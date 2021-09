Facebook Files : 5 choses que les documents divulgués révèlent

il y a 26 minutes

Cette semaine, Facebook a dû faire face à une série d'accusations concernant son fonctionnement interne, sur la base de révélations publiées dans le Wall Street Journal et ailleurs.

Ces documents fourniront aux gouvernements et aux régulateurs de quoi s'interroger sur leurs prochaines actions.

Les célébrités ont été traitées différemment par Facebook

Selon des documents rapportés par le Wall Street Journal, de nombreuses célébrités, des politiciens et des utilisateurs de Facebook très en vue ont des règles différentes régissant le contenu qu'ils peuvent publier, dans le cadre d'un système connu sous le nom de XCheck (vérification croisée).

Facebook admet que les critiques sur la façon dont il a mis en œuvre son système de vérification croisée sont " justes " - mais dit qu'il a été conçu pour créer " une étape supplémentaire " lorsque le contenu posté nécessite plus de compréhension.

Il a ajouté qu'un grand nombre de documents mentionnés par le Wall Street Journal contenaient "des informations obsolètes assemblées pour créer un récit qui passe sous silence le point le plus important" : Facebook a lui-même identifié les problèmes de vérification croisée et s'est efforcé de les résoudre".

Malgré ses réticences, l'Oversight Board de Facebook, qui a été nommé pour prendre des décisions sur la modération de contenus délicats, a exigé plus de transparence.

Elle a averti qu'un manque de clarté sur la vérification croisée pourrait contribuer à la perception que Facebook est "indûment influencé par des considérations politiques et commerciales".

Sa réponse aux préoccupations des employés concernant la traite des êtres humains était souvent "faible"

La BBC a découvert que des femmes étaient achetées et vendues illégalement comme domestiques.

Les documents rapportés par le WSJ suggèrent également que les employés de Facebook signalent régulièrement des informations sur les cartels de la drogue et les trafiquants d'êtres humains sur la plateforme, mais que la réponse de l'entreprise est "faible".

Pour sa défense, Facebook affirme avoir mis en place une "stratégie complète" pour assurer la sécurité des personnes, notamment "des équipes internationales avec des locuteurs natifs couvrant plus de 50 langues, des ressources éducatives et des partenariats avec des experts locaux et des vérificateurs de faits tiers".