LGBT : le passé libéral méconnu du Moyen-Orient en matière d'homosexualité (et comment il a changé avec l'influence de l'Europe)

Norberto Paredes @norbertparedes

BBC News Mundo

il y a 50 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Achille contemplant le corps de Patrocle.

Le discours officiel anti-LGBT dans la Turquie moderne est si féroce qu'il n'est plus rare que les dirigeants qualifient les membres de la communauté gay de "pervers" et de "déviants".

Cette rhétorique n'est pas propre au gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Pendant des décennies, les dirigeants du Moyen-Orient ont insisté sur le fait que l'homosexualité n'avait pas sa place dans le monde islamique.

Néanmoins, beaucoup rejettent ce point de vue, dans ce qui était autrefois une région tolérante à l'égard de l'homosexualité.

Dans l'Empire ottoman, qui s'étendait de l'actuelle Hongrie au Yémen et couvrait plus de 5 millions de km2, les relations entre hommes étaient largement acceptées. Et il en a été ainsi pendant longtemps.

Au huitième siècle de notre ère, Abu Nuwas, qui allait devenir l'un des grands poètes de la littérature arabe classique, écrivait déjà sur la passion et le désir entre les hommes.

Même dans certaines versions de l'Iliade, l'une des plus importantes et anciennes compositions littéraires, Achille et Patrocle sont décrits comme des amants.

Cependant, Homère, à qui le texte est attribué, ne les identifie pas comme tels, du moins explicitement.

"Quand on regarde la littérature, la poésie, les pièces de théâtre de marionnettes, etc, on se rend compte que pendant la fondation de l'Empire ottoman, le concept d'homosexualité, comme quelque chose qui définit quelqu'un et comme l'opposé de l'hétérosexualité, n'existe fondamentalement pas."

C'est ce que raconte à BBC World l'historien israélien Dror Ze'evi, expert en histoire politique, sociale et culturelle de l'Empire ottoman et auteur de l'ouvrage "Producing desire : the change of sexual discourse in the Ottoman Middle East, 1500-1900".

"Pendant plus de 500 ans, les Ottomans ont poursuivi ce qui avait été établi bien plus tôt dans les empires et les États islamiques qui ont précédé les Ottomans : la sexualité est un large spectre et pas seulement une dichotomie entre hétérosexualité et homosexualité", poursuit-il.

Aujourd'hui, plus d'un siècle après la chute de l'empire, le tableau est très différent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lors des manifestations de la Gay Pride à Istanbul cette année, la police turque a tiré des gaz lacrymogènes et arrêté des dizaines de participants.

Au Moyen-Orient du XXIe siècle, la plupart des pays criminalisent l'homosexualité.

Dans certains cas, les actes sexuels entre personnes du même sexe sont sanctionnés par des peines de prison, voire par la mort.

Plus précisément, ils sont passibles de la peine capitale en Iran, en Arabie saoudite et au Yémen, indique l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA).

Elle suit l'évolution des lois relatives à l'homosexualité dans le monde.

Selon la même source, dans des pays tels que le Qatar et les Émirats arabes unis, la peine de mort peut également être prononcée à l'encontre des personnes condamnées pour ce motif, même si la loi ne s'applique pas dans tous les cas.

Les relations homosexuelles sont également réprimées au Liban, en Libye ou en Syrie, où elles peuvent être sanctionnées par des peines de prison.

Dans le reste de la région, il existe un vide juridique à cet égard, Bahreïn et Israël étant les seules exceptions.

Dans ce dernier pays, non seulement l'homosexualité est légale, mais l'union civile entre deux personnes du même sexe est autorisée de même que l'égal accès à l'adoption.

Actuellement, l'acceptation de l'homosexualité dans la région varie, mais elle est faible dans la plupart des pays.

Bien qu'ils aient la réputation d'être plus libéraux que leurs voisins, seuls 6 % des Libanais pensent que l'homosexualité est acceptable, selon un sondage du Baromètre arabe 2019 commandé par le service arabe de la BBC.

Dans les territoires palestiniens, le pourcentage est de 5 %, tandis qu'en Jordanie et en Tunisie, seuls 7 % la considèrent comme admissible.

Hommes et femmes perçus de la même manière

La situation actuelle contraste avec le "discours sexuel" de l'Empire ottoman avant le XIXe siècle, que la sociologue et politologue turque Irem Özgören décrit comme "multiple et varié".

"Cela ne signifie pas qu'avant il y avait une acceptation totale de l'homosexualité. Elle était courante et acceptée, mais il n'était pas bien vu que les hommes se vantent de leur homosexualité dans les lieux publics", explique-t-il à BBC Mundo.

Dror Ze'evi partage ce point de vue, ajoutant que si l'homosexualité était acceptée par la majorité, il y avait toujours "une minorité d'orthodoxes" qui s'y opposaient au motif que "le Coran n'accepte pas" les relations sexuelles entre hommes.

