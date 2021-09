Pollution de l'air : c'est encore plus grave que nous le pensions, selon l'OMS

il y a une heure

La pollution atmosphérique est encore plus dangereuse qu'on ne le pensait auparavant, avertit l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui réduit les niveaux maximaux de sécurité pour des polluants clés tels que le dioxyde d'azote.

Selon l'OMS, on estime que sept millions de personnes meurent prématurément chaque année de maladies liées à la pollution atmosphérique.

Les pays à revenu faible ou intermédiaire sont les plus touchés, car ils dépendent des combustibles fossiles pour leur développement économique.

L'OMS place la pollution atmosphérique au même niveau que le tabagisme et les mauvaises habitudes alimentaires.

Elle exhorte ses 194 États membres à réduire leurs émissions et à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique, avant le sommet COP26 qui se tiendra en novembre.

Ce n'est pas une nouvelle pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires que les particules et les gaz toxiques peuvent nuire aux gens à des niveaux beaucoup plus bas qu'on ne le pensait auparavant.