Covid: 241 millions de vaccins pourraient être gaspillés si les pays riches ne les donnent pas rapidement, voici pourquoi?

il y a 11 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le président Biden organise mercredi un sommet Covid au cours duquel il demandera aux dirigeants mondiaux de s'engager à vacciner 70 % de la population mondiale d'ici septembre prochain.

Mais les recherches montrent que les pays riches détiennent encore des excédents de vaccins, dont beaucoup pourraient bientôt être jetés, tandis que certains pays n'ont même pas vacciné 2 % de leur population.

En prenant l'avion pour l'Iran cet été, Bahar était impatiente de revoir son père pour la première fois en quatre ans.

Elle ne se doutait pas que le coronavirus était sur le point de déferler sur le pays - et sur sa famille - dans une deuxième vague mortelle.

La première fois, c'était une amie de la famille qui se préparait pour le mariage de son fils lorsqu'elle est tombée malade. Elle est morte peu après.

Ensuite, ce fut l'oncle de son père, puis une tante âgée. Bahar s'inquiétait désespérément pour sa grand-mère qui n'avait reçu qu'une seule dose de vaccin et attendait toujours la deuxième.

Bahar a 20 ans et vit aux États-Unis, où elle a été vaccinée en avril.

Bien qu'elle se sache quelque peu protégée, elle a passé les derniers jours de son voyage cloîtrée dans la maison de son père, inquiète de savoir à qui le virus s'attaquerait ensuite.

Peu de membres de sa famille ont été vaccinés dans un pays où les stocks sont faibles.

Crédit photo, Bahar Légende image, Bahar n'a que 20 ans mais, vivant aux États-Unis, elle a été entièrement vaccinée bien avant sa grand-mère en Iran.

Peu après son retour aux États-Unis, elle a appris que son père était malade. Elle était loin et paralysée par la peur.

"C'est comme la culpabilité du survivant", dit-elle. "J'ai quitté l'Iran en parfaite santé, tout simplement parce que j'avais reçu deux injections du vaccin Pfizer".

Son père s'est rétabli, mais de nombreux parents plus âgés ne l'ont pas fait. "Je me suis sentie assez coupable en le sachant".

Ce déséquilibre de l'offre de vaccins donne lieu à des statistiques frappantes. Un peu plus de la moitié du monde n'a pas encore reçu une seule dose de vaccin Covid-19.

Selon Human Rights Watch, 75 % des vaccins Covid sont allés à 10 pays.

L'Economist Intelligence Unit a calculé que la moitié de tous les vaccins fabriqués à ce jour ont été administrés à 15 % de la population mondiale, les pays les plus riches administrant 100 fois plus de vaccins que les plus pauvres.

En juin, les membres du G7 - Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni - se sont engagés à donner un milliard de doses aux pays pauvres au cours de l'année prochaine.

"J'ai souri en voyant cela", déclare Agathe Demarais, auteur principal d'un récent rapport sur l'offre mondiale de vaccins à l'Economist Intelligence Unit et ancienne diplomate. "J'avais l'habitude de voir cela souvent. Vous savez que cela ne va jamais se produire."

Le Royaume-Uni a promis 100m de cette cette contribution, jusqu'à présent il a donné un peu moins de neuf millions.

Le président Biden a promis 580 millions d'euros, dont 140 millions ont été versés jusqu'à présent par les États-Unis. Quant à l'Union européenne, elle a promis 250 millions de doses d'ici à la fin de l'année, dont environ 8 % ont été envoyées.

Comme de nombreux pays à revenu intermédiaire, l'Iran a acheté des vaccins auprès de Covax, le programme mondial soutenu par l'OMS pour acheminer les doses là où elles sont le plus nécessaires.

Covax achète et vend ensuite des vaccins à bas prix aux pays à revenu intermédiaire et en fait don aux pays pauvres.

Mais Covax a été confronté à un problème d'approvisionnement majeur.

Elle prévoyait de distribuer deux milliards de doses en 2021, la plupart provenant d'une installation en Inde, mais lorsqu'une deuxième vague d'infections a paralysé l'Inde en mai, le gouvernement a interdit les exportations.

