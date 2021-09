Vie amoureuse : un coach peut-il vous aider à trouver un homme d'ici Noël ?

Par Megha Mohan et Yousef Eldin

BBC World Service

il y a 33 minutes

Légende image, Le visage de Robert Burale sur des dizaines d'écrans d'ordinateur

Le secteur du coaching en amour se développe chaque année, en partie grâce au nombre croissant de femmes d'une trentaine d'années à la recherche d'un partenaire. Les coachs promettent souvent qu'ils feront en sorte que leurs clientes trouvent un homme, alors qu'il n'y a jamais de garantie - mais il semble parfois qu'ils réussissent à rendre les célibataires plus heureux.

"Je veux vous dire quelques-unes des erreurs que vous faites", lance Robert Burale en sautant sur la scène, sur une musique entraînante jouée par un DJ.

"Êtes-vous prêts pour ça ?" Il demande à la salle.

Il y a des murmures sourds et embarrassés.

" Etes-vous prêts pour ça ? "

"Oui !"

Puis Robert, qui n'a cessé de se déplacer tout au long de son discours, s'arrête brusquement au centre de la scène, le micro dans une main, l'autre libre pour désigner le public.

"Vous faites une erreur, mesdames, en donnant à un homme des privilèges de mari au stade de petit ami", hurle-t-il.

"Les hommes sont des chasseurs ! Dès qu'un lion vous attrape le cou et que vous vous videz de votre sang, il commence à chercher une autre proie."

"Alors s'il vous plaît. Pas de galipettes.." il fléchit ses hanches ".

Les femmes rient, hochent la tête. Certaines applaudissent.

Robert Burale est un love coach, et cet événement - appelé Dear Woman - s'adresse aux femmes célibataires qui espèrent se ranger, trouver un mari.

Quelques jours plus tôt, il nous avait accueillis en nous serrant la main devant son bureau de Nairobi. Il faisait bien trop chaud pour son costume gris galet, sa chemise rose, sa cravate à pois et son mouchoir de poche assorti, mais comme il l'a expliqué, on ne sait jamais où la journée va nous mener ni qui on va rencontrer. Et c'est toujours en costume que l'on fait bonne impression.

À l'intérieur du bureau, ses vidéos de coaching passent en boucle sur plusieurs écrans, et l'odeur d'un après-rasage coûteux le suit pendant qu'il nous fait visiter les lieux. Une douzaine de personnes tapent sur des ordinateurs ; une jeune réceptionniste dit que regarder ses vidéos lui a sauvé la vie.

Une table est garnie des livres de développement personnel de cet homme de 46 ans. Il a également écrit une autobiographie intitulée From the Strip Club to the Pulpit, qui retrace son parcours improbable, de la dépendance à la pornographie à la renommée de l'un des orateurs les plus recherchés pour motiver les foules dans les églises et les conférences en Afrique.

Robert affirme détenir le secret pour trouver l'amour éternel, même si sa vie personnelle n'a pas toujours été rose.

"Pour tout vous dire, mon propre mariage s'est brisé très publiquement", dit-il. "Mais cela signifie que je peux pleinement conseiller les femmes sur la façon d'avoir une relation réussie. Je sais où les gens se trompent".

Légende image, Robert Burale : "On fait toujours bonne impression en costume".

Selon l'International Coaching Federation - un organisme sectoriel mondial - l'activité de coaching en développement personnel a doublé en termes de nombre et de valeur depuis 2015, un boom alimenté par un public en ligne en constante expansion, ainsi que par les changements démographiques.

Le développement personnel comprend le coaching de style de vie - qui peut inclure la méditation, la gestion du stress et la croissance de la confiance - ainsi que le coaching amoureux, qui concerne davantage les rencontres. Mais même avec le coaching de style de vie, trouver un partenaire peut être le but ultime.

"Deux grands facteurs expliquent l'augmentation de la demande", explique Jon Birger, expert en finances des rencontres et auteur de Dateonomics. "Le premier est l'écart entre les sexes à l'université, c'est-à-dire le manque d'hommes qui fréquentent et obtiennent un diplôme universitaire. Le second est la culture toxique des rencontres en ligne. Ces deux tendances rendent les rencontres extrêmement difficiles pour les femmes trentenaires et quadragénaires instruites, ayant réussi et n'ayant jamais été mariées. Il n'est pas surprenant que ce soit le marché cible de la plupart des love coaches."

L'Office of National Statistics du Royaume-Uni a signalé l'année dernière que le nombre de femmes britanniques trentenaires n'ayant jamais été mariées avait doublé en une décennie. Bien que les chiffres ne soient pas toujours aussi nets, des pays comme les États-Unis ou le Kenya ont connu une évolution similaire.

Selon Jon Birger, le coaching individuel avec des experts en rencontres peut coûter jusqu'à 8 000 dollars par mois, tandis que l'International Coaching Federation affirme que le secteur mondial du coaching en développement personnel représente aujourd'hui environ 13 milliards de dollars par an.

La veille de l'événement "Dear Woman", les voisins de Mary donnent un bain à leur petite fille de six jours dans une baignoire en plastique sous le porche - en roucoulant pour l'enfant qui louche confusément. Mary leur sourit. Elle aimerait bien avoir un bébé.

Mary a 35 ans et n'est pas mariée, dans un pays où l'âge moyen du mariage est de 21 ans dans les villes et de 19 ans dans les zones rurales, selon la Banque mondiale. Trois de ses cinq jeunes sœurs se sont déjà mariées.

