Affaires : de la vente de CD dans la rue à un label à succès, Riki Bleau livre ses secrets.

Par Dougal Shaw

Reporter Business , BBC News

il y a 43 minutes

Le patron d'un label de disques, Riki Bleau, a contribué à la découverte de certains des plus grands noms du hip-hop et du grime britanniques. Il explique comment il a gravi les échelons en vendant des CD dans la rue, pour notre série de conseils aux entreprises CEO Secrets.

Les bureaux de son label Since '93, qui occupent une partie du siège de Sony à Londres, sont décorés d'un mur symbolique de vinyles.

Sur le mur se trouvent quinze albums, tous sortis en 1993. Les disques sont principalement des artistes de hip-hop comme Cypress Hill et Wu-Tang Clan, mais Pablo Honey de Radiohead figure également sur la liste.

Légende image, Bleau a un mur symbolique dans le bureau de son label, avec un clin d'œil à son enfance.

"Vous voyez, j'avais 14 ans en 1993", explique Riki Bleau en arpentant le mur. "Je pense que c'est l'âge auquel on commence à choisir sa propre identité, et on le fait en partie à travers la musique". C'est pourquoi il a appelé le label de disques qu'il a cofondé avec Glyn Aikins, Since '93.

Riki Bleau est une rareté : un patron de label britannique qui est noir. Pourtant, le genre dans lequel il se spécialise - le grime et le hip-hop - est peuplé d'artistes majoritairement noirs. Il a contribué à en faire un succès britannique exporté dans le monde entier.

Il a contribué à la découverte d'artistes comme Emeli Sande et Sam Smith. Il a également signé des artistes comme Naughty Boy, Labrinth et Krept & Konan.

Selon lui, on peut repérer les stars qui gardent les pieds sur terre malgré leur nouvelle célébrité. "Ils ne vous traitent pas de 'tout nouveau'". Ces personnes sont souvent celles qui finissent par avoir de longues carrières.

Crédit photo, Riki Bleau Légende image, Emeli Sande lors d'une cérémonie de remise de prix avec Riki Bleau

Bleau lui-même a commencé à rêver de devenir une star du hip-hop.

Lorsqu'il était adolescent, à Hackney, dans l'est de Londres, il faisait partie d'un groupe de rap de quatre personnes.

Le groupe avait un manager mais pas de contrat d'enregistrement, alors ils ont créé leur propre label et vendu des CD auto-imprimés dans les stations de métro de Londres, en harcelant les passants pour qu'ils écoutent leurs morceaux.

"Notre premier tirage était de 2000 CD", se souvient Bleau. "Nous devions en vendre 400 chacun. Personne ne voulait être celui qui ne pouvait pas vendre ses CD. Notre philosophie était de faire comme Avon. Je vais en donner dix à un cousin, dix autres à un ami. Tu les vends pour 5£ et tu me donnes 2,50£."

Ils ont également fait ce qu'ils ont appelé "la tournée des 32 arrondissements". Ils vendaient sur tous les marchés de Londres et aux sorties des stations de métro.

Bleau est stupéfait de découvrir qu'il est le meilleur pour vendre les albums.

Le groupe de Bleau a fini par vendre 10 000 exemplaires de son premier album. Mais avec le recul, il réalise que cette expérience lui a été bénéfique d'une autre manière. Il a également pu se constituer un réseau de contacts - et pour quelqu'un qui n'avait aucun contact dans l'industrie musicale, cela a été inestimable.

Il a rencontré les fondateurs de Channel U alors qu'il vendait ses CD dans la rue. Channel U était une station musicale spécialisée disponible sur la télévision par satellite. Avant l'arrivée de YouTube, c'était l'endroit où les groupes de hip-hop et de grime pouvaient percer.

Bleau a aidé Channel U à trouver du contenu vidéo et des musiciens prometteurs. C'était difficile de faire cela tout en essayant de promouvoir son propre groupe, alors il est devenu le manager du groupe, passant du côté des affaires.

Ne regrette-t-il jamais d'avoir renoncé à être un artiste ?

"Je n'ai plus pris de crayon et de papier depuis et si j'étais un vrai créatif, j'aurais eu du mal à lâcher prise", dit Bleau. "Je suis quelqu'un d'assez pratique. J'ai probablement toujours été fait pour les affaires, mais je ne le savais pas."

Cependant, en regardant en arrière, il y avait quelques signes clairs.

"Pendant que mes amis jouaient à StreetFighter, je jouais à Tetris. J'ai une mentalité de résolution de problèmes, et c'est pourquoi j'aime le commerce."

Il a continué à montrer un flair pour le côté commercial de la musique et est devenu manager à la station Channel U. Au milieu des années 2000, la chaîne est devenue une vitrine importante de la culture noire et en particulier de la musique grime.

Bleau est entré dans un nouveau monde où il assistait à des événements de présentation de l'industrie et côtoyait des cadres A&R et des DJ de Radio 1.

Crédit photo, Riki Bleau Légende image, Bleau manage Krept & Konan

C'est là que j'ai découvert ce que j'appelle aujourd'hui "la véritable industrie de la musique"", déclare M. Bleau. Il s'agit pour lui d'une éducation à des concepts qu'il n'avait pas compris auparavant, comme l'édition musicale et les accords de redevances.

