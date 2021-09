Enigme judiciaire: le mystère du garçon noir démembré et jeté dans la Tamise

C'est la plus longue affaire de meurtre d'enfant non résolue de l'histoire récente de la police métropolitaine. Il y a vingt ans, un jeune Africain a été assassiné lors d'un rituel brutal, la tête et les membres arrachés, et son torse jeté dans la Tamise.

Mardi, la police métropolitaine a renouvelé son appel aux citoyens pour qu'ils fassent preuve d'audace et communiquent toute information susceptible de les aider à résoudre cette affaire.

L'identité du garçon est restée un mystère - il était simplement connu sous le nom d'"Adam", un nom qui lui a été donné par les enquêteurs.

Au fil des ans, il y a eu des arrestations et des découvertes médico-légales. Mais personne n'a été inculpé pour son meurtre.

Nous avons suivi l'affaire depuis le tout début, allant même jusqu'à nous rendre à l'endroit où l'on pense que le garçon est né, dans le but de découvrir ce qui s'est réellement passé.

Vingt ans après, nous avons parlé aux personnes les plus proches de l'affaire. Certains parlent pour la toute première fois.

Et nous nous sommes rendus sur la tombe sans nom d'Adam dans un cimetière tentaculaire du sud de Londres.

21 septembre 2001 : la découverte

Crédit photo, PA Media Légende image, Le corps a été retrouvé dans la Tamise, près du Globe Theatre.

C'est un passant qui a trouvé le corps.

Aidan Minter traversait le Tower Bridge, dans le centre de Londres, pour se rendre à une réunion d'affaires.

C'était juste 10 jours après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et la ville était encore étrangement calme.

"La marée était assez haute à l'époque, j'ai cru que c'était un mannequin de tailleur", se souvient Aidan. Il parle rarement de l'affaire. "Puis il est passé sous le pont, et c'est là que j'ai vu les détails, les blessures et le corps lui-même".

La police a sorti le corps de l'eau, en amont, près du Globe Theatre.

C'est un souvenir avec lequel Aidan vit encore aujourd'hui. "Je pense toujours à lui. Je ne l'oublierai jamais, aussi longtemps que je vivrai."

Légende image, Aidan Minter (photo prise en 2021) a trouvé le torse du garçon dans la Tamise.

La première semaine

Le garçon, qui était noir, a pu rester dans l'eau jusqu'à 10 jours. Il était mort des suites d'un égorgement. Ses bras, ses jambes et sa tête avaient tous été amputés de manière experte. Ils n'ont jamais été retrouvés.

Il n'y avait aucun signe d'abus physique ou sexuel, et il avait été bien nourri.

Sur le corps, il n'y avait rien d'autre qu'une paire de shorts orange, ce qui a permis aux policiers de faire leur première découverte dans cette affaire.

L'étiquette était "Kids & Company" et la taille et la couleur ne pouvaient être trouvées que dans un petit nombre de magasins en Allemagne.

Nick Chalmers, alors policier, était l'un des agents affectés à cette affaire, la plus étrange et la plus complexe de sa carrière.

Légende image, Le policier à la retraite Nick Chalmers (photo prise en 2021)

"On est définitivement lié à une affaire, et il y a cette volonté de trouver des réponses. La seule chose qui persiste après 20 ans, c'est la frustration de ne pas avoir trouvé toutes les réponses", dit-il. Il a une connaissance encyclopédique de l'affaire et conserve chez lui des copies de nombreux dossiers.

Près d'une semaine après la découverte du corps, les enquêteurs ont lancé un appel à l'aide au public dans l'émission Crimewatch UK de la BBC. Une soixantaine de personnes ont appelé, mais il n'y a pas eu d'avancée.

Des connexions africaines

Les enquêteurs ont pris la mesure sans précédent de donner un nom au garçon, et une récompense de 50 000 £ a été offerte pour toute information menant à une condamnation pour meurtre.

Les tests ont montré qu'Adam avait entre quatre et sept ans et qu'il avait vécu en Afrique jusqu'à peu de temps avant sa mort.

Des traces de sirop pour la toux ont également été trouvées dans son estomac.

