Animaux : voici les espèces les plus chères du monde?

Par Richard Fisher

BBC Future

il y a 54 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le chat grincheux, fixant l'objectif

Un jour, un canard appelé Big Dave est mis aux enchères. Un canard de Barbarie primé qui fréquentait les expositions d'éleveurs, c'était un beau spécimen.

"Il a un très bon tempérament. Il est toujours propre, il a toujours pris soin de lui et quand vous le montrez, il aime être le centre d'attention", dit son propriétaire Graham Hicks à la BBC à l'époque.

D'autres ne pouvaient qu'être d'accord. Big Dave est un "grand personnage", souligne Janice Houghton-Wallace, un collègue éleveur et secrétaire du Turkey Club UK, et il semble toujours "avoir un excellent rapport avec Graham".

Mais Hicks devait se retirer de l'élevage, et c'est donc à contrecœur qu'il vendit Dave, ainsi que ses autres canards, oies et oiseaux.

Des rumeurs circulaient selon lesquelles des éleveurs étrangers cherchaient à acquérir le mâle pour le potentiel de sa lignée.

Mais au début de la vente aux enchères, il y a eu une surprise.

A l'insu de Hicks, Houghton-Wallace réunit un syndicat, qui s'associe pour acheter Dave. Elle commence les enchères à 900 £ (690 385 FCFA), mais le prix ne cesse de grimper.

Après avoir placé la dernière enchère, "la salle devient silencieuse et il semble qu'une éternité s'écoule avant que le marteau ne s'abatte", se souvient-elle. Elle gagne, avec une enchère de 1 500 £ (1 150 369 FCFA) - une somme record pour un canard.

Le syndicat s'empresse de rendre Dave à Hicks - l'idée était depuis le début de réunir le couple en guise de cadeau de retraite.

"Nous avons tous les deux sangloté sur les épaules de l'autre après coup", se souvient Houghton-Wallace.

Ce jour-là, Dave est devenu le canard le plus cher du monde, rejoignant ainsi un club restreint des animaux les plus précieux de la planète.

Mais s'il peut prétendre être le diamant des canards, il existe de nombreuses autres espèces qui valent beaucoup plus.

Alors, quels sont les animaux les plus chers du monde ? Comment définir ce terme ? Les réponses sont plus complexes qu'il n'y paraît à première vue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ce n'est pas Big Dave, mais un canard de Barbarie similaire dont le prix est nettement inférieur

Avant d'explorer ces questions, il convient de reconnaître que classer les créatures vivantes en fonction de leur coût peut sembler un peu futile à certains, voire déplaisant.

Faut-il accorder une valeur économique aux animaux ? Est-il acceptable d'attribuer un prix à une créature vivante et respirante ?

Comme nous le verrons plus loin, il y a certainement des gens qui s'opposent à l'attribution d'un prix économique à la nature et aux créatures sauvages.

Pourtant, la réalité est que les animaux ont toujours fait partie des économies humaines, et la façon dont les gens en apprécient certains plus que d'autres peut révéler des vérités frappantes sur le monde dans lequel nous vivons.

C'est particulièrement vrai si l'on considère les prix que les gens ont été prêts à payer pour eux.

Certains des chiffres les plus ahurissants se trouvent dans le monde de l'agriculture, où le commerce des animaux est monnaie courante. Prenons l'une des créatures agricoles les plus omniprésentes : le mouton.

Selon certaines estimations, il y aurait un milliard de moutons dans le monde, et la plupart d'entre eux ne valent pas grand-chose.

Mais quelque part au Royaume-Uni, il y a un agneau unique appelé Double Diamond, qui vaut une somme d'argent extraordinaire.

Il n'a pas une toison d'or, c'est sa génétique qui lui donne de la valeur. Il est un exemple particulièrement impressionnant d'agneau Texel, une race originaire d'une petite île au large des Pays-Bas.

Fin 2020, un consortium d'agriculteurs l'achète pour 350 000 guinées - la monnaie traditionnelle des ventes aux enchères de bétail au Royaume-Uni. Une fois converti, cela représente 490 500 dollars (251 millions FCFA).

"Ne vous méprenez pas, c'est une somme obscène à payer pour un mouton", confie à BBC News l'un des membres du consortium d'agriculteurs qui l'a acheté. "Nous avons dû payer cette somme pour obtenir la génétique".

Crédit photo, CATHERINE MACGREGOR Légende image, Double Diamant vendu aux enchères pour près d'un demi-million de dollars

L'animal de ferme le plus cher du monde ? Eh bien, il bat le berger allemand le plus cher, Kim le chien, été acheté pour 28 455 £ (plus de 21 millions FCFA) au Pays de Galles au début de 2021.

