L'Église universelle de Maputo, capitale du Mozambique, où son projet de transnationalisation a été couronné de succès.

Avant même de devenir le chef de la plus grande église néo-pentecôtiste du Brésil, l'évêque évangélique Edir Macedo rêvait d'exporter ses affaires au-delà des frontières du pays. Il voulait établir l'église en Afrique.

"C'était ce qu'il voulait. Peu après avoir commencé à sortir avec Esther, j'ai rencontré sa mère. Même en tant que simple membre de l'église, considéré comme inapte par le haut commandement de l'institution, je lui ai tout de suite transmis le message. Écoutez, je vais prêcher l'Évangile en Afrique. Je vais aller dans ce monde pour aider ceux qui souffrent, quoi qu'il en coûte, ai-je déclaré, catégoriquement", raconte Macedo dans son autobiographie, "Rien à perdre" (Planeta).

L'ambition a été réalisée. Le projet de transnationalisation a permis à l'Église universelle du Royaume de Dieu, fondée en 1977 dans un ancien salon funéraire de Rio de Janeiro, d'être présente dans 134 pays du monde, selon l'institution elle-même.

En Afrique, l'Église est présente dans 37 des 54 pays du continent, selon le site web d'Universal. Elle est surtout visible dans le sud du continent, dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola et le Mozambique.

Selon les experts interrogés par BBC News Brazil, le succès du projet est dû à des scénarios géopolitiques et historiques favorables, à l'incorporation de croyances locales auxquelles de nouvelles significations ont été attribuées, à la proximité de dirigeants politiques, à l'utilisation de différents moyens de communication et à des initiatives sociales attrayantes.

Mais il y a eu aussi des périodes de crise.

Ces dernières années, des accusations de corruption sont apparues, avec des allégations de blanchiment d'argent, de fuite de devises et d'association criminelle contre des membres de l'organisation religieuse en Angola.

Cela a conduit à l'affaiblissement d'Universal dans la région, ce qui pourrait être à l'origine de la nomination de l'ancien maire de Rio, Marcelo Crivella, à l'ambassade du Brésil en Afrique du Sud. Par le passé, Universal a également été expulsé de certains pays africains.

L'église a déclaré à la BBC qu'en Angola, "il n'y a aucun problème avec les habitants du pays, qui ont toujours accueilli Universal à bras ouverts".

"Le seul problème réside dans le complot organisé par un groupe d'ex-officiers expulsés de l'église pour faute grave, une situation entretenue par l'inaction et la complaisance de certaines autorités du pays.

"Écoutez, je vais prêcher l'Évangile en Afrique", raconte l'évêque Edir Macedo dans son autobiographie.

Églises pentecôtistes au Brésil et en Afrique

L'arrivée de l'Église universelle du Royaume de Dieu dans les années 1990 sur le continent africain a été précédée d'une longue histoire de présence chrétienne dans la région qui a facilité son arrivée.

"Le fait que ces églises se développaient déjà en Afrique a encouragé la transplantation des églises brésiliennes", a déclaré à la BBC Paul Freston, professeur de religion et de politique à l'université Wilfrid Laurier, au Canada, qui étudie l'Église universelle.

La croissance des églises pentecôtistes en Amérique latine et en Afrique s'est déroulée sur quelques décennies.

Commençons par l'Amérique latine.

Dans la région, principalement au Brésil et au Chili, le boom a commencé dans les années 1950, a expliqué Freston. L'église Brazil for Christ, fondée par un immigrant de l'État de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, qui s'était installé à Sao Paulo, en est le premier exemple.

Le Brésil pour le Christ est né au milieu du discours optimiste de cette décennie, avec une touche nationaliste…

Ces églises sont nées à Sao Paulo, où il y a eu des vagues d'immigration et des processus d'industrialisation avancés. Ce contexte a favorisé la croissance des églises pentecôtistes qui, par rapport à l'Église catholique, ont plusieurs avantages lorsqu'il s'agit de s'établir dans de nouveaux endroits.

"L'Église catholique est territoriale et cléricale. Il faut des années pour former un prêtre, et parce qu'elle est organisée en territoires, diocèses et paroisses, elle est plus statique", a déclaré Freston.

En d'autres termes, en période de changement démographique rapide, l'Église catholique s'adapte lentement.

Ce n'est pas le cas de l'église évangélique. Il n'est donc pas surprenant que les adhérents soient plus nombreux à la périphérie des grandes villes et dans les zones frontalières agricoles.

