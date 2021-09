Ménopause : qu'est-ce que le "brouillard cérébral" et pourquoi vous pourriez commencer à le ressentir bien avant vos dernières règles ?

Au début de sa carrière, Gayatri Devi, neurologue à l'hôpital Lenox Hill de New York, et ses collègues ont commis une erreur : ils ont diagnostiqué à tort la maladie d'Alzheimer chez une femme en pleine ménopause.

Après une série de traitements (dont le dernier comprenait des œstrogènes), la santé de la femme s'est améliorée et le Dr Devi a réalisé que les symptômes initiaux - perte de mémoire, désorientation - avaient en fait une cause très différente.

L'un des aspects les plus déconcertants du brouillard cérébral (que l'on appelle aussi parfois brouillard mental) est que de nombreuses femmes en souffrent, mais n'en connaissent pas les causes.

Elle affecte le type de mémoire que nous utilisons, par exemple lorsque nous allons au magasin et essayons de nous souvenir de ce que nous voulions acheter, raconte à la BBC Pauline Maki, professeur de psychiatrie, de psychologie et d'obstétrique et gynécologie à l'université de l'Illinois, à Chicago, et ancienne présidente de l'American Menopause Society.

Elle affecte également notre capacité à raconter des histoires, ou à participer à une conversation et à nous souvenir plus tard de ce que nous avons dit, ajoute-t-elle.

La sensibilité aux œstrogènes

L'un des principaux problèmes est que le cerveau possède des récepteurs d'œstrogènes et que nombre d'entre eux sont situés dans l'hippocampe, une région du cerveau qui est importante à la fois pour fixer et retrouver certains types de mémoire.

Bouffées de chaleur et mémoire

En plus d'avoir un impact profond sur le sommeil (certaines femmes disent non seulement se réveiller au milieu de la nuit à cause des bouffées de chaleur, mais aussi devoir changer de pyjama et de linge de lit à cause de la transpiration), les bouffées de chaleur constituent un problème à part entière.