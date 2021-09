Covid : le puzzle d'origine "encourage la consommation d'animaux sauvages" en Asie du Sud-Est

Par Navin Singh Khadka

Correspondant pour l'environnement, BBC World Service

il y a 37 minutes

Crédit photo, WWF Greater Mekong Légende image, Les défenseurs de la faune sauvage affirment que de nombreuses personnes en Asie du Sud-Est ne parlent plus des risques de contracter des maladies liées à la consommation d'animaux sauvages

L'état peu concluant de l'origine du Covid-19 pourrait conduire à un retour de la consommation d'animaux sauvages sur les marchés d'Asie du Sud-Est, indiquent à la BBC des militants de la conservation et des enquêteurs.

Les consommateurs traditionnels d'animaux sauvages dans la région ont perdu une partie de la réticence à consommer des produits d'animaux sauvages légaux et illégaux qui avait été observée immédiatement après l'apparition de la pandémie en 2019, selon les experts.

"Nous constatons que les gens oublient ce lien possible avec la faune sauvage, ils n'en parlent plus, donc nous sommes très inquiets", explique Jedsada Taweekan, responsable régional du programme de commerce de la faune sauvage au World Wildlife Fund en Asie du Sud-Est.

"D'une part, la crainte d'attraper le virus en consommant des animaux sauvages, que nous avons constatée l'année dernière, n'est pas présente, et d'autre part, nous constatons que les marchés d'animaux sauvages ont continué pendant la pandémie."

Les experts de Traffic, une organisation internationale qui enquête sur le commerce illégal d'espèces sauvages, font écho au même message.

"En raison de l'absence de conclusions fondées sur des preuves concernant l'origine de la pandémie, les gens ne semblent pas s'inquiéter de la consommation d'espèces sauvages à l'heure actuelle", souligne Bui Thui Nga de Traffic au Vietnam.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des bébés tigres et léopards sont récemment sauvés d'élevages illégaux dans différentes provinces du Vietnam

Il n'y a pas eu d'enquête ou d'étude sur les comportements des consommateurs en rapport avec l'état peu concluant de l'origine du Covid-19.

Les services de renseignement américains seraient divisés sur la question de savoir si le virus est le résultat d'un passage naturel de l'animal à l'homme, ou s'il est le résultat d'un accident de laboratoire.

De nombreux scientifiques pensent qu'il faudra des années de recherche avant de parvenir à une conclusion définitive.

En attendant, les militants et les enquêteurs affirment qu'il existe des preuves que l'approvisionnement en produits issus de la faune sauvage, y compris les produits illégaux, s'est poursuivi même pendant la pandémie.

"Le 9 septembre, les autorités malaisiennes ont saisi 50 cornes et morceaux de corne de rhinocéros dans un véhicule près de l'aéroport international de Kuala Lumpur et ont arrêté deux hommes, il s'agit de la plus grande saisie de cornes de rhinocéros du pays depuis 2018", souligne Traffic dans un communiqué.

"Bien qu'il n'y ait pas eu d'étude sur la consommation, le trafic de produits de la faune sauvage n'a pas cessé indépendamment de la pandémie", indique Elizabeth John, chargée de communication principale de Traffic Southeast Asia.

Remises sur les produits de la faune

Selon les experts, les stocks de produits de la faune sauvage, tant légaux qu'illégaux, s'accumulent en raison des restrictions liées au système Covid entre les frontières de pays de marché comme la Chine, le Vietnam et le Laos.

Ces pays sont depuis de nombreuses années des points chauds du commerce illégal d'espèces sauvages.

Crédit photo, WWF Greater Mekong Légende image, Près de 80 000 parties et produits d'animaux sauvages illégaux ont été trouvés en vente dans cinq pays de la région du Bas-Mékong au cours des deux dernières années

"Dans leur désespoir d'écouler leurs stocks, certains trafiquants ont été prêts à offrir des rabais [sur les produits illégaux]", explique la Wildlife Justice Commission, une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages, dans un rapport publié en 2020.

Ses enquêteurs affirment que la constitution de stocks s'est poursuivie cette année également en raison des restrictions transfrontalières entre les pays de la région de l'Asie du Sud-Est.

"Les prix baissent à nouveau parce que les trafiquants sont réticents à conserver un grand lot de produits, ce qui comporte un risque de détection et souvent une sanction beaucoup plus importante", affirme Sarah Stoner, enquêtrice principale du WJC.

L'organisation affirme que ses renseignements ont permis aux autorités nigérianes de saisir plus de 7 000 kilos d'écailles de pangolin et près de 900 kilos d'ivoire qui étaient exportés de Lagos vers l'Asie du Sud-Est en juillet dernier.