"Ces deux endroits ont en commun d'être des régions de changement, de transition démographique, où la population est nouvellement installée", explique le professeur de religion et de politique. Pour Freston, il est également utile que les personnes qui migrent aient tendance à être plus détachées et prêtes à adhérer à une nouvelle religion.

En outre, comme il y a moins d'exigences pour former un pasteur, ces églises sont souvent fondées par des membres de la communauté elle-même.

En Angola, l'Église universelle a traversé des périodes de crise et a été accusée de corruption.

Le boom des années 1950 est devenu un moment de "grande force" pour le pentecôtisme au Brésil et en Amérique latine en général, dans les années 1970, "soutenant ce tissu commun d'expansion rapide, avec la capacité de former rapidement de nouveaux leaders religieux", a noté l'anthropologue Anaxsuell Fernando, professeur à l'UNILA, l'Université fédérale d'intégration latino-américaine, et chercheur en religion.

C'est dans ce contexte que, quelques années plus tard, en 1977, l'Église universelle du Royaume de Dieu est née à Rio de Janeiro, "un autre signe d'inflexion" du mouvement, selon Freston, avec des différences culturelles.

En Afrique, les années 1980 ont vu la croissance des églises pentecôtistes, à la suite des indépendances des pays africains entre les années 1950 et 1975.

À l'époque, il y avait des discussions sur la survie du christianisme en Afrique, qui était considéré comme un produit de l'ère coloniale, se souvient Freston.

Les églises traditionnelles étaient liées aux élites et donnaient accès aux cliniques, aux médecins, aux hôpitaux et à l'éducation occidentale.

"Au moment des indépendances, dans les années 1950 et 1960, la plupart des églises "traditionnelles" (catholique, anglicane, presbytérienne, méthodiste, baptiste) étaient encore dirigées par des missionnaires blancs", note Freston.

Selon lui, presque tous les leaders des mouvements d'indépendance ont été éduqués dans des écoles missionnaires et ont rejeté cet héritage, notamment ceux qui sont devenus marxistes.

Mais les églises chrétiennes ne se sont pas laissées aller à la mort : elles se sont réinventées et ont surfé sur la vague du "désenchantement" post-indépendance.

"À la fin des années 1970, l'optimisme des indépendances politiques et l'idée qu'il y aurait un développement économique se sont évaporés. Le moment de l'explosion de ces églises a coïncidé avec cette déception", a déclaré Freston.

"C'était lié au désenchantement et à l'incapacité de l'État à faire ce qu'il avait promis de réaliser en une génération après l'indépendance.

Dans les années 1980, de nouvelles églises pentecôtistes indépendantes, fondées par des Africains et plus proches des traditions religieuses locales, ont commencé à se développer sur le continent.

"Le pentecôtisme est une forme de christianisme qui prend très au sérieux les forces spirituelles à l'œuvre dans le monde, de sorte qu'il trouve souvent plus de résonance avec des éléments de la vision du monde plus traditionnelle en Afrique", a déclaré Paul Freston.

Les nouvelles églises fondées en Afrique n'ont plus la "tare du colonialisme" et commencent, "en un sens, à remplacer l'État dans certaines fonctions".

Les églises sans passé colonialiste avaient cet avantage, et les églises nouvellement arrivées étaient également bien accueillies.

C'est à cette époque, en 1992, que l'Église universelle du Royaume de Dieu est arrivée en Angola.

Ce n'était pas sa première tentative d'incursion internationale. Elle avait déjà exploré le Paraguay en 1985 et, peu après, les États-Unis.

L'Église universelle du Royaume de Dieu au Brésil se dit victime de persécution et de fake news en Angola.

Scénario géopolitique et pouvoir des médias

Aujourd'hui, l'Église universelle est peut-être présente dans la plupart des pays du continent, mais ce n'est qu'en Afrique du Sud, en Angola et au Mozambique qu'elle a pris pied de manière significative.

À l'exception des régions à majorité musulmane, le reste du continent est désormais fortement christianisé, a déclaré Freston.

Mais le camp chrétien "est très fréquenté", ce qui rend l'entrée difficile pour Universal.

L'Angola et le Mozambique étaient "des choix logiques, mais compliqués pendant longtemps en raison des guerres dans ces pays", a-t-il déclaré.

Les deux pays ont connu des conflits aux dynamiques locales, mais exacerbés et polarisés par le contexte plus large de la guerre froide.

