs études d'obtenir un poste lié à leur spécialité une fois diplômées.

"Le fait d'appartenir à la classe inférieure peut être un obstacle", déclare Seals.

"Nous avons constaté qu'avoir un emploi sur le campus, dans la restauration ou autre, semble vous nuire. Je pense que cela signale la classe sociale, ce qui explique en partie pourquoi nous avons des problèmes d'inégalité et que beaucoup de personnes sont exclues des emplois de premier niveau."

Trouver une solution de rechange

C'est un système profondément défectueux, dit Seals, mais jusqu'à ce qu'il change, il y a des moyens de le contourner.

"Si vous sortez de l'université, que vous ne pouvez pas trouver immédiatement un emploi dans votre domaine et que vous allez travailler dans un restaurant ou chez Starbucks ou autre, ne le mettez pas sur votre CV", explique M. Seals.

Ses recherches suggèrent que le fait de mentionner un emploi dans le secteur des services ou de la vente au détail peut être préjudiciable lorsqu'on postule pour un autre emploi.

Lorsqu'il s'agit de "pirater l'algorithme" d'un système de recherche d'emploi automatisé, M. Dettman affirme que la meilleure façon de s'en sortir est parfois de le contourner.

"Trouvez les personnes qui font ce travail aujourd'hui, et engagez-les", dit-il.

"Chaque entreprise fera passer des entretiens à des personnes recommandées par des employés internes, surtout si ces personnes font un travail similaire. La meilleure façon de s'infiltrer est de faire le tour du pipeline automatisé. Demandez s'ils peuvent mettre votre CV devant un responsable du recrutement, qui l'examinera probablement ensuite."

Il y a des raisons d'être optimiste et de penser que, suite à la pandémie, le système est en train de changer.

Les emplois remplacés par PowerPoint ne reviendront pas, mais l'omniprésence croissante du travail à distance signifie un meilleur accès aux stages et un bassin d'embauche qui s'étend en dehors des grandes métropoles.

De plus, la pandémie a bouleversé - et continue de le faire - les exigences et les salaires des emplois de débutants, ainsi que leur nombre réel. D'autres changements sont donc à venir.

Légende vidéo, Emploi : comment réussir son premier jour au travail ?

Cependant, selon M. Dettman, pour éviter qu'un grand nombre de travailleurs qualifiés ne soient sous-employés, il faudra un changement de paradigme plus important.

Cela pourrait signifier qu'il faudra abandonner les systèmes de tri des candidats à l'emploi à taille unique, réévaluer les compétences réellement requises pour un emploi et élargir la définition de l'expérience pertinente.

"Je ne suis pas contre les algorithmes", dit-il, "mais lorsque nous avons des descriptions de poste mal rédigées et des CV qui ne disent pas tout, nous avons des données incomplètes."

De meilleures pratiques d'embauche, suggère-t-il, pourraient se concentrer sur les réalisations, les caractéristiques et le potentiel d'une personne, plutôt que sur le nombre d'années d'expérience préalable ou les compétences techniques figurant sur son CV.

"Reconstruire les emplois de premier échelon et faire embaucher les gens signifie s'éloigner du CV et changer la conversation pour dire : qui est vraiment cette personne ?"

