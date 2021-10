La série Fondation : l'épopée de science-fiction "impossible à filmer" maintenant sur nos écrans

il y a 49 minutes

Crédit photo, Apple TV+

Le cinéaste David S. Goyer travaillait aux côtés de James Cameron en tant que scénariste sur Terminator : Dark Fate, lorsqu'il a appris que les droits du classique de science-fiction Foundation de l'auteur visionnaire Isaac Asimov étaient disponibles. Était-il intéressé ?

Je me souviens que James Cameron m'a regardé et m'a dit : "Celui-là est difficile", raconte Goyer à BBC Culture lors d'un appel vidéo. Si le réalisateur d'épopées telles que Aliens, The Terminator, Titanic et Avatar vous dit qu'un projet est difficile, cela a tendance à vous faire réfléchir.

Crédit photo, Apple TV+ Légende image, Jared Harris (connu notamment pour Mad Men et Tchernobyl) joue le rôle de Hari Seldon, qui prédit l'effondrement de la société.

Il y a eu plusieurs tentatives pour porter Fondation à l'écran, mais la série de livres a longtemps été considérée comme impossible à filmer, car la saga tisse de nombreuses intrigues et s'étend sur plusieurs siècles.

En effet, l'écriture de cette saga s'est étalée sur un demi-siècle. Cette semaine, une adaptation de Foundation, avec Jared Harris et Lee Pace, est diffusée pour la première fois sur Apple TV+.

Lire aussi :

Foundation a commencé comme une série de nouvelles dans le magazine Astounding Science Fiction dans les années 1940 et est finalement devenu une trilogie de livres publiés dans les années 1950.

Avec eux, Asimov voulait dépeindre la chute d'une grande civilisation future.

Professeur de biochimie à l'université de Boston et fils d'immigrants juifs russes, il s'était inspiré de l'Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain d'Edward Gibbon, ainsi que des théories d'Arnold Toynbee sur les cycles de l'histoire.

Puis, dans les années 1980, Asimov a commencé à ajouter des livres à la séquence - deux préquelles et deux suites. Il est mort en 1992, mais d'autres auteurs ont, avec la bénédiction de la succession d'Asimov, écrit des œuvres se déroulant dans l'univers de Fondation.

L'impact d'une œuvre fondatrice

Dans la série originale, Hari Seldon, un mathématicien et psychologue, développe la science de la "psychohistoire" qui est "un modèle prédictif conçu pour prévoir le comportement de très grandes populations".

Il utilise les mathématiques pour prévoir les grandes tendances historiques, et Seldon prédit l'effondrement de l'Empire galactique.

La période de barbarie qui s'ensuivra durera 30 000 ans, à moins que le plan de Seldon, qui prévoit la création d'une fondation pour servir de dépôt de connaissances cruciales pour la préservation de la civilisation, ne soit adopté.

Dans ce cas, l'âge des ténèbres pourrait ne durer qu'un millier d'années et la Fondation pourrait reconstruire en mieux. Gaal Dornick, un jeune mathématicien doué et peut-être la seule personne dans la galaxie capable de comprendre pleinement le travail de Seldon, est crucial pour son plan.

Naturellement, l'Empire galactique, qui dure depuis des millénaires, n'est pas enchanté par la prédiction de Seldon et lui et la Fondation sont bannis de la planète Trantor, "l'œil de l'empire", vers Terminus, une planète presque inhospitalière située à des années-lumière.

Greg Bear, l'auteur de science-fiction primé qui a écrit un roman sur la Fondation, affirme que l'attrait de l'œuvre séminale d'Asimov réside dans son immensité. "L'univers d'Isaac est tellement énorme et plein de potentiel", dit-il.

"Sa popularité tient à la combinaison d'une échelle galactique, de parallèles historiques convaincants et d'une présentation intime - en grande partie transmise par des dialogues, comme dans un scénario.

"Dans les années 1960, la trilogie Foundation était proposée en bonus par le Science-Fiction Book Club. Ce gros livre relié, offert gratuitement aux abonnés, a initié un grand nombre de lecteurs à la science-fiction. Avec le temps, elle a été considérée comme la plus grande trilogie de SF de l'époque. Elle a tout influencé, des empires galactiques ultérieurs - dont Star Wars - aux émissions de télévision comme The Expanse".

Parmi les fans de Fondation, on compte Elon Musk, qui a placé un exemplaire de la trilogie originale à bord du Tesla Roadster jouant du David Bowie et lancé dans l'espace en 2018.

L'éminent politicien républicain Newt Gingrich avait l'habitude d'encourager son personnel à lire les livres.

L'économiste primé Paul Krugman a déclaré que "l'économie est aussi proche de la psychohistoire qu'on puisse l'être".