S'il avait été malade, ceux qui l'ont tué se sont-ils souciés de lui donner des médicaments ? Ou l'ont-ils utilisé pour l'assoupir avant le meurtre ?

Les experts s'accordent à dire qu'il s'agit d'un meurtre rituel, car le corps d'Adam a été découpé de manière experte.

Certains pensent qu'il s'agit de l'un des rares meurtres dits "muti" que l'on trouve en Afrique australe.

Lorsque les parties du corps d'une victime sont prélevées et utilisées par les sorciers comme "médicament" pour un client qui souhaite, par exemple, remporter un marché ou s'assurer la chance.

D'autres experts ont estimé qu'il s'agissait plus probablement d'un sacrifice humain dont les origines remontent à une version tordue des systèmes de croyance yorubas du Nigeria.

Une offrande perverse à la déesse Oshun, une divinité généralement associée à l'eau et à la fertilité. Des preuves médico-légales ultérieures ont donné plus de crédibilité à cette théorie.

Avril 2002 : Le plaidoyer de Mandela

En avril 2002, l'équipe de police s'est rendue en Afrique du Sud pour rencontrer l'ancien président du pays, Nelson Mandela. Il a lancé un appel à travers le continent pour que la famille d'Adam se manifeste :

"Scotland Yard m'informe que, selon les premières indications de leur enquête, le garçon vient de quelque part en Afrique, donc si quelque part, même dans le village le plus reculé de notre continent, il y a une famille à qui manque un fils de cet âge qui aurait pu disparaître à cette époque... veuillez contacter la police."

Juillet 2002 : Une avancée

En juillet 2002, des travailleurs sociaux de Glasgow se sont inquiétés de la sécurité de deux fillettes. Elles vivaient avec leur mère, une femme africaine d'une trentaine d'années.

Les travailleurs sociaux ont trouvé des objets bizarres et rituels dans sa maison. Lors d'une audience au tribunal pour la prise en charge des enfants, la femme - Joyce Osagiede - a raconté une histoire de cultes, de meurtres et de sacrifices.

Un officier de police observateur a trouvé cela suffisamment étrange pour justifier un appel à l'unité d'homicide de Londres.

Le policier Nick Chalmers a fouillé le domicile de Joyce et a trouvé des vêtements portant la même étiquette "Kids & Company" et dans les mêmes tailles que le short orange d'Adam. Joyce a été arrêté.

Crédit photo, PA Media Légende image, La police a montré une paire de shorts similaires à ceux trouvés sur le torse d'Adam.

Les agents sont convaincus qu'elle est un élément important de l'histoire, mais elle est confuse et change constamment de version. Elle a dit ne rien savoir d'Adam, mais était incapable d'expliquer l'extraordinaire coïncidence des vêtements.

Les policiers n'ont pas été en mesure d'inculper Joyce. Elle est restée à Glasgow en attendant les résultats de sa demande d'asile.

Septembre 2002 : des liens avec le Nigéria

En septembre 2002, un an après la découverte d'Adam, une cérémonie commémorative est organisée à l'hôtel de ville de Londres pour célébrer sa vie. Une trentaine d'officiers de police, de scientifiques, de pathologistes et de divers experts impliqués dans l'affaire y assistent.

Crédit photo, PA Media Légende image, Une gerbe a été déposée dans la Tamise en mémoire d'Adam, septembre 2002

"Ce qui se rapproche le plus d'une famille pour [Adam], ce sont les personnes qui l'ont connu grâce à l'enquête", déclare Nick Chalmers.

Le travail médico-légal se poursuit, et en décembre, il est clair que l'ADN d'Adam indique une ascendance ouest-africaine.

Des tests révolutionnaires sur des échantillons d'os ont permis de réduire le lieu de naissance d'Adam à une bande de terre autour de Benin City, dans le sud du Nigeria, la ville natale de Joyce Osagiede.

Légende vidéo, In 2002 the Crimewatch team investigated the case. At the time it was believed Adam was Afro-Caribbean.

Des échantillons de pollen dans son intestin ont montré qu'il n'avait vécu dans le sud-est de l'Angleterre que quelques jours ou semaines avant sa mort.

Son estomac contenait également une substance inhabituelle faite d'argile de rivière africaine, comprenant des végétaux, des os broyés et des traces d'or et de quartz.