Mais il y a des vaches et des taureaux qui se vendent plus cher. L'une des plus célèbres à avoir été vendue pour une somme astronomique est Missy, une femelle Holstein achetée pour 1,2 million de dollars (+ de 670 millions FCFA) en 2009.

Mais même si elle a été éclipsée par ses homologues masculins. En 2019, un taureau Angus appelé SAV America 8018 a été vendu à un ancien conseiller de l'administration Trump pour 1,51 million de dollars (+ de 843 millions FCFA).

La raison d'un prix aussi élevé ? La valeur élevée de la semence de ce taureau, qui peut être revendue.

Un journaliste agricole présent à la vente aux enchères décrit le privilège de rencontrer SAV America 8018 en personne : "dès que je suis allé ouvrir le portail, il est venu vers moi et a reniflé ma main.

Il était aussi docile qu'un chien. Sa puissance, sa largeur et son corps étaient incroyables. Il se tenait sur un grand pied, avec une grande substance osseuse... un taureau qui entrera dans l'histoire comme l'un des plus grands."

Prix des animaux

Mais l'industrie agricole n'est pas le seul domaine de la vie humaine où vous trouverez des prix incroyablement élevés payés pour des animaux. Certaines personnes sont prêtes à payer très cher pour leurs animaux de compagnie.

Même un animal de compagnie "moyen" peut atteindre des prix plus élevés qu'il y a quelques années.

Au Royaume-Uni, le prix des chiens a grimpé en flèche pendant la pandémie, certaines races de chiots se vendant désormais 3 000 £ (+ de 2 millions FCFA). Si l'on tient compte du coût de l'alimentation d'un chien pendant toute sa vie, des factures de vétérinaire et d'autres frais, les propriétaires d'animaux paient des dizaines de milliers de dollars.

Mais le record de la somme la plus élevée jamais payée pour un chien est bien plus élevé : 10 millions de yuans chinois (+ de 864 millions FCFA), pour un mastiff tibétain appelé Big Splash.

Cela représente 1,55 million de dollars (+ de 865 millions FCFA). Ces dernières années, la race des dogues est devenue un symbole de statut social en Chine.

Mais le prix élevé, payé par un homme d'affaires qui a gagné sa vie dans le charbon, pourrait aussi avoir été un investissement, puisque le chien a le potentiel d'être loué à d'autres éleveurs.

Crédit photo, EPA Légende image, Les chiens tibétains comme Big Splash (ci-dessus) sont devenus des symboles de statut social en Chine

Qu'en est-il des chats ? Parmi les races domestiques les plus chères, on trouve le chat Savannah, qui peut coûter près de 20 000 dollars (+ de 11 millions FCFA) pour un chaton. Guinness ne détient pas le record de la somme la plus élevée payée pour un chat, et d'après BBC Future, aucun félin domestique ne s'approche de la somme de plus d'un million de dollars payée pour Big Splash - mais certains chats pourraient rivaliser avec lui si vous utilisiez d'autres mesures de la valeur.

Selon le Guinness, le chat le plus riche de tous les temps était Blackie, qui, en 1988, s'est vu léguer une fortune de 7 millions de livres (+ de 5 milliards FCFA) après que son propriétaire, un antiquaire, soit décédé et ait décidé de snober sa famille.

Cela dit, un chien, Toby, a hérité d'un montant encore plus élevé, soit 15 millions de dollars (+ de 8 milliards FCFA) en 1931, de la part de sa maîtresse, Ella Wendel, dernier membre survivant d'une riche famille immobilière new-yorkaise.

Mais si l'on considère la richesse en termes de revenus, la star de l'internet Grumpy Cat - de son vrai nom Tardar Sauce - pourrait être le favori dans la catégorie des animaux de compagnie les plus chers. D'après certaines estimations (bien qu'il s'agisse d'approximations), elle valait environ 100 millions de dollars (+ de 55 milliards FCFA) avant sa mort. Il y a aussi les chats de la musicienne Taylor Swift, qui ont reçu une évaluation similaire.

Dans le post Instagram de Swift ci-dessous, on peut voir l'un d'entre eux, Olivia Benson, "hors service".

Valeur des compétitions

Cependant, les animaux les plus chers, du moins selon le Guinness World Records, sont ceux qui peuvent courir.

En poids, l'animal le plus cher de cette catégorie serait un oiseau. Le pigeon le plus cher est New Kim, qui a été vendu à un enchérisseur anonyme en Chine connu uniquement sous le pseudonyme de "Super Duper", pour 1,6 million d'euros (+ de 1 milliard FCFA) fin 2020.

Crédit photo, Reuters Légende image, Bien qu'il puisse ressembler à un pigeon de rue typique pour un œil non averti, le nouveau Kim vaut 1,8 million de dollars (+ de 1 milliard FCFA).