Selon un rapport de Traffic publié cette année, près de 78 000 parties et produits illégaux d'espèces sauvages ont été trouvés en vente dans plus de 1 000 points de vente dans les villes de cinq pays de la région du Bas-Mékong, à savoir le Cambodge, le Laos, le Vietnam, le Myanmar et la Thaïlande, tout au long de 2019 et 2020.

"Des parties et des produits provenant d'un large éventail d'espèces ont été trouvés [...], notamment des ours, des grands félins, des calaos casqués, des pangolins, des rhinocéros et des serpents, mais l'ivoire d'éléphant était le plus en vue."

Commerce illégal de tigres au Vietnam

Crédit photo, Vietnam Police Légende image, Les autorités vietnamiennes ont saisi 17 tigres dans un élevage illégal de tigres dans la province de Nghe An au Vietnam en août dernier

Le mois dernier, la police vietnamienne a saisi 17 tigres qui étaient détenus illégalement dans un sous-sol résidentiel de la province de Nghe An.

Quelques jours auparavant, sept petits tigres ont été découverts par la police lorsqu'elle a arrêté un véhicule dans la même province en provenance de la province de Ha Tinh.

Les défenseurs de la vie sauvage au Viêt Nam estiment qu'il s'agit là d'une preuve que le commerce d'espèces sauvages s'est poursuivi même pendant la pandémie.

Ils craignent que ces récentes saisies n'encouragent les commerçants illégaux d'animaux sauvages à abattre des tigres ou d'autres animaux sauvages tels que des ours en captivité, à les réfrigérer pour éviter d'être pris et à essayer ensuite de les vendre à l'intérieur du pays.

"Avant [la pandémie], ils avaient l'habitude de faire sortir en contrebande des animaux vivants et maintenant ils ne peuvent plus le faire à cause des restrictions frontalières, donc ils vont certainement essayer de satisfaire les acheteurs à l'intérieur du pays", souligne Nguyen Van Thai, directeur de Save Vietnam's Wildlife, une organisation à but non lucratif qui travaille dans le domaine de la lutte contre le commerce illégal d'animaux sauvages.

"Et dans tout cela, la confusion sur l'origine du Covid-19 n'a pas aidé. Ceux qui souhaitent consommer de tels produits s'inquiètent désormais moins de la faune sauvage en tant que risque d'infection par le virus."

Des bébés tigres de contrebande en Thaïlande

Crédit photo, Department of National Parks, Thailand Légende image, En août dernier, les autorités thaïlandaises ont découvert que deux oursons avaient été introduits clandestinement dans une ferme de tigres, alors que les exploitants avaient affirmé qu'ils étaient nés de tigres adultes

En mars, les autorités thaïlandaises ont effectué des tests ADN au parc et à la ferme des tigres de Mukda et ont découvert que deux des oursons n'étaient pas nés en captivité.

L'exploitant du parc avait affirmé que des tigres adultes en captivité avaient donné naissance aux oursons.

Les tests ADN ont prouvé que les oursons avaient été introduits clandestinement d'ailleurs.

"Il y a environ 1 500 tigres dans ces parcs. Leur source de revenus était les millions de touristes chinois qui ne viennent plus à cause de la pandémie", déclare M. Taweekan.

"La question de savoir si ces tigres vont maintenant se retrouver entre les mains de commerçants illégaux qui pourraient les tuer et les vendre est une réelle préoccupation, en particulier lorsque les consommateurs potentiels oublient maintenant le lien possible entre la pandémie et les produits de la faune sauvage."

Crédit photo, WWF Greater Mekong Légende image, Selon les experts, des pays comme la Chine et le Vietnam ont interdit l'utilisation de nombreux animaux sauvages comme aliments après l'apparition de la pandémie, mais l'application de la loi reste un défi majeur

Interdiction des produits de la faune sauvage

Depuis le début de la pandémie, la Chine et le Vietnam ont interdit les produits alimentaires dérivés de plusieurs espèces sauvages terrestres, tout en autorisant leur utilisation dans la médecine traditionnelle et les ornements.

Au départ, alors que l'on pensait que le Covid-19 provenait très probablement d'un marché de viande fraîche à Wuhan, des enquêtes menées en Chine ont montré que la majorité des gens étaient prêts à renoncer à la faune sauvage dans leur alimentation.

"Ce lien éventuel entre le virus et les animaux sauvages est à peine évoqué aujourd'hui, car le public chinois suit la ligne du gouvernement selon laquelle le Covid n'est pas né en Chine", affirme Pei Su, directeur d'ActAsia, une organisation non gouvernementale internationale qui travaille sur la durabilité et dont la Chine est l'un des pays cibles.