La présence de cendres montre que le mélange a été brûlé avant que l'enfant ne soit forcé de le manger. Cela explique peut-être le médicament contre la toux, quelque chose de sucré pour faire passer cette concoction désagréable ?

Novembre 2002 : Un lien avec l'Allemagne

Joyce Osagiede, la femme qui avait été arrêtée à Glasgow mais non inculpée, a été expulsée après que le ministère de l'Intérieur a rejeté sa demande d'asile.

Nick Chalmers et son chef, l'officier de police Will O'Reilly, l'accompagnent au Nigeria dans un jet privé spécialement affrété. On espérait qu'elle s'ouvrirait pendant le vol et révélerait des informations cruciales sur le meurtre. Mais elle ne l'a pas fait. Les enquêteurs ne sont pas descendus de l'avion à l'atterrissage à Lagos, et sont rentrés directement chez eux. Joyce a ensuite disparu.

Peu après, la police allemande a révélé que Joyce avait vécu à Hambourg jusqu'à la fin de 2001, la ville où le short orange retrouvé sur le corps d'Adam avait été acheté.

Autres arrestations

À Londres, fin 2002, il y a eu ce qui semblait être une avancée majeure.

Lorsque la police a arrêté Mme Osagiede, elle a découvert qu'elle n'avait que deux contacts dans son téléphone, dont un pour un homme appelé Mousa Kamara. Il a été localisé dans une maison à Londres.

Là, les agents ont trouvé un crâne d'animal percé d'un clou, des potions liquides et de petits sachets contenant ce qui semblait être du sable ou de la terre. Il y avait également une cassette vidéo intitulée "rituels", un drame dans lequel un adulte était décapité. Les objets semblaient être associés à des rituels nigérians, connus sous le nom de Juju.

Les policiers ont également découvert que le vrai nom de Mousa Kamara était en fait Kingsley Ojo. Comme rien ne le relie directement au meurtre d'Adam, il est libéré sous caution.

Mais il y a des preuves évidentes qu'Ojo est impliqué dans le trafic d'êtres humains et il est donc placé sous surveillance.

Quelques heures après sa libération, il était de retour auprès de ses associés criminels pour organiser l'entrée illégale de Nigérians au Royaume-Uni. Il était considéré comme l'un des principaux membres d'un gang qui faisait entrer clandestinement des personnes dans le pays.

Crédit photo, PA Media Légende image, Kingsley Ojo arrêté à Stratford, dans l'est de Londres, en juillet 2003

En juillet 2003, après avoir suivi tous ses mouvements et identifié ses associés criminels, 21 hommes et femmes ont été arrêtés lors de raids coordonnés à neuf adresses à travers Londres. Ojo en faisait partie.

Octobre 2003 : La plante du Jugement dernier

Des botanistes des Kew Gardens ont reçu des échantillons des restes de plantes trouvés dans les intestins d'Adam. En Octobre 2003, ils sont arrivés à une conclusion surprenante.

Adam avait été nourri avec des parties de deux plantes différentes.

Tout d'abord, il y avait de petites quantités de haricot de Calabar, parfois connu sous le nom de plante du Jugement dernier ou du calvaire, traditionnellement utilisée dans les cérémonies de sorcellerie en Afrique de l'Ouest. À ce dosage, elle provoque une paralysie, mais n'empêche pas la douleur.

Deuxièmement, on a découvert des graines moulues de la plante Datura, qui agit comme un sédatif et provoque des hallucinations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Capsule de graines de Datura

Les enquêteurs pensent que la mixture a été administrée à Adam avant qu'il ne soit égorgé. Elle l'aurait laissé paralysé et impuissant, mais toujours conscient de ce qui lui arrivait.

Juillet 2004 : Kingsley Ojo emprisonné

La police dispose de suffisamment de preuves pour inculper Kingsley Ojo, non pas en rapport avec la mort d'Adam, mais pour quatre chefs d'accusation de trafic de personnes et d'utilisation de faux documents pour obtenir un passeport et un permis de conduire. En juillet 2004, il a plaidé coupable et a été condamné à quatre ans de prison, avec une recommandation d'expulsion à sa sortie.

