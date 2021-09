Nutrition: des moyens sains de gérer l'alimentation émotionnelle

il y a 18 minutes

Crédit photo, AFP

Causes de l'alimentation émotionnelle

L'alimentation émotionnelle peut être motivée par notre instinct de survie. "Notre corps ne fait pas la différence entre le stress d'un lion qui nous poursuit et le stress des échéances au travail", explique le docteur en médecine Aishah Muhammad.

La diététicienne Sophie Medlin explique que "lorsque vous êtes stressé, vous avez envie d'aliments faciles à digérer et qui libèrent rapidement de l'énergie pour vous aider à vous battre ou à fuir - le sucre et les glucides".

Près des deux tiers des Britanniques interrogés dans le cadre de l'enquête de la BNF déclarent que l'ennui est la principale cause de leur comportement alimentaire malsain.

La recherche établit un lien entre l'ennui et le fait de manger pour s'évader, mais il y a une bonne nouvelle : elle l'associe également à une consommation accrue d'aliments sains, pour autant que ces aliments soient "excitants".

Lorsque nous sommes privés de sommeil, les recherches montrent que nous pouvons manger près de 400 calories de plus par jour que lorsque nous dormons bien, car nous "puisons dans les sources d'énergie rapides pour nous maintenir éveillés, généralement les glucides". "Le fait d'être endormi augmente également les hormones de la faim", explique Medlin.

Lire aussi :

Lorsque nous mangeons, nous produisons de la dopamine, la substance chimique du cerveau responsable des sensations de récompense et de plaisir.

Certains aliments, notamment ceux riches en graisses et en sucre, stimulent davantage la production de dopamine que les options plus saines.

Cela peut conduire au "piège du plaisir alimentaire", explique le Dr Douglas Lisle, psychologue et auteur de The Pleasure Trap : Mastering the Hidden Force that Undermines Health and Happiness.

Votre instinct vous dit "de rechercher le plus de plaisir pour le moins de douleur et le moins d'effort", explique-t-il, mais plus vous déclenchez les récepteurs du plaisir dans votre cerveau, moins l'impact sera important.

Crédit photo, Getty Images

Les 3 F pour vaincre les émotions alimentaires

Le Dr Rangan Chatterjee, auteur de "Feel Great Lose Weight" et de "The Stress Solution", nous encourage à nous concentrer sur ce que nous mangeons et non sur le fait de manger ou non, dans sa méthode des "3 F" pour surmonter les émotions alimentaires. La technique des 3 F consiste à :

Sentir ''feel'' : Lorsque vous avez faim, faites une pause et demandez-vous si vous vous ennuyez, si vous vous sentez seul ou si vous êtes stressé. Si vous avez faim, mangez.

Nourrissez-vous ''feed'' : Réfléchissez à la façon dont ce que vous choisissez de manger alimente le sentiment que vous avez identifié dans le premier F. Comment vous sentez-vous après avoir mangé ce produit : mieux, moins bien ou pas de changement ?

Trouvez ''find'' : Pouvez-vous trouver un comportement non alimentaire pour gérer cette émotion à la place ? Il peut s'agir de faire de l'exercice, de pratiquer le yoga, de prendre un long bain, de dormir, d'appeler un ami ou d'utiliser des techniques de respiration pour réduire l'anxiété et le stress.

L'alimentation émotionnelle est-elle jamais bonne ?

Il peut y avoir des situations où la nourriture vous fait vous sentir mieux. Un dîner et un film ou une pâtisserie peuvent être des expériences émotionnelles positives, selon la nutritionniste Rachael Hartley.

En mangeant en pleine conscience et avec intention, "vous êtes beaucoup plus susceptible de savourer votre nourriture et l'expérience", au lieu de manger impulsivement sous le coup de l'émotion, dit-elle. Qui plus est, manger sous le coup de l'émotion n'est pas forcément synonyme d'alimentation malsaine.

Lire aussi :

Cependant, "la nourriture résout rarement les problèmes et ne peut pas vous aider à traiter les choses difficiles, nous devons donc regarder au-delà de la nourriture comme un moyen de faire face aux défis", poursuit-elle. Manger "ne devrait pas être le seul mécanisme d'adaptation de votre boîte à outils".

Crédit photo, AFP

Soyez gentil avec vous-même

Si vous vous surprenez à manger sous le coup de l'émotion et que vous ne vous sentez pas capable de vous contrôler, rappelez-vous que ce ne sont pas des moments normaux et que vous n'avez peut-être pas envie de manger comme d'habitude.

"Pour l'instant, ce n'est pas grave", déclare la diététicienne Priya Tew.