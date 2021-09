R. Kelly: le témoignage qui a condamné le chanteur

Pendant plus de cinq semaines, près d'une douzaine de victimes de R. Kelly se sont présentées à la barre d'un tribunal de New York pour donner des détails poignants sur les abus et les mauvais traitements qu'elles ont subis aux mains du célèbre chanteur.