Depuis lors, Covax dépend des doses données par les pays riches. Et l'approvisionnement a été lent, certains des pays bénéficiaires n'ayant pas encore vacciné 2 % de leur population.

"À l'heure actuelle, les doses ont tendance à être partagées en petits volumes, à court terme et avec des dates d'expiration plus courtes qu'idéales, ce qui représente un énorme défi logistique pour les allouer et les livrer aux pays capables de les absorber", explique Aurélia Nguyen, directrice générale de l'usine Covax.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, « J’ai construit ma maison grâce aux pigeons »

Il ne s'agit pas d'un problème d'approvisionnement mondial. Les pays riches ont accumulé des excédents de vaccins, selon Airfinity, une société d'analyse scientifique qui étudie l'offre mondiale.

Les fabricants de vaccins produisent actuellement 1,5 milliard de doses par mois, et 11 milliards de doses auront été produites d'ici la fin de l'année.

"Ils produisent un nombre énorme de doses. La production s'est considérablement accrue au cours des trois ou quatre derniers mois", explique le Dr Matt Linley, chercheur principal chez Airfinity.

Les pays les plus riches du monde pourraient avoir 1,2 milliard de doses dont ils n'ont pas besoin, même s'ils commencent à administrer des rappels.

Un cinquième de ces doses, soit 241 millions de vaccins, risquent d'être gaspillées si elles ne sont pas données très rapidement.

Il est probable que les pays les plus pauvres ne pourront accepter les vaccins que s'il leur reste au moins deux mois avant leur expiration.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les pays riches pourraient disposer de 1,2 milliard de doses supplémentaires par rapport à leurs besoins d'ici la fin de l'année.

"Je ne pense pas que les pays riches aient été nécessairement avides, mais plutôt qu'ils ne savaient pas quels vaccins seraient efficaces", explique le Dr Linley. "Ils devaient donc en acheter plusieurs."

Grâce à ses dernières recherches, Airfinity espère montrer aux gouvernements qu'il existe une offre saine de vaccins et qu'ils n'ont pas besoin de conserver des excédents.

Au contraire, ils peuvent donner ce dont ils n'ont pas besoin maintenant et être sûrs que davantage de doses seront produites dans les mois à venir.

"Ils ne veulent pas être pris au dépourvu", explique Agathe Demarais.

"Il s'agit aussi d'une question de pression politique intérieure, car une partie de l'électorat serait probablement très mécontente de voir des vaccins donnés, si l'on a le sentiment qu'ils sont encore nécessaires chez nous."

Le gouvernement britannique affirme ne pas avoir de stock de vaccins et a passé un accord avec l'Australie pour partager quatre millions de doses qui seront restituées à partir de la propre allocation de l'Australie à la fin de l'année.

"L'approvisionnement et les livraisons de vaccins ont été soigneusement gérés au Royaume-Uni pour offrir à tous ceux qui sont éligibles la possibilité d'être vaccinés dès que possible", déclare un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Afrique Avenir : cryptomonnaie et blockchain, quelles utilités pour l'Afrique ?

Aurélia Nguyen, de Covax, estime que les gouvernements ne sont pas les seuls à devoir agir. "Nous avons également besoin que les fabricants respectent leurs engagements publics envers Covax et nous donnent la priorité sur les accords bilatéraux avec les nations qui ont déjà suffisamment de doses."

"Si les fabricants internationaux de vaccins produisent aujourd'hui 1,5 milliard de doses chaque mois, la question que l'on doit se poser est la suivante : pourquoi si peu atteignent les pays pauvres ?".

Là où les besoins de COVAX sont les plus importants, les gouvernements devraient échanger leur place dans la file d'attente afin que nous puissions recevoir plus rapidement les doses que nous avons commandées."

Pour Bahar et sa famille, ces doses ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies réelles, des amis et de la famille. Tous les quelques jours, elle entend l'histoire d'une personne décédée.

Lorsque ses amis à l'université lui disaient qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, elle essayait d'argumenter avec eux, mais elle ne peut plus le faire, c'est trop bouleversant.