Mais, sans surprise, ce sont les chevaux de course qui atteignent les prix les plus élevés.

Le Guinness désigne le cheval Seattle Dancer comme le plus cher, acheté à l'âge de 1 ou 2 ans en 1985 pour 13,1 millions de dollars (+ de 7 milliards FCFA).

Malheureusement, Seattle Dancer n'a pas eu une carrière brillante : il a attrapé un virus et n'a participé qu'à cinq courses.

Depuis, d'autres chevaux se sont vendus plus cher : Fusaichi Pegasus, par exemple, a été acheté comme poulain pour 64 millions de dollars (+ de 35 milliards FCFA) en 2000.

Il s'est mieux comporté : il a gagné six courses sur neuf, rapportant des millions à ses propriétaires, mais n'a pas été à la hauteur de son potentiel en termes de qualité de sa descendance - démontrant une fois de plus que les courses de chevaux sont un pari à plus d'un titre.

À la fin de l'année 2020, il a été relevé de ses fonctions et a été "mis à la retraite".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Fusaichi Pegasus (gauche) gagne la course du Kentucky Derby

Mais qu'en est-il des animaux sauvages ? Est-il possible de déterminer combien ils "valent" ?

Il existe un moyen, mais il s'agit d'une mesure de la valeur fondamentalement différente du taux du marché, et les deux ne devraient pas vraiment être comparés.

Au cours des deux dernières décennies, les scientifiques ont tenté d'attribuer une valeur économique aux écosystèmes en calculant les "services" qu'ils rendent aux êtres humains, qu'il s'agisse de la nourriture ou des ressources qu'ils fournissent ou d'avantages plus indirects, tels que la séquestration du carbone, la pollinisation ou les loisirs et le tourisme.

La valeur totale des services écosystémiques de la biosphère est ainsi estimée à près de 145 000 milliards de dollars par an.

À l'échelle locale, les calculs sont généralement effectués pour un écosystème entier - zones humides côtières, forêts tropicales, etc. Ainsi, la valeur médiane des récifs coralliens, par exemple, a été calculée à environ 200 000 dollars par hectare et par an.

Ou encore, elle est calculée en fonction du service fourni. Par exemple, la valeur mondiale des services de pollinisation des cultures par les insectes a été estimée à environ 180-500 milliards de dollars par an.

C'est loin d'être précis comme technique - en fait, il s'agit de toute une série de techniques, appliquées de manière différente et incohérente, selon les chercheuses Annelies Boerema et Alanna Rebelo et leurs collègues, qui ont examiné plus de 400 articles sur le sujet en 2016.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La valeur touristique des requins représente des millions de dollars pour les économies

Certains s'opposent à l'évaluation de la nature en fonction de services spécifiques, arguant que cela ne permet pas de saisir les caractéristiques non quantifiables du monde naturel, comme le bien-être psychologique qu'il procure.

D'autres affirment que les écosystèmes et les êtres vivants devraient être considérés comme inestimables.

Mais l'idée est de motiver les gens à voir les écosystèmes naturels d'une toute nouvelle façon, surtout ceux qui ne pensent qu'à l'économie.

"L'objectif de ce concept est d'amener les gens à penser de manière holistique", explique M. Rebelo.

"En ce sens, le concept sera toujours utile, quelles que soient ses imperfections. L'objectif est de parvenir à une meilleure intendance, non seulement pour les générations actuelles mais aussi pour les générations futures."

Alors, que peut nous apprendre cette approche sur la valeur d'animaux spécifiques ? Si la majorité des calculs adoptent une vue d'ensemble des écosystèmes ou des services dans leur globalité, quelques études ont calculé la valeur d'espèces taxonomiques, de genres ou d'ordres spécifiques.

En 2015, BBC Earth a compilé toute une série de ces évaluations pour un jeu interactif (le site n'est plus disponible en ligne, mais la liste est archivée ici).

Ainsi, par exemple, la valeur totale des requins pour le tourisme est d'environ 944 millions de dollars (+ de 527 milliards FCFA), les services de vidange de la bouse des bousiers ont été estimés à 380 millions de dollars, et rien qu'au Canada, les ours polaires peuvent être évalués à 6,3 milliards de dollars (+ de 3 milliards FCFA).

On pourrait, en principe, faire des calculs grossiers pour calculer la valeur de chacun de ces animaux, en divisant par la population.

Ainsi, la valeur de chacun des quelque 16 000 ours polaires canadiens serait d'environ 400 000 dollars (+ de 223 millions FCFA) par ours.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les éléphants de forêt d'Afrique contribuent pour un million de dollars au captage du carbone

Les mégafaunes comme celles-ci fournissent divers services, allant des revenus de l'écotourisme au rôle de bêtes de somme. Mais de manière moins évidente, les éléphants et les baleines contribuent également à la séquestration du carbone, dans leur corps et par leurs habitudes alimentaires.