Dans une étude basée sur des textes du XIXe siècle et qui évoque les catégories sexuelles de l'époque, le sociologue explique qu'écrire des poèmes aux jeunes imberbes pour leur déclarer l'amour était une pratique admise même par les autorités religieuses.

De même, "il existait une classification sexuelle des hommes en fonction de leur rôle passif ou actif et non en fonction du sexe", précise l'expert.

Özgören souligne également que les hommes et les femmes étaient biologiquement perçus comme des "variations du même sexe" et que la beauté n'avait pas non plus de sexe.

Quant aux hommes qui avaient des relations homosexuelles, "ils étaient attirés par d'autres hommes en raison du manque d'affinité intellectuelle, spirituelle ou morale dans leurs relations avec les femmes, notamment en raison du peu d'éducation qu'elles avaient par rapport aux hommes", note-t-il.

Une société plus libérale que la société actuelle

Dans un livre sur les convenances publié en 1599, l'historien et bureaucrate ottoman Mustafa Ali qualifie de "honteux" les rapports sexuels avec les "jeunes hommes imberbes", mais admet ensuite qu'ils ont des "qualités sensuelles".

Les spécialistes y voient une preuve supplémentaire de l'ampleur de l'homosexualité à l'époque, même si elle n'était légale qu'entre un homme et une femme.

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les lois ottomanes réglementaient des aspects tels que la fornication et les relations entre deux personnes du même sexe.

Elles en parlaient en détail et ouvertement.

Mais avec l'émergence de la bureaucratie ottomane au XIXe siècle, les dirigeants de l'Empire ont décidé de modifier les lois et d'entreprendre un processus qu'ils ont appelé modernisation.

Ils adoptaient ainsi une vision occidentale de la sexualité qui favorisait l'hétéronormativité, déclarent les experts consultés.

Un code pénal d'inspiration française

Dans le code pénal ottoman adopté en 1958 et inspiré par les Français, de nombreuses affaires sexuelles, comme les relations extraconjugales, étaient classées sous le titre de "crimes d'honneur".

"Avant ce code pénal, le genre ne se réduisait pas au masculin et au féminin. Pour définir la sexualité masculine, il existe au moins sept mots ottomans. Actuellement, ces mots n'existent pas dans la langue turque", a déclaré Özgören, qui est également professeur de sciences politiques à l'université Katip Celebi d'Izmir, en Turquie.

À partir de ce moment-là, les élites ottomanes ont commencé à réprimer l'homosexualité et un nouveau sentiment de "honte" est apparu lorsqu'on se réfère à la sexualité, qui n'existait pas auparavant, conviennent les experts consultés.

"L'importation des lois européennes a créé une dichotomie. L'hétéronormativité a été importée comme la norme et cela a commencé à changer une structure qui existait depuis des siècles", ajoute Özgören.

Si le code pénal ottoman a inauguré une société moins libérale, le texte ne criminalisait pas non plus l'homosexualité.

L'historien Robert Beachy, de l'université Yonsei de Séoul, rappelle que le concept d'"homosexualité" a été inventé en 1868 par l'écrivain et journaliste austro-hongrois Károly Mária Kertbeny, d'où il a été transporté en France, dans le monde anglo-saxon, au Moyen-Orient et dans le reste du monde.

Le mot "homosexualité" a été utilisé pour la première fois dans des pamphlets allemands pour faire du militantisme contre l'État prussien, qui rejetait la sodomie", explique Beachy à BBC World.

"Il est normal qu'il se soit répandu au Moyen-Orient, car vers la fin du XIXe siècle, il y avait beaucoup d'échanges culturels et économiques entre l'Empire ottoman et l'Empire allemand, notamment la Prusse."

À cette même époque, le Royaume-Uni et la France ont introduit de nouveaux codes pénaux punissant l'homosexualité sur leurs territoires.

Après la Première Guerre mondiale, les deux puissances coloniales de l'époque ont divisé la région et ont emporté avec elles leurs lois et leurs visions contre l'homosexualité.

Et après avoir accédé à l'indépendance, presque aucun pays n'a modifié ces lois, à quelques exceptions près comme Israël, Bahreïn et la Jordanie.

"Je vis en Asie et j'ai vu combien de jeunes hommes d'aujourd'hui ont des amants, mais ils trouvent ensuite des épouses et se marient. Certains ont encore des amants après le mariage", a déclaré Beachy.

"C'est comme ça que ça a fonctionné au Moyen-Orient et dans de nombreuses régions d'Asie pendant longtemps et c'était connu, jusqu'à ce que l'Occident arrive et impose ses vues influencées par le christianisme."

Au cours des dernières décennies, la prolifération des groupes fondamentalistes islamiques et l'application de la charia ou loi islamique dans certains pays ont rendu presque impossible la dépénalisation de l'homosexualité.

Et la poésie d'Abu Nuwas, célébrée dans le passé dans le monde islamique, est aujourd'hui considérée avec honte par certains groupes.