Selon les enquêteurs, Ojo, qui était également connu sous plusieurs pseudonymes, était à la tête d'un réseau "substantiel" qui aurait amené des centaines de personnes au Royaume-Uni pour travailler dans l'industrie du sexe, comme esclaves domestiques ou pour frauder les allocations.

Les détectives espéraient qu'Ojo détiendrait encore la clé de la mort d'Adam.

Nous avons appris qu'à la prison de Brixton, il avait acquis la réputation d'être un "grand homme". Un détenu a informé la police qu'il aurait pratiqué des cérémonies Juju pour de l'argent au nom d'autres prisonniers.

Décembre 2004 : Enquête

En décembre 2004, l'enquête sur la mort d'Adam a rendu un verdict d'homicide involontaire. Elle a révélé comment il est mort de blessures au cou subies alors qu'il était encore en vie.

2005 : Kingsley Ojo propose son aide

Depuis sa cellule de prison, Kingsley Ojo a contacté l'équipe chargée d'enquêter sur la mort d'Adam. Il dit disposer d'enregistrements secrets de Joyce Osagiede réalisés au Nigeria par ses associés. Il a affirmé vouloir aider à traquer le tueur et à laver son propre nom.

Les agents l'ont interrogé à la fin de sa peine, alors qu'il attendait d'être expulsé.

Il a convaincu l'équipe chargée de l'enquête sur le meurtre qu'il pouvait aider, et fin 2005, il a été libéré et vivait à nouveau dans l'est de Londres, contribuant apparemment à l'enquête.

Pendant plus de deux ans, il a fourni des informations à la police, affirmant à un moment donné que Mme Osagiede était sur le chemin du retour au Royaume-Uni. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas.

Il a également accusé une autre femme d'avoir dirigé la cérémonie sacrificielle en septembre 2001.

La police a placé un agent en civil dans son église pendant des mois, mais les enquêteurs ont conclu que les allégations n'étaient pas fondées.

En décembre 2006, le corps d'Adam a été enterré dans une tombe non identifiée dans un cimetière de Londres.

Une poignée d'officiers de police ayant travaillé sur l'affaire depuis le début, dont le l'inspecteur Nick Chalmers et Will O'Reilly, bientôt promu inspecteur en chef, ont assisté à la cérémonie non confessionnelle.

2008 : Kingsley Ojo est expulsé vers le Nigeria

Les détectives en sont venus à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas se fier à Kingsley Ojo, car il était toujours soupçonné d'utiliser une fausse identité pour commettre des fraudes aux allocations, même après sa sortie de prison. En 2008, il a été expulsé vers le Nigeria.

Lors de son audience d'expulsion, Ojo a affirmé qu'il avait toujours "fait de son mieux" pour aider l'enquête.

Toujours au Nigeria, Joyce Osagiede est réapparue et a été interrogée par la police. Elle a finalement admis s'être occupée d'"Adam" lorsqu'elle vivait à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, et avoir acheté le short orange retrouvé sur son corps. Mais elle ne dit plus rien et disparaît à nouveau.

Après des années d'efforts, nous avons finalement réussi à retrouver la trace d'une femme qui connaissait réellement Joyce en Allemagne. Elle n'avait jamais parlé aux médias auparavant.

Ria Matthes, une assistante sociale qui évalue les demandes de prestations, a rencontré Joyce et ses deux filles à plusieurs reprises lorsqu'elles étaient à Hambourg. Elle se souvient également d'avoir vu Joyce à deux reprises avec un petit garçon au cours de l'été 2001, dont elle réalise maintenant qu'il pourrait bien s'agir d'Adam. Ce qui ferait d'elle l'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant.

Légende vidéo, Ria Matthes, a social worker in Hamburg, met Joyce and saw her with a young boy who may have been Adam.

"Je pense régulièrement à cette affaire", dit-elle. "Pour moi, c'était un enfant très timide, bien que très attentif. Il était complètement introverti et renfermé. Il restait à un endroit et ne bougeait pas".

Joyce traitait le garçon comme s'il était un "mal nécessaire pour elle", dit Ria. "[C'était] comme si elle devait le traîner avec elle parce que peut-être elle ne voulait pas le laisser hors de sa vue ou comme si elle l'emmenait pour qu'il n'ait pas à se débrouiller seul."

