Angela Merkel : comment la Chancelière a façonné toute une génération en Allemagne

Jenny Hill

Correspondant de la BBC à Berlín

il y a une heure

Légende image, Il y a une génération d'Allemands qui n'a jamais vu un autre leader que Merkel

Angela Merkel, l'un des dirigeants les plus influents du monde, a contribué à façonner le cours de la politique européenne et mondiale.

Mais au cours de ses 16 années en tant que chancelière allemande, elle a également eu un impact considérable sur son pays, transformant la vie de millions de personnes pour le meilleur et pour le pire.

Parmi eux, les élèves qui ont fêté la fin de leur scolarité cet été.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Lors d'un bal de fin d'année à Berlin, des adolescents excités en vestes et robes élégantes dansent au son d'une guitare basse.

La génération 2021 est arrivée à maturité dans l'Allemagne de Merkel. Ils n'ont jamais rencontré un autre dirigeant allemand.

"Nous n'avons pas une démocratie parfaite, mais je pense que nous avons une bonne démocratie", déclare Ole Schroeder.

Légende image, Les jeunes Allemands comme Alisa (à droite) n'ont jamais rencontré d'autre chancelière qu'Angela Merkel

"L'Allemagne est bonne avec le système d'immigration. Tout le monde a la possibilité de vivre ici et de réaliser ses rêves", ajoute Alisa Gukasov.

Mais les jeunes sont inquiets pour l'avenir.

Le défi climatique

La plus grande préoccupation de Lina Ziethen est le changement climatique.

"Nous devons élever la voix et demander aux gens d'arrêter de conduire des voitures, d'arrêter de prendre l'avion pour les vacances parce que nous devons réduire les émissions. Mais nous aurions dû le faire il y a 50 ans, pas seulement maintenant", dit-elle.

L'environnement est au cœur des préoccupations de nombreux Allemands, surtout après les inondations meurtrières de cet été dans l'ouest du pays.

Sous la présidence de Mme Merkel, l'Allemagne réduit ses émissions et investit dans les énergies renouvelables.

Toutefois, on sait que les objectifs actuels ne sont pas suffisamment stricts. L'Allemagne continue de brûler du charbon, en partie parce que Mme Merkel a abandonné l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima au Japon il y a dix ans.

Si vous vous promenez dans les forêts féeriques de ce pays, vous pouvez constater les dégâts causés par le changement climatique.

Le Borkenkäfer, un coléoptère qui perce les arbres et les détruit, prospère dans des conditions plus chaudes et plus sèches.

Légende image, Le changement climatique est à l'origine des ravages causés par un coléoptère qui perce et détruit les arbres dans la région du Harz

Les défenses naturelles des arbres sont également affaiblies.

Hans Schattenberg, qui gère des forêts dans la région orientale du Harz, déclare que tout ce que lui et son personnel peuvent faire est de couper des hectares de forêt pour tenter de réduire la propagation.

"Nous n'avions jamais pensé que les forêts pouvaient réagir aussi rapidement au changement climatique. Ce qui nous a le plus choqués, c'est que les conifères n'étaient pas les seuls à être gravement touchés, mais aussi les vieux chênes et les hêtres", explique M. Schattenberg.

Les vieilles certitudes changent en Allemagne.

Sous la direction de Mme Merkel, l'Allemagne a prospéré, même si ses prédécesseurs ont aussi leur part de responsabilité dans la richesse actuelle.

Les critiques s'inquiètent du fait que, alors que ses concurrents évoluent au gré des avancées technologiques et numériques, ce géant économique peine à se maintenir.

Élections allemandes 2021

Les Allemands voteront pour les élections législatives le dimanche 26 septembre.

Le parti conservateur CDU de Mme Merkel a dirigé des coalitions pendant quatre mandats, mais de récents sondages suggèrent que le social-démocrate Olaf Scholz pourrait avoir une légère avance.

Crédit photo, EPA Légende image, Angela Merkel est chancelière d'Allemagne depuis 2005

Satisfaction financière

Alors que les bouteilles en verre cliquettent sur la chaîne de production, Anke Ketterer examine l'exportation la plus appréciée d'Allemagne.

Sa famille brasse de la bière depuis 1877. Elle fait partie de ce que l'on appelle le Mittelstand (entreprises familiales), responsable d'une grande partie de la réussite économique de l'Allemagne.