Son influence n'a pas été entièrement bénigne. La secte apocalyptique japonaise Aum Shinrikyo, responsable de l'attentat terroriste de 1995 dans le métro de Tokyo qui a fait 13 morts, croyait qu'elle allait reconstruire le monde après une apocalypse à venir avec une communauté de scientifiques calquée sur la Fondation Hari Seldon.

On a même supposé qu'Oussama ben Laden avait lu les livres - al-Qaida pouvant être traduit par "fondation".

Cependant, la grande majorité des lecteurs ont compris que le message d'Asimov est finalement un message d'espoir quant à l'avenir de l'humanité.

Lire aussi :

Goyer a découvert Fondation le jour de son 13e anniversaire, lorsque son père, avec qui il avait une relation difficile, lui a offert un exemplaire de la trilogie originale.

Bien des années plus tard, son père en phase terminale a demandé à Goyer - alors scénariste de la trilogie Blade et collaborateur de Christopher Nolan pour la trilogie Dark Knight - s'il avait fait quelque chose de bien en tant que parent.

"Tu m'as inculqué l'amour de la science-fiction et du fantastique, et j'ai construit une carrière autour de cela", lui a répondu Goyer.

L'une des dernières choses dont ils ont discuté est de savoir si Goyer aurait l'occasion de tourner Foundation, que son père considérait comme la plus grande œuvre de science-fiction.

Aussi, lorsque Goyer a appris, il y a quatre ans, que les droits étaient à nouveau en jeu, il a pris la nuit pour y réfléchir, mais sa réponse n'a jamais vraiment fait de doute.

Il l'a présenté à Apple TV+ comme "une partie d'échecs de 1 000 ans entre Hari Seldon et l'Empire... Tous les autres personnages sont utilisés comme des pions par l'un ou l'autre camp. Mais aux échecs, si un pion passe dans le camp adverse, il devient une reine, et ces dynamiques de pouvoir changeantes peuvent se produire dans notre histoire".

Et une partie de la solution aux problèmes posés par la complexité et l'ampleur de l'œuvre consiste à raconter l'histoire par le biais d'une télévision de longue durée - la première saison compte 10 épisodes - plutôt que d'essayer de la comprimer en un film ou même une trilogie de films, comme l'ont fait les tentatives précédentes.

Goyer a déclaré qu'il espérait que la saga pourrait se dérouler sur 80 épisodes et plusieurs commentateurs ont mentionné Foundation dans le contexte de la course au nouveau Game of Thrones, une histoire tout aussi compliquée et tentaculaire qui a fini par compter 73 épisodes.

"J'ai proposé huit saisons à Apple", déclare Goyer.

"Je connais le point final, je sais vers quoi nous écrivons. Je connais le destin de tous les personnages. Dans la première saison, nous posons certains fils de l'histoire qui, nous l'espérons, trouveront une réponse dans les saisons suivantes. Je suis là pour le long terme. J'espère que nous y arriverons.

Cependant, bien qu'il ait eu le luxe de disposer de plus de temps pour raconter l'histoire qu'il ne l'aurait fait s'il en avait fait un film, Goyer a tout de même apporté des changements significatifs au matériel source.

Il a notamment introduit de nouveaux concepts tels que la "dynastie génétique" - trois clones constamment renouvelés et d'âges différents du même homme qui dirige l'empire. Il a également modifié certains des personnages.

"Lorsque le premier livre a été écrit, il n'y avait pratiquement aucun personnage féminin", dit-il.

"Le public de la science-fiction de l'époque était essentiellement masculin".

Plusieurs personnages clés qui étaient des hommes dans les livres sont maintenant des femmes. Dornick, par exemple, est joué par Lou Llobell, sélectionnée parmi près de 500 candidats qui ont auditionné.

Quant à Leah Harvey, elle incarne Salvor Hardin, le gardien de Terminus, un personnage dur et plein de ressources, dans la lignée de Ripley dans les films Alien ou de Starbuck dans Battlestar Galactica.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le personnage de Gaal Dornick, un jeune mathématicien surdoué, est devenu une femme, interprétée par l'acteur espagnol Lou Llobell.

La pertinence de l'histoire pour aujourd'hui

Harvey a une expérience considérable du théâtre classique, ayant joué Shakespeare et d'autres auteurs dramatiques, parfois dans des espaces relativement restreints. Mais travailler sur une énorme production de science-fiction n'était pas si différent, dit l'acteur.

"Les sujets que nous abordons sont très humains. Il s'agit de personnes qui ne veulent pas renoncer à leur pouvoir, de personnes qui gagnent du pouvoir et de personnes qui se voient imposer le pouvoir. Ce sont toutes des choses que nous vivons dans nos vies. Ce ne sont pas des concepts étrangers".