(Comme de nombreux autres animaux, tels que les loutres de mer, sur lesquelles BBC Future Planet a réalisé un reportage en début de semaine).

En examinant spécifiquement le potentiel de capture de carbone des animaux, maintenant et dans le futur, Chami et ses collègues ont calculé une valeur de 1,8 million de dollars par éléphant.

Les baleines avaient un prix tout aussi élevé. Les chiffres varient de 165 000 dollars (+ de 92 milliards FCFA) pour une baleine de Minke à 4 millions de dollars pour une baleine bleue, mais la plupart des baleines ont une valeur d'environ 2 millions de dollars.

Chami et ses collègues affirment qu'il est utile d'attribuer une valeur à chaque animal, en raison de son pouvoir psychologique qui incite les gens à la conservation.

Après tout, les organisations caritatives comme le WWF ont tendance à utiliser des images et des histoires de mégafaune charismatique pour encourager les dons.

Si un chiffre financier pour un éléphant individuel était utilisé dans une campagne de conservation, il pourrait aider à "éduquer le public sur les contributions des éléphants à la capture du carbone, et convaincre les individus de dépenser leurs ressources pour la préservation de cette espèce et de son habitat", écrivent-ils.

Une somme en dollars pour un éléphant ou une baleine pourrait également servir à définir des amendes et des pénalités pour ceux qui leur porteraient atteinte, comme les braconniers, les navires ou les baleiniers illégaux.

L'évaluation de l'éléphant était notamment bien supérieure à ce qu'ils valent sur le marché noir : une défense se négocie autour de 20 000 dollars (+ de 11 millions FCFA).

Et un navire qui heurte et tue une baleine bleue au large des côtes brésiliennes devrait se voir infliger une amende correspondant à la valeur totale de la baleine, estiment Chami et ses collègues.

Il devrait être évident, cependant, que cela ne nous dit pas que les éléphants et les baleines sont les animaux les plus "précieux" dans la nature.

À moins de procéder à une comptabilité complète du monde naturel, nous ne le saurons pas.

Et même si elle l'était, il serait difficile de comparer les chiffres, car les techniques déployées varieraient énormément, tous les services ne seraient pas pris en compte et les relations entre les animaux au sein des écosystèmes sont difficiles à cerner.

(Pour ces raisons, entre autres, Boerema et Rebelo soulignent que de nombreuses valeurs de services écosystémiques existantes sont probablement trop conservatrices).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si un bateau blesse une baleine bleue, la sanction doit-elle être calculée en fonction de la valeur du service écosystémique de l'animal ?

Alors où en sommes-nous dans la recherche de l'animal le plus "cher" ? Il est clair qu'il n'y a pas de réponse facile.

Si l'on essaie de déterminer le prix le plus simple, celui du marché, il est évident que le cheval de course est en tête de liste, mais comme nous l'avons vu, il existe d'autres animaux économiquement précieux ou riches qui ne peuvent pas être "achetés".

Cependant, il existe un animal que nous n'avons pas encore mentionné et qui pourrait bien figurer en tête de la liste des animaux ayant la plus grande valeur financière : le panda géant.

C'est certainement l'espèce de zoo la plus chère, selon le Guinness, mais sa valeur réelle pourrait être encore plus élevée.

Pourquoi ? La totalité de la population appartient à la Chine, et de nombreux zoos - notamment aux États-Unis - doivent payer des frais de location pour les accueillir, qui peuvent atteindre 1 million de dollars (+ de 558 millions FCFA) par an.

Étant donné que de nombreux pandas captifs ont atteint la vingtaine, cela représente une somme considérable.

Si des petits naissent, un paiement unique pouvant atteindre 600 000 dollars (+ de 335 millions FCFA) doit également être versé.

Si l'on tient compte de la rareté, de la valeur culturelle, de l'investissement dans la conservation et de la "diplomatie du panda" qui associe leurs baux à des négociations commerciales valant des centaines de millions, leur valeur réelle pourrait être bien plus élevée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le panda géant pourrait-il être l'animal le plus précieux du monde ? Pour la Chine, il l'est

Dans la liste des animaux les plus chers, on trouve donc des individus de grande valeur - pandas, éléphants, baleines, chiens, chats et chevaux - dont la valeur totale se chiffre en milliards.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, J'ai 17 ans et j'ai adopté un guépard

Et puis il y a Big Dave le canard. Ce n'est certainement pas l'animal le plus cher, mais il mérite tout de même sa place dans le club.

Pour son propriétaire, Graham Hicks, l'étiquette de prix du canard n'était probablement pas si importante.