Légende image, Anke Ketterer (au centre) et son mari Phillip affirment que les années Merkel ont aidé leur entreprise

Ces années ont été bonnes et Angela Merkel a fait un bon travail, dit Ketterer.

"Nous n'avons pas beaucoup de raisons de nous plaindre", ajoute son mari Phillip, qui a adopté son nom de famille lorsqu'il s'est marié et s'est impliqué dans l'entreprise familiale.

Selon lui, le Mittelstand pourrait être plus solidaire et moins bureaucratique.

"Nous nous en sortons bien en Allemagne. Bien sûr, le danger est de trop se conformer, de stagner et de prendre du retard".

La forte influence de Mme Merkel devrait se faire sentir dans la société allemande.

Son refus de fermer les portes à des milliers de demandeurs d'asile dans le pays en 2015 a été un moment essentiel de sa chancellerie.

L'Allemagne a longtemps compté sur les migrants pour combler les postes vacants, faire tourner l'économie et rajeunir une population vieillissante.

Plus d'un quart des habitants de l'Allemagne d'aujourd'hui sont issus de l'immigration.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une minorité allemande rend l'immigration responsable des problèmes du pays

Parmi eux, Negin, qui est arrivé d'Iran à l'adolescence en demandant l'asile. Il nous raconte comment il a failli se noyer en traversant la Méditerranée dans un petit bateau surpeuplé.

Aujourd'hui, il est apprenti dans une clinique dentaire de Berlin, parle couramment l'allemand et envisage de devenir dentiste.

Ouvrir les portes de la migration

Au plus fort de la crise des migrants, Mme Merkel déclare à l'Allemagne "Wir schaffen das" (Nous pouvons le faire). Six ans plus tard, beaucoup s'accordent à dire qu'elle avait raison. Le sentiment de crise a disparu depuis longtemps.

Mais une minorité d'Allemands est toujours en colère. Ils pointent du doigt les crimes et les attaques terroristes commis par des migrants.

Un parti d'extrême droite anti-migration, l'AfD, présent au parlement national, est alimenté par un ressentiment persistant, particulièrement fort dans l'ancien Est communiste.

Lorsque le rideau de fer est tombé, les populations de l'Est se sont vues promettre le progrès et un avenir.

Mais 30 ans plus tard, cette partie a moins d'opportunités, des salaires plus bas et des pensions plus faibles que le reste du pays. Il est difficile de convaincre les jeunes de rester.

Dans leur schrebergarten (verger) typiquement allemand, Hannelore et ses amis disent qu'ils pensaient que Merkel ferait plus pour l'ancien Est. Après tout, la chancelière elle-même a grandi de ce côté-ci du rideau de fer.

Désabusés par les partis politiques allemands établis de longue date, ils votent désormais pour l'AfD.

"Depuis 2015, lorsque les migrants sont arrivés sans contrôle, la situation s'est dégradée pour l'Allemagne", déclare Hannelore

Le leadership féminin

Les inégalités persistent en Allemagne.

Les détracteurs d'Angela Merkel estiment par exemple qu'elle aurait pu faire davantage pour réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui est l'un des pires d'Europe, ou encourager davantage de femmes à occuper des postes à responsabilité dans la politique et les affaires.

"Elle a essayé", déclare Daniela Schwarzer, de l'Open Society Foundation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mme Merkel laisse derrière elle un héritage et une façon de gouverner fondée sur le consensus, tant en Europe qu'en Allemagne

Comme beaucoup d'autres membres de cette organisation internationale, Mme Schwarzer estime que, du simple fait qu'elle occupe la plus haute fonction en Allemagne, Mme Merkel a été un puissant modèle pour les jeunes femmes.

"Quand on entend parler de son mandat à la chancellerie, il y avait des femmes à des postes clés, et elle a choisi des femmes comme proches conseillères".

Mme Merkel reste une figure populaire dans ce pays.

"À long terme, les gens verront que ces 16 années, dans l'ensemble, ont été plutôt réussies, non seulement sur le plan économique, mais aussi pour façonner le pays afin de le préparer à un avenir qui ne sera pas facile", déclare le professeur Magnus Brechtken de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich.

Son héritage est d'avoir représenté une pensée "rationnelle, pragmatique et orientée vers les solutions", dans un monde qu'il considère comme davantage façonné par des personnes ayant adopté une approche nationaliste, irrationnelle, narcissique ou populiste.

À première vue, le monde de la politique allemande peut sembler plutôt terne. Il s'agit de compromis, de consensus et de continuité.