Les Gullah : comment préserver la culture Gullah et les traditions des descendants d’esclaves africains

il y a une heure

Par Jessica Farthing

Crédit photo, Butch Hirsch Photography Légende image, Robinson partage ses histoires lors de tournées et utilise les bénéfices pour aider à restaurer les maisons et les cimetières de Gullah

Moses Ficklin sur l'île Daufuskie, Caroline du Sud

Elle court contre le temps, le développement et les éléments naturels de l'île pour sauver les maisons et les cimetières de Gullah.

Sallie Ann Robinson n'était pas censée naître à Daufuskie. Mais c'était presque comme si l'île l'avait attirée dès le début.

Robinson est la sixième génération de sa famille à vivre sur cette île isolée de Caroline du Sud au large de la côte est des États-Unis. C’est à Daufuskie qu’on tire les origines de la culture Gullah - les coutumes et les traditions façonnées au 18ème siècle par les esclaves afro-américains le long de la côte et des îles marines de la Caroline du Sud. Aujourd'hui, leurs descendants célèbrent cette culture unique à travers la nourriture, l'art, la musique, la spiritualité et la langue.

Lorsqu'elle était enceinte et qu'elle rendait visite à ses parents sur l'île, la mère de Robinson a accouché de façon inattendue alors qu'elle préparait le dîner au poêle à bois. Une sage-femme est venue aider, introduisant le bébé Sallie Ann au monde. Après la naissance, la mère et la fille ont été bloquées sur Daufuskie jusqu'à ce qu'elles puissent voyager en toute sécurité. Attirée par la beauté de la côte et réconfortée par la présence de sa famille, la mère de Robinson a décidé de rester dans leur cottage Gullah – de petites maisons construites par les premiers esclaves affranchis capables de posséder des terres.

La voix de Robinson contient un soupçon de discours lyrique de Gullah, un flux et reflux chantant qui semble refléter le mouvement de traction et de traction du détroit de Calibogue qui entoure l'île. Il n'y a pas de pont vers Daufuskie, ce qui rend l'accès difficile, mais les touristes ont trouvé le moyen de s’y rendre. Face à cette vague, Robinson s'est donné pour mission de préserver la culture insulaire qui a défini sa vie.

Les visiteurs prennent le ferry de Hilton Head à Daufuskie, débarquant dans une marina près du site d'un complexe abandonné entouré d'un terrain de golf envahi par Jack Nicklaus. Les touristes les plus chanceux plongent dans les artères principales pour parcourir les chemins de terre bordés de chênes de l'île lors de l'Authentic Gullah Tour de Sallie Ann. Robinson partage l'histoire locale, les histoires d'enfance et son rire contagieux alors qu'elle amène les gens à des sites comme l'école à deux pièces de l'île et la First Union African Baptist Church.

Malgré sa joie constante, elle ne néglige jamais le sérieux de son travail. Robinson canalise les bénéfices de son entreprise dans son organisme de bienfaisance, The Daufuskie Island Gullah Heritage Society. Dans sa quête pour sauver les maisons et les cimetières de Gullah sur l'île, elle court contre le temps, le développement et les éléments naturels de l'île.

Ayant grandi dans les années 1960, Robinson a déclaré que la vie à Daufuskie était un paradis rural où tout le monde était égal. "Les garçons pouvaient faire tout ce que les filles pouvaient faire", a-t-elle déclaré. "Ils nous ont appris à tout faire. Nous avions la meilleure nourriture ; nous avions le meilleur des voisins. J'ai grandi avec des voisins que nous connaissions en tant que famille et amis".

Les habitants de l'île étaient des ostréiculteurs, des chasseurs, des cuisiniers, des agriculteurs et des pêcheurs. Ils étaient aussi des conteurs, et Robinson étend ce don pour la narration à son travail. Elle commence chaque tournée avec des histoires de sa propre famille ; les hommes et les femmes qui ont travaillé pour créer une maison loin des commodités de la ville. Elle se souvient des bizarreries de la vie rurale au bord de l'océan, comme monter une vache avec ses amis sur le front de mer pour que les serpents ne les attrapent pas.

Crédit photo, Dawna Moore Photography/Alamy Légende image, Les cottages Gullah, parfois appelés "maisons à huîtres", font partie intégrante du patrimoine de l'île Daufuskie

Elle se souvient également de son passage à l'école primaire en tant qu'élève de Pat Conroy. Le célèbre auteur a parlé de Robinson dans son livre The Water is Wide. Dans le livre, Sallie Ann est Ethel, une étudiante précoce aux promesses illimitées. Conroy est devenue une fan de longue date de Robinson et elle a écrit la page de garde de l'un des trois livres de cuisine célébrant l'héritage culinaire de Daufuskie. À travers ces livres de cuisine, Robinson a présenté au lecteur les recettes de Gullah de sa famille, un mélange de traditions culinaires d'Afrique de l'Ouest et centrale mettant en vedette les ingrédients de la côte sud des États-Unis. De nombreuses recettes reposent sur des fruits de mer et des viandes locales facilement accessibles et nécessitent une cuisson lente afin que des plats puissent être mijotés toute la journée pendant que les gens travaillent dans les champs.

