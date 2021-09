Changement climatique : ces scientifiques qui veulent "ressusciter" les mammouths pour sauver la planète

il y a 58 minutes

Les mammouths laineux peuvent-ils revivre sur Terre ? C'est ce qu'un groupe de scientifiques et d'entrepreneurs a entrepris de réaliser, et ils ont déjà reçu 15 millions de dollars pour le faire.

L'entreprise, Colossal, utilise cet argent pour développer des technologies de génie génétique afin de créer un hybride entre le mammouth et l'éléphant d'Asie, se rapprochant le plus possible des mammouths qui peuplaient autrefois notre planète.