Le Mozambique a connu un conflit civil de 1977 à 1992, entre le gouvernement marxiste Frelimo (Front de libération du Mozambique), qui dirige le pays aujourd'hui, et la Renamo (Résistance nationale mozambicaine) anticommuniste.

La guerre en Angola a commencé après que le pays a pris son indépendance vis-à-vis du Portugal en 1975 et n'a pris fin qu'en 2002.

Deux anciens mouvements anticolonialistes s'y sont affrontés : le MPLA (Mouvement populaire de libération de l'Angola) communiste et l'UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola) anticolonialiste.

En Afrique du Sud, Universal est arrivé en 1993, presque à la fin de l'apartheid, le régime de ségrégation raciale.

Avec son discours de prospérité, l'église a attiré les Sud-Africains avides de mobilité sociale et d'intégration raciale à une époque de grand espoir et d'optimisme.

Universal a réussi à y établir la plus grande présence d'églises en termes de nombre. C'est le pays le plus performant en dehors du Brésil. Selon le site web d'Universal en Afrique du Sud, il y a maintenant 309 églises dans ce pays qui présente des similitudes avec le Brésil : c'est une démocratie formelle, avec de grandes inégalités et une population urbanisée et cosmopolite.

Pour l'anthropologue Lívia Reis, chercheuse au Musée national/UFRJ (Université fédérale de Rio de Janeiro) et ISER (Institut d'études religieuses), Universal a été présenté publiquement comme une institution qui unifierait les peuples de ces pays.

"Lorsqu'il y avait des colonisateurs, les habitants de ces pays avaient un ennemi commun", explique Reis. Ensuite, dit-elle, la population s'est fragmentée et les dirigeants ont voulu construire une identité nationale.

Le Frelimo au Mozambique a adhéré au discours d'Universal.

Selon Freston, Universal a conclu des accords avec le Frelimo, notamment en installant son siège dans les locaux du parti, et avec le MPLA en Angola.

La capillarité d'Universal dans les structures de pouvoir locales de ces pays africains lui a également permis de renforcer ses réseaux de communication.

"Il s'agit d'une stratégie d'expansion qui a connu un grand succès au Brésil, celle d'obtenir des concessions pour les stations de radio et de télévision, et sur cette base, de mettre en marche un processus d'expansion", a déclaré l'anthropologue Anaxsuell Fernando.

En Angola, a-t-il ajouté, Universal a acquis un espace sur les chaînes locales, dans la presse écrite, sur les stations de radio, et est devenu pertinent.

"C'est une marque du pentecôtisme, et pas seulement de l'Église universelle, de répandre l'Évangile par tous les moyens possibles, sans la modestie de l'avant", a déclaré Fernando.

"A partir du moment où vous avez une structure médiatique, vous avez la capacité de négocier dans d'autres sphères de pouvoir. Au Mozambique, TV Miramar, qui fait partie de TV Record International (propriété d'Edir Macedo), est le leader de l'audience, a déclaré M. Reis.

La société est également présente en Angola et au Cap-Vert."

Cette pénétration, selon les experts, donne à l'organisation brésilienne un pouvoir de négociation.

Pour Freston, le récent changement de gouvernement en Angola, avec le départ de l'ancien président José Eduardo dos Santos en 2017, remplacé par João Lourenço, a pu contribuer à une perte de pouvoir d'Universal dans le pays.

Santos a dirigé l'Angola pendant près de quarante ans et était considéré comme un dictateur par les organisations de défense des droits de l'homme.

Selon Reis, le moment de rupture actuel est également lié aux changements de la politique étrangère du Brésil à l'égard du continent africain. "C'était très différent il y a dix ans. Il y a eu un processus de renforcement des relations Sud-Sud, que le PT, le parti des travailleurs, a promu et mis en pratique", a-t-il déclaré.

"Edir Macedo a toujours eu de bonnes relations avec Lula, et ces pays ont reçu beaucoup de fonds. Le Brésil a encouragé les échanges d'étudiants et d'enseignants et a facilité les déplacements des entreprises et des églises. C'était un projet semi-impérialiste du Brésil, pour devenir un grand bailleur de fonds du continent africain."

Sous Bolsonaro, l'Afrique a disparu de la liste des priorités du Brésil.

Incorporer et attribuer de nouvelles significations aux croyances locales

Pour les chercheurs, cependant, la stratégie d'Universal consistant à incorporer des éléments de croyances locales et à leur donner de nouvelles significations au sein d'une cosmologie grossière est aussi importante que le cadre géopolitique des pays dans lesquels elle s'est établie.