2011 : Photo d'Adam

Pendant trois ans, les enquêtes se sont poursuivies mais sans nouvelles pistes significatives. Mais lorsque les enquêteurs ont fouillé dans les affaires de Joyce Osagiede laissées chez un ami en Allemagne, ils ont trouvé une pile de photos. L'une d'entre elles montrait un garçon d'environ cinq ans fixant l'appareil photo - elle avait été prise en 2001.

L'inspecteur Nick Chalmers était sceptique quant à la possibilité qu'il s'agisse d'Adam, mais il avait quitté l'enquête et une nouvelle équipe d'enquêteurs avait pris la relève. Début 2011, la photo a été remise à ITV News, qui a tenté de retrouver Joyce au Nigeria.

Joyce a déclaré qu'Adam était bien le garçon sur la photo, et que son vrai nom était Ikpomwosa. Elle a dit qu'elle s'était occupée du garçon, mais qu'elle l'avait confié à un homme appelé Bawa. Pendant un temps, il semble que le mystère sur l'identité d'Adam ait été résolu.

Mais les officiers de police n'ont pas été en mesure d'identifier positivement le garçon ou de faire avancer l'enquête.

2012 : Une rencontre avec Joyce au Nigeria

Un an plus tard, nous avons découvert pourquoi. À l'improviste, Victor, le frère de Joyce, m'a contacté depuis le Nigeria. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu - le garçon sur la photo n'était pas Adam, et son nom n'était pas Ikpomwosa. Joyce et lui voulaient mettre les choses au clair.

Légende image, Joyce Osagiede, au Nigeria

Nous nous sommes rendus à Benin City avec Nick Chalmers, qui avait alors pris sa retraite du Met. Nous avons trouvé Joyce dans une petite maison d'un quartier délabré. Elle était heureuse de nous voir, mais semblait parfois désorientée. On sait qu'elle a des problèmes de santé mentale.

Joyce nous a dit que le garçon sur la photo s'appelait en fait "Danny" - que nous avons réussi à retrouver à Hambourg.

Joyce a également suggéré un autre nom pour Adam. Elle l'a appelé Patrick Erhabor, ce que nous n'avons pas pu vérifier.

Enfin, nous avons montré une autre photo à Joyce. Elle a immédiatement identifié l'homme comme étant quelqu'un qu'elle appelle "Bawa", la personne à qui elle dit avoir donné Adam en Allemagne en 2001.

La photo était celle du trafiquant Kingsley Ojo. C'était la première fois qu'elle faisait cette allégation.

Nous avons réussi à retrouver Ojo au Nigeria. Il n'a pas voulu nous rencontrer, mais a accepté de nous parler au téléphone. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre d'Adam. En effet, il n'existe aucune preuve le reliant au meurtre.

Crédit photo, Facebook Légende image, Kingsley Ojo

Mais l'ancien policier pense qu'il pourrait encore détenir la clé pour débloquer l'affaire.

En réponse à notre reportage, diffusé début 2013, un porte-parole du Met a déclaré que toute nouvelle information ferait l'objet d'une "enquête approfondie".

2021 : Une affaire non résolue

Depuis 2013, l'enquête est effectivement devenue une "affaire classée", sans nouvelles pistes significatives.

Mais il y a eu un développement majeur. Nous sommes restés en contact avec Victor, le frère de Joyce, et l'année dernière, il m'a révélé que Joyce était morte. L'un des derniers liens avec Adam, et potentiellement un témoin crucial, avait disparu.

Aidan Minter, l'homme qui a repéré le corps dans la rivière, a été diagnostiqué avec un trouble aigu de stress post-traumatique. Il dit s'être senti totalement impuissant, sachant que sa découverte était le fils de quelqu'un.

"C'est le choc, pourquoi est-il là ? Qui l'a fait ? C'est la chose la plus difficile. C'était un petit garçon avec une personnalité et elle lui a été cruellement enlevée dans une sorte de meurtre rituel."

Pour le policier à la retraite Nick Chalmers, le manque de réponses est profondément frustrant.

"C'était un jeune enfant innocent. Il y a des personnes responsables de sa mort qui n'ont pas été traduites en justice.