Llobell, une quasi nouvelle venue avec une seule production précédente à son actif, et que Goyer qualifie de "découverte phénoménale", est d'accord.

"Le fait que [Fondation] soit de la science-fiction en est évidemment une partie massive, massive, mais je pense vraiment que fondamentalement, les intrigues et les personnages sont authentiques et réels et humains, le plus important", dit-elle.

"Il est donc tout à fait possible de s'y référer et je pense que nous pouvons établir des parallèles avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Une partie de l'intrigue de Gaal concerne la montée des eaux de Synnax, sa planète d'origine, mais les habitants de Synnax ne croient pas à la science ou au réchauffement climatique. Je pense que [le déni] est une chose à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui avec l'environnement".

Lire aussi :

En effet, Goyer était déterminé à rendre cette adaptation aussi pertinente que possible, en y intégrant des thèmes très contemporains.

"Asimov faisait la même chose", dit-il.

"Il n'écrivait pas sur un futur lointain. Il écrivait sur l'environnement de l'après-guerre. Il parlait de l'Allemagne nazie. Il parlait du fait d'être un Juif qui avait émigré de Russie. Il parlait de l'effondrement des anciens empires d'Europe et de l'ascension de l'Amérique. La première chose que j'ai dite à la succession d'Asimov, c'est qu'Asimov avait créé la Fondation pour être un miroir, donc je dois écrire sur ce qui se passe maintenant. Je dois écrire sur le Brexit, MeToo, l'ascension du nationalisme à nouveau. J'ai besoin d'écrire sur le changement climatique".

La série dépeint l'extrémisme religieux et politique, la méfiance à l'égard des dirigeants établis, la suspicion à l'égard de la science - des questions que vous verrez reflétées tous les jours dans les pages de n'importe quel journal.

"Nous parlons de ce qui se passe aujourd'hui, mais à travers le verre teinté du futur", explique Goyer.

"Le message d'Asimov dans Fondation était fondamentalement un message d'espoir et j'ai senti que c'était un message dont le monde avait besoin en ce moment - la foi dans l'ingéniosité humaine."

Le défi de la réalisation de la vision de la Fondation

La distribution compte plus de 100 personnages et les auditions ont eu lieu dans 17 villes du monde. Une grande partie du tournage a eu lieu aux Troy Studios de Limerick et le spectacle est la plus grande production jamais réalisée en Irlande, employant plus de 500 membres d'équipe.

Cinquante artistes ont travaillé à la conception de 170 décors, 13 types différents de vaisseaux spatiaux et six planètes différentes, chacune avec son propre langage scénarisé, et des centaines de charpentiers, métallurgistes, peintres et plâtriers ont réalisé leur vision.

"C'était une campagne militaire", dit Goyer.

"Surtout pendant la pandémie. Nous devions assurer la sécurité de tous. Nous avions notre propre laboratoire de dépistage Covid qui voyageait avec nous de pays en pays. Tout le monde était testé trois fois par semaine. Nous devions affréter des vols de pays en pays. Et nous étions débordés. Il s'agissait de 500 à 600 personnes qui n'avaient pas interagi avec qui que ce soit pendant environ huit mois, nous étions donc incroyablement proches, mais c'était difficile.

Lire aussi :

Croyez-moi, il y a eu de nombreuses fois où je me suis dit : "Oh mon Dieu, dans quoi me suis-je fourré ?" J'appelais ma femme du flanc d'une montagne en Islande ou au milieu d'une tempête de poussière dans les îles Canaries pour lui dire : "Qu'est-ce que j'ai fait ?". J'ai dû essayer d'enraciner l'émotion de chacun car nous avons tout filmé dans le désordre. Nous pouvions être en train de filmer une scène alors que la précédente avait littéralement été tournée il y a 14 mois dans un autre pays, il fallait donc rappeler à chacun où il en était émotionnellement."

Mais aujourd'hui, après quatre ans de travail acharné, nous disposons de dix épisodes d'un drame visuellement époustouflant, émotionnellement engageant et qui donne à réfléchir. Ils ont déjà été mis à la disposition des critiques et sont si riches qu'il faut les revoir immédiatement.

Les plus jeunes membres du casting ont tweeté avec enthousiasme à propos de la série alors que la date de lancement approche.

"Lorsque nous tournions, moi-même et beaucoup de membres du casting nous arrêtions dans les couloirs et parlions de la série, comme si nous la regardions, du genre 'Vous y croyez ? Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça !", dit Harvey.

"Ça va donner aux gens beaucoup de choses à raconter. Je suis impatient que les gens le voient."