Il a rencontré le directeur musical Tim Blacksmith, qui lui a expliqué le modèle économique de l'édition. "C'est drôle, avant cela, je pensais qu'un homme blanc aux cheveux longs qui faisait la manche était un auteur-compositeur", se souvient Bleau. Il ne lui était pas venu à l'esprit que des artistes noirs qu'il connaissait, comme Wiley ou Tinchy Stryder, pouvaient être considérés comme des auteurs-compositeurs, ainsi que des interprètes - et gagner de l'argent de cette manière.

La première grande signature de Bleau a été Labrinth, qu'il a rencontré lors d'un événement de mentorat qu'il avait organisé dans un club de jeunes de Hackney.

Labrinth travaillait comme professeur de musique et Bleau l'a aidé à trouver un énorme succès avec des tubes comme "Let the Sun Shine". Labrinth a également contribué à écrire des tubes pour des artistes comme Tinie (connu sous le nom de Tinie Tempah jusqu'en 2020).

Bleau fait une nouvelle fois preuve de son sens de la détection des talents en découvrant Naughty Boy sur MySpace, un artiste qu'il gère encore aujourd'hui. Il lui rend visite dans la maison de ses parents à Watford et écoute des morceaux qu'il a réalisés avec son amie Emeli Sande.

Crédit photo, Riki Bleau Légende image, Bleau manage Naughty Boy, qui a travaillé avec Emeli Sande

Il a constitué une équipe d'auteurs-compositeurs capables d'écrire pour d'autres et de se produire eux-mêmes.

Bleau a signé les droits d'édition et les a aidés à conclure des accords avec des maisons de disques. Chaque fois que leur musique était jouée, il recevait un pourcentage.

Grâce au riche réseau de contacts qu'il s'est constitué en se frayant un chemin dans l'industrie musicale, du bas vers le haut, il a développé un don pour connaître la prochaine grande chose - ou personne.

Par exemple, Bleau a signé Sam Smith, alors que la future star mondiale payait encore ses factures comme barman.

La vie de Bleau devient un tourbillon de soirées de remise de prix Mobo, Brit et Ivor Novello.

Après avoir trouvé le succès avec des auteurs-compositeurs, la prochaine étape logique était de créer son propre label de disques. Il a créé Since '93 Records en 2018 avec son partenaire commercial Glyn Aikins, un cadre A&R chez Virgin Records, qui s'est fait connaître en découvrant So Solid Crew et Craig David. Le label fait partie du groupe Sony Music.

Les deux hommes signent actuellement des contrats pour renforcer l'identité du label, qu'ils souhaitent plus large que le hip-hop.

Bleau dit qu'il n'a rien pu planifier stratégiquement dans sa carrière et que chaque étape n'a été que la solution au problème qui la précédait, comme un jeu de Tetris.

Crédit photo, Riki Bleau Légende image, Glyn Aikins, Loski, Morrisson, Aitch, Fredo et Riki Bleau lors d'une remise de prix.

L'industrie de la musique est un espace majoritairement blanc et masculin et Bleau dit qu'il a parfois été confronté à des micro-agressions et des affronts, qu'il n'aurait pas rencontrés s'il était un cadre musical blanc typique d'âge moyen.

"Au début, j'étais très prudent sur la façon dont je me présentais, car j'avais l'impression que les gens me jugeraient si j'avais une tête pleine de dreadlocks, ou si mon jean était un peu trop bas."

Il a ressenti une pression pour être moins authentique et se démarquer moins pour que les gens autour de lui se sentent plus à l'aise. C'est dommage, pense-t-il, car en fait l'apparence n'a rien à voir avec les capacités.

Si l'on considère sa carrière jusqu'à présent, il a bénéficié de plusieurs mentors noirs, comme Tim Blacksmith. Ces relations lui ont donné confiance, dit Bleau.

"En tant que jeune homme de Hackney, je ne savais pas ce qu'était un directeur de label musical.

"J'ai été élevé dans la croyance que je devais travailler deux fois plus dur [pour avoir une opportunité] - c'était une évidence. Après tout ce qui s'est passé en 2020 avec George Floyd, je ne veux pas que les futurs enfants grandissent en pensant de cette façon."

"Il y a beaucoup de talents noirs [dans l'industrie musicale], mais pas de cadres noirs. Quand nous avons lancé le label, moi et Glyn étions les premiers.

Darcus Beese, qui était président d'Island Records, était le seul président noir d'un label dans ce pays.

Mais notre succès a encouragé d'autres labels à avoir besoin d'une version de nous, à investir dans d'autres cadres noirs."

Légende image, Bleau dit qu'il vit selon un adage, imprimé sur cette casquette

Bleau se décrit comme un "chasseur-cueilleur" dans l'industrie de la musique.

"Je mange ce que je tue, c'est-à-dire, dans ce métier, le prochain talent que je trouve."

Il n'y a pas d'excuses, vous devez livrer ce prochain artiste et ce disque à succès, explique-t-il. Tout est une question de "livrable", dit-il, comme dans n'importe quel autre business - la même leçon qu'il a apprise dans la rue.

Si cela vous semble brutal, cela peut aussi être un grand niveleur, ajoute-t-il.

Si vous êtes celui qui trouve le prochain Sam Smith, Emeli Sande, Ed Sheeran ou Michael Jackson, alors personne ne se soucie de la couleur de votre peau.