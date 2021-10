Soja : faut-il s'inquiéter de la quantité que nous consommons ?

il y a une heure

Par Hattie Ellis

Légende image, Le soja est l'une des quatre cultures alimentaires les plus consommées au monde.

Le soja, ou soya, est l'une des cultures les plus importantes au monde. Considéré comme un haricot miracle très nutritif, il est aussi une cause majeure de dommages environnementaux. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte de la quantité de soja que nous consommons.

Qu'est-ce que le soja et quand dois-je le consommer ?

La fève de soja a été cultivée pour la première fois en Chine il y a environ cinq mille ans.

En Asie de l'Est, elle est depuis longtemps transformée en produits tels que la sauce soja, le tofu et le miso.

Fait inhabituel pour une plante, le soja est une "protéine complète", qui contient tous les acides aminés essentiels à la vie.

Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de consommer d'autres aliments riches en protéines en même temps que le soja pour avoir une alimentation adéquate, d'où sa popularité dans les régimes végétariens et végétaliens du monde entier.

Au cours des cinquante dernières années, la croissance du soja en tant que produit de base mondial a explosé avec son utilisation dans les systèmes alimentaires industriels.

On le trouve désormais partout, sur les étagères des magasins, dans les restaurants et les plats à emporter, que ce soit comme ingrédient ou dans le cadre d'une transformation, par exemple comme huile de cuisson.

On le trouve parfois dans des aliments auxquels on ne s'attend pas, comme le pain, les produits de boulangerie, les smoothies, la mayonnaise et le chocolat.

Mais la grande majorité des espèces de soja, soit environ 75 %, entre dans la chaîne alimentaire par le biais de la viande (notamment le poulet, le porc et le bacon), du poisson d'élevage, des œufs et des produits laitiers, car le soja est la principale protéine utilisée dans l'alimentation animale.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime que nous consommons tous, en moyenne, 61 kg de soja par an, soit plus d'un kilo par semaine.

Quel est le problème ?

Légende image, Le toco toucan fait partie de la diversité riche en espèces du Gran Chaco en Argentine et au Paraguay, l'une des forêts les plus vastes et les plus menacées du monde, aujourd'hui en danger à cause de l'expansion du soja dans notre alimentation.

La production de soja a plus que doublé au cours des vingt dernières années, et l'Amérique du Sud est le producteur qui se développe le plus rapidement, avec aujourd'hui environ la moitié de la production mondiale.

De vastes étendues de lieux riches en espèces de soja ont été détruites et continuent de l'être.

Outre la forêt amazonienne, les habitats de savane riches en espèces de soja du Cerrado, au Brésil, qui abrite 5 % des espèces mondiales, et du Gran Chaco en Argentine et au Paraguay, sont deux des principales sources de préoccupation.

"Ils ne peuvent pas être remplacés", déclare Jonathan Gorman, de la UK Sustainable Soya Initiative, un groupe financé par le gouvernement britannique, qui promeut l'approvisionnement durable en soja.

"Ce sont des écosystèmes compliqués, vieux de milliers d'années", a-t-il souligné.

Selon le WWF, le soja non durable continuera d'avoir de "graves conséquences négatives" sur la biodiversité, l'habitat, l'utilisation de l'eau et le changement climatique. Le rythme de croissance du soja est particulièrement inquiétant, affirme Jonathan Gorman.

La production a augmenté de près de 40 % au cours des dix dernières années, alors que la demande de viande augmente dans le monde entier.

Les prévisions de l'OCDE et de la FAO sur les produits de base, intitulées "Perspectives agricoles 2020-2029", estiment qu'il faudra sept millions d'hectares supplémentaires de nouvelles terres d'ici à 2028, soit près de deux fois la superficie de la Suisse, pour cultiver le soja destiné aux seuls aliments pour animaux.

En outre, la production de soja pour l'alimentation animale peut impliquer l'utilisation de pesticides "hautement dangereux", selon Will Schreiber, expert en durabilité au sein du cabinet de conseil qui a produit le rapport Riskier Business du WWF-UK et de la RSPB : The UK's Overseas Land Footprint.

Comment la culture du soja affecte-t-elle le Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni utilise environ 4,2 millions de tonnes de soja chaque année.

Environ 70 % de cette production provient d'Amérique du Sud, et la quasi-totalité de cette production provient de pays que le rapport Riskier Business identifie comme présentant un risque élevé ou très élevé d'un point de vue environnemental.

Bien que la UK Roundtable on Sustainable Soya affirme qu'environ deux tiers du soja britannique est désormais certifié ou vérifié sans déforestation, ou provient d'une zone à moindre risque comme les États-Unis, il reste un tiers qui pourrait être préoccupant, dont la plupart proviendrait d'Argentine.

Légende image, La culture intensive du soja en Amérique du Sud fait partie de la chaîne alimentaire britannique.

Qu'en est-il des aliments comme le lait de soja, les hamburgers végétariens et la sauce soja ?

La majorité du soja utilisé directement dans l'alimentation humaine et les boissons provient d'autres pays que ceux faisant l'objet de la controverse.

C'est parce que l'Amérique du Sud produit du soja à partir de graines génétiquement modifiées (GM).

Les consommateurs britanniques se sont toujours méfiés des ingrédients génétiquement modifiés dans les aliments, qui doivent être déclarés sur l'étiquette.

Le soja non génétiquement modifié, traçable, provient généralement de pays comme la Chine, l'Inde et l'Europe.

