Neuropsychologie : ce que la méditation fait à votre cerveau

il y a une heure

Depuis des siècles, les gens cherchent les moyens de stimuler leur intelligence, leur concentration et leur créativité, à l'aide des nootropiques, également appelés "stimulants de la mémoire" ou "améliorateurs cognitifs".

En fait, si vous buvez du café en ce moment, vous consommez une forme de nootropique : la caféine est un stimulant et est réputée pour son effet d'éveil.

Mais les "médicaments intelligents" ou "drogues intelligentes" - qui ne sont pas nécessairement des produits pharmaceutiques - gagnent en popularité : il existe aujourd'hui un énorme marché pour les compléments alimentaires en vente libre qui prétendent (avec très peu de preuves scientifiques) améliorer la concentration et la mémoire.

Certaines personnes vont même plus loin et cherchent à obtenir des stimulants sur ordonnance, comme le modafinil, pour tenter d'améliorer leurs performances au travail ou dans leurs études.

Il s'agit d'une augmentation de 20 % depuis 2015. Et l'étude a montré qu'ils n'étaient pas les seuls : de fortes augmentations ont également été signalées dans toute l'Europe.

Mais ces produits sont-ils vraiment efficaces, et quels sont leurs risques ?

"Tous les médicaments comportent un risque d'effets secondaires"

"Il est surprenant de constater à quel point nous en savons peu sur notre cerveau, mais ce que nous savons, c'est que notre cerveau est un système soigneusement calibré, notamment en termes de chimie cérébrale. Et cet équilibre n'est pas le même pour tous : chacun a son propre équilibre bien réglé."

C'est ce qu'affirme Hanneke den Ouden, spécialiste des neurosciences cognitives au Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour de l'université Radboud, aux Pays-Bas.

"Le modafinil fait partie de la catégorie des psychostimulants, explique-t-elle. D'autres exemples sont le méthylphénidate et l'amphétamine. Et les psychostimulants agissent généralement sur l'activité du système dopaminergique [du cerveau]."

La dopamine est un neurotransmetteur. Des niveaux élevés de dopamine peuvent stimuler les signaux dans les parties du cerveau associées à la concentration et à la focalisation, et contribuer à réduire les comportements hyperactifs et impulsifs.