L'Église universelle du Royaume de Dieu a commencé ses activités en Angola en 1992, en pleine guerre civile dans ce pays.

Et qu'est-ce qu'Universal intègre

"Cette caractéristique magique, messianique, présente dans les pratiques religieuses ancestrales africaines. L'Église universelle adhère à cette grammaire religieuse. Au lieu de construire tout un répertoire religieux, il se positionne comme le porteur d'un discours qui était déjà présent avant son arrivée."

L'organisation utilise des symboles rituels liés aux religions d'origine africaine et leur attribue des significations bibliques.

"Ils nient l'efficacité des symboles dans leur origine sémantique, mais prétendent qu'ils seraient efficaces lorsqu'ils sont liés à une croyance biblique", a déclaré Fernando.

Les divinités africaines sont définies par Universal comme des entités diaboliques, bien que ce ne soit pas la croyance locale.

"Dans la cosmologie des religions d'origine africaine, (la divinité) exu n'est pas le diable. Mais la présence de l'exu est fondamentale pour que l'universel se constitue comme nécessaire à la libération".

L'anthropologue Lívia Reis est d'accord. "Dans Universal, la cosmologie est basée sur la croyance aux esprits. Elle ne nie pas leur existence, comme le fait l'Église catholique. Elle reconnaît ces esprits, mais les diabolise."

Selon elle, certaines croyances et religions africaines ancestrales sont "traversées par le monde des esprits". Universal propose "une rupture avec ce monde des esprits", une rupture qui n'est pas totale, car il les reconnaît, mais dit que ce sont des démons.

"Quand Universal arrive et dit que si vous vous exorcisez, vous irez mieux, elle trouve une niche, explique Fernando. Cette technique, qui a connu un succès particulier dans les pays lusophones, s'inscrit dans une logique de 'sous-impérialisme brésilien'".

"Le Brésil agit dans certains pays en essayant de reproduire la logique impérialiste colonisatrice. La négation du passé est la principale expression du colonialisme et du colonialisme religieux", a-t-il déclaré.

Et il y a aussi, selon lui, "une dimension raciste", avec "l'idée que les Brésiliens étaient spirituellement supérieurs au peuple africain, qui était donné à la magie, au péché".

L'idée de supériorité fait partie de la "géographie globale du sacré", certaines pratiques chrétiennes en dévorant d'autres considérées comme inférieures.

Universal a déclaré à la BBC qu'"en Afrique et partout ailleurs sur la planète, l'Église universelle du Royaume de Dieu accueille des personnes qui souffrent des maux les plus divers et ont de graves problèmes économiques".

"Qu'est-ce qui explique que tant de croyants fréquentent Universal depuis des décennies dans le monde entier, dans des cultures, des races et des langues différentes ? La réponse est dans la Bible : le salut de l'âme vient à ceux qui acceptent et pratiquent cette foi."

"Nous réaffirmons que dans les 134 pays où elle opère, sur les cinq continents, Universal respecte strictement les lois et traditions locales."

Des actions sociales

Outre le contexte géopolitique, la pénétration des médias et l'adaptation à la grammaire de la religion locale, ce qui favorise l'entrée d'Universal, ce sont les actions sociales qu'elle mène dans les pays.

Tout d'abord, le groupe religieux entre dans une certaine communauté, gagne sa confiance par des actions sociales et se montre important dans cet espace, que ce soit en distribuant de la nourriture ou en fournissant des soins médicaux, entre autres initiatives, selon Fernando.

A partir de là, il commence à parler de son propre répertoire religieux.

En d'autres termes, il y a une action qui précède le discours.

Outre la présence d'une aide physique, l'église offre également un soutien émotionnel dans les espaces où les gens sont délaissés.

"Il y a des cours d'entrepreneuriat, des projets pour les jeunes, des sports, des cours de langues. Dans chaque lieu, l'Église universelle prend des caractéristiques différentes", a ajouté Reis.

Dans un article sur les actions sociales d'Universal publié en 2016, Nina Rosas, professeure associée au département de sociologie de l'UFMG, l'Université fédérale de Minas Gerais, met en avant des projets au Mozambique et en Angola, entre autres.

L'Église universelle y a mené des projets de distribution de nourriture et de vêtements, d'aide aux victimes de catastrophes naturelles, de cours d'alphabétisation et d'activités professionnelles, telles que des cours de couture, d'informatique, de coiffure, de boulangerie, de pâtisserie et de décoration.