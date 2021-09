Croyances: quel est le langage secret des sectes (et comment a-t-il pénétré d'autres domaines inattendus de la vie quotidienne) ?

Comment les sectes vendent-elles leurs idéologies pour attirer les gens et convaincre ensuite les membres qui doutent de rester ? Et dans quelle mesure leurs stratégies ont-elles filtré dans la vie quotidienne ?

L'un de leurs outils les plus puissants est le mot secte, et ils l'utilisent de manière si séduisante qu'il a pénétré dans d'autres domaines inattendus, des affaires au fitness.

Mais le mot secte, comme nous le savons, dépend du contexte.

"Secte", justement, en est un exemple vivant.

Le terme a commencé à désigner des communautés de membres partageant des idéologies ou des croyances qui les distinguaient de groupes plus importants, peut-être nouveaux ou peu orthodoxes, mais pas nécessairement infâmes.

Ce n'est qu'au milieu du vingtième siècle que le mot a commencé à acquérir sa réputation plus sombre.

L'essor de tant de religions alternatives a effrayé les conservateurs, et les sectes ont été associées à des charlatans, des hérétiques et des pécheurs.

Puis, avec les meurtres de la famille Manson en 1969 et le massacre de Jonestown en 1978, la "secte" en est venue à représenter une menace sociale et à susciter la peur.

Afin de différencier certaines minorités de doctrines religieuses ou idéologiques spécifiques et d'éviter leur persécution, les années 1980 ont vu l'émergence du concept de "nouveaux mouvements religieux" et, par opposition, de celui de "sectes destructrices".

Si le langage utilisé par les sectes est la clé pour attirer les membres, il ne suffit pas à lui seul à "laver le cerveau" d'une personne pour qu'elle y adhère, affirme Amanda Montell, spécialiste du langage et auteur du livre "Cultish : The Language of Fanaticism".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il faut vouloir... pour qu'ils puissent nous manipuler.

Le terme "lavage de cerveau", explique-t-il, n'est qu'une métaphore, et non un phénomène réel ou vérifiable.

Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de croire en quelque chose sans un minimum de volonté de la part de la personne.

Mais une fois que la volonté est là, le langage devient essentiel, dit-elle à l'émission Word of Mouth de la BBC Radio 4.

"Il faut un langage pour masquer les vérités, pour construire la solidarité, pour inculquer une idéologie, pour diviser les gens en un 'nous' et un 'eux', pour inculquer la philosophie de 'la fin justifie les moyens', et pour faire tout ce qu'il faut pour obtenir et conserver le pouvoir."

Se sentir spécial

Tout d'abord, une secte doit convertir la personne.

Pour ce faire, ils font en sorte que leur cible se sente spéciale et comprise.

De nombreux spécialistes du phénomène utilisent le terme "love bombing" pour décrire le processus consistant à couvrir quelqu'un d'attention personnelle et de compliments, afin qu'il se sente vraiment considéré.

Légende image, Amanda Montell a parlé de ses recherches avec la BBC.

La cible de cette attention peut avoir longtemps cherché des réponses à ses propres problèmes, aux problèmes du monde, et être amenée à croire que rejoindre la secte lui donnera accès à ces précieuses solutions.

Une autre méthode de "conversion, de conditionnement et de coercition" est l'utilisation d'un "langage codé inclusif", dit Montell.

"Le leader d'une secte introduit lentement ces mots chargés d'émotion et cette terminologie spéciale qui sépare les initiés des outsiders", explique-t-il.

En outre, ils peuvent utiliser un glossaire d'étiquettes "nous, eux", "pour encourager les initiés et critiquer les outsiders".

Des termes chargés et cooptés

En 1978, un total de 918 personnes sont mortes dans une colonie de Guyane, un événement connu sous le nom de massacre de Jonestown.

Les médias l'ont décrit comme un suicide collectif, les communiants ayant bu du cyanure et s'étant intentionnellement donné la mort.

La vérité est que le chef de la secte, Jim Jones, n'a pas laissé le choix à ses adeptes : ils étaient entourés de gardes armés. S'ils ne prenaient pas le poison eux-mêmes, ils recevaient une injection ou une balle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 1978 : Intérieur du People's Temple à Jonestown, en Guyane, après le suicide rituel au cours duquel plus de 900 Américains sont morts après avoir bu du cyanure.

Jones utilisait des termes chargés et des métaphores pour convaincre les gens de ce qu'ils allaient faire.

L'un des termes qu'il a utilisé à plusieurs reprises était "suicide révolutionnaire".

Le jour du massacre, il a présenté le "suicide révolutionnaire" comme une déclaration politique contre les "dirigeants cachés", qui était son terme pour ce que nous pourrions appeler aujourd'hui "l'État profond".

Jones avait adopté le terme "suicide révolutionnaire" des Black Panthers (les groupes afro-américains radicaux).

"C'est ce que font beaucoup de chefs de culte", dit Montell. "Ils adoptent le langage des idéologies qu'ils respectent".

