Santé : 'je pensais que j'étais trop jeune pour avoir un cancer du sein'

il y a 19 minutes

Plus de 200 000 personnes visitent ses pages dans les 12 heures qui suivent l'annonce de la nouvelle, soit huit fois plus que d'habitude.

Elle explique à Newsbeat que, bien qu'il s'agisse du cancer le plus fréquent chez les femmes âgées de 25 à 49 ans, un quart des jeunes ne savent pas que le cancer du sein peut les toucher.

Elle indique également que les jeunes femmes sont la population la plus susceptible de retarder la consultation d'un généraliste.

Une semaine plus tard, on lui annonce qu'elle a un cancer. Celui-ci s'est rapidement propagé à ses ganglions lymphatiques.

On lui annonce qu'elle devra subir une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale.

"J'avais l'air si mal en point, ma peau était très abîmée, tous mes cheveux tombaient et je veux dire tout, sourcils, cils."

Après une opération et une radiothérapie, Lucy a finalement reçu de bonnes nouvelles : il ne restait plus de cellules cancéreuses.

Lucy suit toujours une hormonothérapie et travaille avec CoppaFeel ! pour faire passer le message que le cancer du sein peut toucher des femmes plus jeunes.

La stigmatisation de la communauté noire

Fran ne pensait pas non plus que cela lui arriverait, mais à l'âge de 24 ans, elle remarque une grosseur dans son sein.

Les médecins la renvoient d'abord chez elle en disant que c'est une grosseur "hormonale". Ce n'est que 18 mois plus tard, lorsqu'elle découvre un autre symptôme, qu'elle y retourne pour un nouveau contrôle.

Mais, après de nombreux examens et scanners, Fran apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein de stade 4 et d'une tumeur au cerveau. On lui donne deux ans à vivre.