Selon Will Schreiber, il est "hautement improbable" que le soja contenu dans des aliments tels que les hamburgers végétariens et le lait de soja provienne d'Amérique du Sud.

Mais le soja qui ne provient pas des zones contestées n'a pas nécessairement un bilan écologique positif.

Richard Young, du Sustainable Food Trust, affirme que le soja cultivé en monoculture (une seule culture année après année sur la même terre) pose des problèmes, notamment en ce qui concerne la dégradation des sols et la création de grands champs "dépourvus de biodiversité".

L'huile de soja est la deuxième plus grande source d'huile végétale au monde.

Environ trois quarts de l'huile de soja importée au Royaume-Uni provient des Pays-Bas, une plaque tournante du commerce mondial, et environ la moitié de cette huile provient du Brésil et de l'Argentine.

Légende image, Les grandes exploitations de soja d'Amérique du Sud dévorent la végétation et les habitats indigènes.

Que puis-je voir sur l'étiquette ?

Bien que l'emballage ne permette pas de connaître l'origine du soja, vous pouvez rechercher sur les produits de marque les marques de certification de durabilité, telles que celles de la RTRS (Table ronde pour un soja responsable) et de l'organisation ProTerra.

Mais le problème est qu'il peut être difficile de voir qu'il y a du soja dans votre alimentation.

Par exemple, la lécithine, un émulsifiant qui peut être utilisé dans le chocolat et les aliments transformés, peut être fabriquée à partir de soja.

L'huile végétale vendue dans les magasins doit désormais indiquer ce que contient la bouteille, mais vous ne connaissez pas le type d'huile utilisé dans la restauration.

L'huile de soja dérivée de cultures génétiquement modifiées, le type le plus souvent cultivé en Argentine et au Brésil, doit légalement être étiquetée, mais cela est difficile à voir lorsqu'elle est utilisée dans un fast-food, un café, une cantine ou un restaurant.

Le principal problème, c'est l'alimentation animale, et il n'est pas obligatoire d'inclure des détails à ce sujet sur l'étiquette. Toutefois, l'alimentation animale est un facteur déterminant dans certaines normes, telles que les normes biologiques, et vous pouvez rechercher ces marques de certification sur les emballages.

La recherche d'alternatives durables au soja

Les détaillants, les prestataires de services alimentaires tels que les chaînes de restauration rapide et les fabricants ont pris conscience de l'urgence de s'approvisionner en soja responsable.

Des progrès ont été réalisés depuis l'enquête du WWF d'octobre 2019 qui comparait les détaillants sur leurs politiques.

Certains grands détaillants et entreprises alimentaires britanniques se sont désormais engagés à n'utiliser et à ne vendre que du soja 100 % durable, en mettant l'accent sur la protection des forêts et de la précieuse végétation indigène.

Vous pouvez consulter les sites web des entreprises pour obtenir les dernières informations.

"Nous avons constaté une réelle augmentation de l'intérêt pour la durabilité et la provenance de nos aliments, ce qui est extrêmement puissant", déclare Rose McCulloch de la UK Roundtable. Les clients qui posent des questions et utilisent les sites web des entreprises aident ces dernières à reconnaître leurs préoccupations à ce sujet", explique-t-elle.

Mais des défis subsistent.

Les agriculteurs tiennent à cultiver cette culture très rentable, les chaînes d'approvisionnement peuvent être difficiles à retracer et la demande mondiale continue d'augmenter.

Les solutions doivent être trouvées par les pays qui travaillent ensemble pour garantir des règles du jeu équitables dans un système alimentaire mondialisé.

Certains pensent que le monde doit se défaire de son habitude du soja.

Des protéines alternatives peuvent être utilisées dans l'alimentation animale et les consommateurs peuvent se tourner vers des produits issus de différents systèmes d'élevage.

La Soil Association plaide pour une stratégie "moins mais mieux" en matière de viande, avec davantage de bétail nourri à l'herbe, et soutient une étude récente qui montre comment y parvenir d'ici à 2050.

Légende image, Le soja, une fève très nutritive, est la culture mondiale dont la croissance est la plus rapide, mais il contribue à d'énormes dégâts environnementaux.

Quels changements de régime alimentaire auraient le plus d'impact ?

Les poulets et les œufs ont l'empreinte de soja la plus lourde (par 100 g) en termes de types d'aliments. Viennent ensuite le saumon d'élevage et le porc.

Le bœuf et les vaches laitières britanniques sont plus susceptibles d'être nourris à l'herbe, au moins pendant une partie du temps, que dans de nombreux autres pays, mais le soja peut être utilisé dans l'alimentation, en particulier dans les élevages intensifs de bœuf et de vaches laitières, où les animaux sont gardés à l'intérieur pendant plus longtemps plutôt que de paître dans les champs.

Recherchez des produits certifiés biologiques ou durables, ainsi que de la viande et des produits laitiers nourris à l'herbe et, pour être sûr de ne pas consommer de soja, certifiés par l'association Pasture for Life ("nourri à l'herbe", ce qui signifie que la moitié seulement de l'alimentation doit être constituée de pâturages).

Le RTRS est une norme de certification mondiale pour le soja durable.

Le calculateur d'empreinte soja de l'organisme calcule une répartition approximative du soja caché dans votre alimentation, y compris à partir de sources telles que le poisson d'élevage, les œufs et le chocolat, lorsque vous entrez la quantité de chaque aliment que vous consommez par semaine.