Jim Jones a emprunté nombre de ces termes politiques pour indiquer que son idéologie était politiquement radicale.

De même, la Scientologie a pris des mots scientifiques tels que "engramme" (une structure stable d'interconnexion neuronale) et leur a donné de nouvelles significations spécifiques à son système de croyances et de pratiques religieuses.

Euphémismes pour la mort

Marshall Applewhite, dont le groupe était une secte d'ovnis de science-fiction apocalyptique des années 1990 appelée Heaven's Gate, avait un répertoire linguistique légèrement différent.

Il utilisait "de longues chaînes de mots ésotériques de l'espace et une syntaxe dérivée du latin pour donner à son petit groupe de disciples pseudo-intellectuels le sentiment d'être une élite", décrit l'expert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Marshall Herff Applewhite, fondateur et co-directeur de Heaven's Gate, s'adressant aux fans à la télévision.

Comme Jones, il utilisait des euphémismes pour désigner la mort (la secte de Herff Applewhite s'est également terminée tragiquement par un suicide), mais en combinant les styles de la science-fiction et du langage de l'Ancien Testament pour dire des choses comme le fait que ses adeptes devaient "surmonter leurs vibrations génétiques pour sortir de leurs véhicules afin que leurs esprits puissent réapparaître à bord d'un vaisseau spatial et trouver le niveau d'évolution supérieur à l'humain".

Il a fait référence à nos corps terrestres comme à des "récipients" dont on peut se débarrasser pour une existence plus élevée.

"Dans les années 1990, lorsque les gens se sont tournés vers la technologie numérique à la recherche de réponses aux plus vieilles questions du monde, ce langage a vraiment résonné, du moins avec certaines personnes", explique Montell.

Clichés et raisonnement

Mais un leader de secte n'est pas capable d'être un "génie éclairé" 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il doit donc être capable d'éliminer rapidement la pensée indépendante et le questionnement.

L'une des façons d'y parvenir est de recourir à des "clichés qui mettent fin à la réflexion".

Ce terme, inventé au début des années 1960 par le psychologue Robert Jay Lifton, "décrit une expression courante, facilement mémorisée et répétée, destinée à mettre fin au questionnement, à la pensée indépendante ou à l'analyse", explique Montell.

Le leader de Nxivm, un "groupe d'amélioration personnelle métaphysique" du Nouvel Âge, par exemple, disait des choses comme "ne soyez pas gouverné par la peur" pour écarter toute préoccupation valable concernant ce qui se passait.

Ou encore, il a sapé le questionnement en le qualifiant de "croyances limitantes".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bureau de NXIVM, chef d'une société secrète qui soumettait les femmes à l'esclavage sexuel. Son fondateur Keith Raniere a été condamné en 2020 à 120 ans de prison pour trafic sexuel, travail forcé et crime organisé.

"De telles expressions sont vraiment convaincantes parce qu'elles traitent de la dissonance cognitive, ou du moins atténuent cette discorde inconfortable que vous ressentez lorsque vous avez deux idées contradictoires dans votre esprit en même temps".

Ce style d'expression courant se manifeste dans notre vie quotidienne, souligne Montell, sous la forme d'expressions telles que "tout est dans le plan de Dieu" ou "il y a une raison pour laquelle les choses arrivent".

Dans les grandes entreprises

Dans ses recherches, Montell a détecté un type de langage sectaire dans des entreprises aussi grandes qu'Amazon.

L'entreprise a sa propre version des dix commandements qu'elle appelle les "principes de leadership", que les nouveaux employés doivent mémoriser.

Ils sont intitulés avec des platitudes telles que "Pensez grand" et "Ayez du courage".

"Sur le marché actuel, éphémère et très sceptique, où la fidélité à la marque est si faible, les entreprises ont besoin de ce que l'on appelle des idéologies organisationnelles", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les temples d'aujourd'hui.

Ces idéologies signifient que les consommateurs et les employés ne s'engagent pas seulement pour un emploi, un produit ou un service, mais pour une identité.

Et comme nous nous éloignons de plus en plus des lieux traditionnels de communauté et de connexion tels que les églises, "nous nous tournons vers les marques et les entreprises, presque pour jouer un rôle spirituel et religieux dans nos vies", explique-t-il.

Dans le monde du fitness

La salle de sport est un lieu moderne et séculier qui peut remplir une fonction spirituelle.

"Aspirez et inspirer", "inspirez l'intention et expirez l'attente" et "changez votre corps, embarquez dans votre voyage" ne sont que quelques bribes de la déclaration écrite sur le mur de n'importe quelle succursale de la société de fitness SoulCycle lorsque vous y entrez.

Plusieurs études ont montré que lorsqu'on leur demande comment et où ils satisfont leur spiritualité, les jeunes répondent les lieux où ils font de l'exercice.

C'est logique si l'on considère à quel point nous aimons le progrès, la productivité et le fait d'être attrayant, dit Montell.

"L'amélioration de soi est notre ultime religion."