Après le départ de Conroy, Robinson a été forcée de déménager hors de l'île à Savannah pour poursuivre ses études. Là, elle se sentait seule, son accent distinctif de Gullah étant une source de railleries de la part des enfants de sa nouvelle école. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est acclimatée à la vie sans Daufuskie, travaillant comme chef à succès, éducatrice en alimentation et mère de trois enfants. Son étoile a continué à monter alors qu'elle démontrait les traditions culinaires de Gullah en tant que chef vedette à la Smithsonian Institution de Washington DC en 2011. Elle a écrit des livres de cuisine et sensibilisé les téléspectateurs à la cuisine Gullah sur Georgia Public Broadcasting, Food Network et Travel Channel.

Cependant, il manquait quelque chose. Robinson n'était pas complètement heureuse loin de Daufuskie. Sentant les esprits la rappeler, elle décida de répondre. "J'ai vraiment un faible pour la paix et la tranquillité et Daufuskie vous les donne", a-t-elle déclaré. "Peu importe où j'étais ou dans quelle ville j'étais, je savais que je devrais rentrer à Daufuskie. Les ancêtres m'ont littéralement dit que je devais rentrer chez moi".

A son retour, Robinson a retrouvé une île différente de celle dont elle se souvenait. La vie était dure pour les insulaires indigènes et les transports qui permettraient aux résidents à temps plein de travailler dans les environs de Hilton Head ou de Savannah étaient extrêmement limités. Même aujourd'hui, le ferry ne circule que jusqu'à 16h00, ce qui rend les heures de travail normales impossibles. Dans les années 1950, la contamination par le ruissellement industriel à proximité a dévasté la plus grande industrie de l'île, l'ostréiculture et la conserverie. Les résidents étaient confrontés à un choix difficile : partir pour une opportunité sur le continent ou rester et vivre de la terre. Beaucoup ont choisi de partir, et lorsque leurs parents sont décédés, ils n'ont pas pu revenir vivre à temps plein. Les cottages historiques de Gullah, parfois aussi appelés ‘maisons à huîtres’, sont tombés en ruine ; les terres familiales sont restées inutilisées ; et les cimetières sont devenus négligés. La population de Gullah, qui se comptait autrefois par centaines, est tombée à seulement 21 personnes.

Lorsque Robinson est revenue pour la première fois en 2016, elle a accepté un emploi dans une agence de voyages locale pour raconter ses histoires, convaincue que l'éducation des visiteurs aiderait à élargir le soutien du public pour la sauvegarde des monuments de Gullah sur l'île. Mais elle est devenue agitée et mécontente des énormes besoins de conservation qui n'ont pas été satisfaits. Estimant qu’un financement serait nécessaire, Robinson a décidé de prendre les choses en main au sein de sa propre entreprise et de consacrer une partie de ses bénéfices pour aider à la restauration des monuments culturels de Daufuskie. Elle a aidé à la préservation des maisons d'origine des Gullah, y compris la Francis Jones House où elle vit, un cottage d'une pièce construit par la famille du premier instituteur de l'île en 1856. Elle a également parrainé le nettoyage des pierres funéraires dans le cimetière. Robinson espère que lorsque le tourisme reprendra, ses efforts apporteront des fonds pour des projets de préservation et de restauration plus urgents.

Robinson a emménagé dans ce cottage Gullah restauré en partenariat avec Palmetto Trust for Historic Preservation et a régulièrement accueilli des invités via Airbnb. Les invités ont eu droit à un petit-déjeuner composé de crevettes pêchées dans la nature et de gruau crémeux moulu sur pierre que Robinson a préparé tout en racontant des histoires de Gullah. Ses efforts ont pris de l'ampleur grâce à la publicité dans des articles dans O Magazine, Garden & Gun et Southern Living, ainsi que par le bouche à oreille. Récemment, Netflix est venu à Daufuskie pour en savoir plus sur la nourriture, filmant Robinson pour l'émission High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America.

Et elle n'a pas encore fini. Robinson a des projets pour des livres pour enfants, des mémoires et plus de restauration. "J'ai une entreprise que j'aime et cela m'apporte de la joie chaque jour de parler des gens qui sont partis", a-t-elle déclaré. "Surtout, je ne veux pas que cela s'arrête ici. Beaucoup d'endroits ont besoin de cette aide. Si nous pouvons le faire ici, nous pouvons le faire n'importe où.

Robinson croit fermement que la préservation des lieux historiques rendra ces leçons réelles pour les enfants du futur. "Si nous ne récupérons pas ces maisons et qu'elles continuent de s'effondrer, nous allons perdre toutes les histoires. Oui, elles sont connectées. L’histoire habite ces maisons, la communauté vit dans l'histoire. Tout s’écroule. Je veux faire quelque chose à ce sujet".

Après que l'industrie ostréicole a été dévastée dans les années 1950, les habitants de l'île ont dû choisir entre partir travailler ou vivre de la terre (Crédit : Penny Britt/Getty Images)

Pour Robinson, les leçons apprises de ses ancêtres Gullah sur Daufuskie sont intemporelles. En regardant par la fenêtre son chêne géant de jardin, ses branches chargées de mousse atteignant le ciel bleu, elle a déclaré : "J'ai grandi ici dans une communauté qui ne vous jugeait pas. Les gens étaient fermes mais ils voulaient le meilleur pour vous. Ils connaissaient une vie où ils devaient tout créer pour l'obtenir. Personne sur cette île n'avait faim ou besoin d'aide. Nous ne vivions pas dans des maisons luxueuses, mais nous n'étions pas pauvres. Nous étions riches de tant de choses".