"La plupart des pressions viennent de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles et tantes", dit-elle. Ils lui demandent constamment pourquoi elle est célibataire. "Je veux savoir ce que je fais de mal", dit Mary.

Mais le fait qu'elle soit célibataire signifie-t-il vraiment qu'elle fait quelque chose de mal, demandons-nous. N'y a-t-il pas d'autres facteurs ? Ou se peut-il que rencontrer la bonne personne soit une question de chance ?

"Je ne sais pas. Beaucoup de gens me disent que je suis difficile. Je ne sais pas si je suis exigeante ou non. Je ne sais pas", dit-elle.

Mary travaille dans un centre d'appels, et le cours Dear Woman de Robert Burale lui coûtera 50 dollars, soit le salaire d'une semaine.

Elle n'est pas sûre que cela fonctionnera - que cet investissement lui vaudra un mari - mais elle est prête à le faire quand même.

"Ça vaut le coup d'essayer, je dirais."

Matthew Hussey est une star mondiale du coaching, auteur du best-seller du New York Times, Get the Guy. Une vidéo sur sa chaîne YouTube (avec 2,2 millions d'abonnés) intitulée "3 Man Melting Phrases That Make a Guy Fall For You" a été vue plus de 18 millions de fois.

Une réservation en personne à l'une de ses retraites de coaching de style de vie peut coûter plusieurs milliers de dollars. Même une retraite virtuelle coûte 800 dollars.

Nous avons parlé à une femme qui a déclaré qu'elle prévoyait de payer pour un prochain événement organisé par Matthew Hussey afin de guérir après une rupture particulièrement difficile. Nous lui disons donc que les gens peuvent venir le voir à des stades vulnérables de leur vie - et il leur vend du rêve.

"Je ne crois pas que quiconque puisse regarder une de mes vidéos et prétendre que je vends un rêve", dit-il. "Je suis très honnête sur ce que je pense être possible. Si quelqu'un vient me voir pour des conseils en matière de rencontres, je veux l'aider à être heureux, que cela fonctionne ou non - car cela ne fonctionnera pas toujours."

C'est formidable quand quelqu'un l'aborde dans la rue et lui dit qu'il est marié grâce à lui, dit-il.

"Si c'est ce que vous vouliez, et que c'est ce que vous avez obtenu, c'est formidable", dit-il. "Mais je veux aussi m'assurer que vous êtes tout aussi heureux si vous n'avez pas trouvé ça".

Il y a peut-être là un message pour Mary.

C'est le jour de l'événement "Dear Woman", qui se déroule dans un hôtel exclusif au sol en marbre et aux lustres, appartenant au vice-président du Kenya - sa fille est une amie de Robert.

À l'extérieur de la salle de conférence se trouve une bannière noire géante sur papier glacé représentant Robert Burale, à la mâchoire ciselée et à l'allure soignée, avec une barbe bien taillée et des lunettes de créateur. À l'intérieur, une douzaine de tables sont recouvertes de nappes de lin blanc immaculé. Les chaises font face à une scène avec un grand trône en velours.

D'habitude, Robert Burale organise des événements dans des arènes et des salles qui accueillent des centaines de personnes, mais les restrictions du Covid font que cette fois, seules 30 femmes ont été invitées.

Mary salue et se dirige vers le fond de la salle pour trouver une chaise.

Les autres participantes sont venues de tout Nairobi et d'ailleurs. Une femme nous raconte qu'elle a voyagé pendant cinq heures dans trois bus pour arriver à 10 heures.

Mais ils devront attendre Robert Burale alors que les orateurs invités dirigent les sessions du matin. Alors que l'amie de Robert, Shazmeen Bank, coach en motivation et animatrice radio, parle de surmonter la violence domestique dans une relation, plusieurs femmes se mettent à pleurer. Une enquête menée en 2014 par le ministère de la Santé indique que 45 % des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques.

Mais l'ambiance ne reste pas longtemps au plus bas, un humoriste les fait rire sur des mésaventures amoureuses, et un conseiller en image dit à tout le monde de mettre les épaules en arrière et de s'asseoir droit parce que "le langage corporel reflète la confiance et tout le monde est attiré par la confiance".

Puis il y a le déjeuner, avant que l'attraction principale, l'homme qu'ils sont tous venus voir, ne monte sur scène.

Légende image, Robert Burale en action

"Ceci est un séminaire pour trouver un mari. Si vous m'écoutez, je peux vous aider à trouver un mari d'ici Noël", annonce Robert Burale. "Et si ce n'est pas ce que vous voulez, veuillez partir."

Si quelqu'un veut partir, il est trop gêné pour le faire.

"Aujourd'hui, nous allons vous parler, mesdames, de questions concernant les relations. Certaines d'entre vous se rendent peut-être compte que vous avez été célibataires - non pas parce que les hommes ne sont pas là - mais vous avez été célibataires à cause de vos erreurs."

L'une de ces erreurs, dit-il à ses auditrices, est d'avoir des relations sexuelles trop rapidement avec les hommes - et de porter des vêtements trop courts et trop serrés. Mary, qui avait pris quelques notes tout au long de la journée, pose son stylo et prend un air amusé.

Robert donne une leçon d'étiquette de la haute gastronomie, qui ressemble à des scènes du film My Fair Lady cousues ensemble. Et puis il y a une danse énergique en ligne de la chenille conga que Robert mène à travers la salle, après quoi les femmes rient de bon cœur, défenses baissées, en retournant à leurs sièges.

Robert dit qu'il choisira des femmes qui viendront sur scène pour discuter de la façon dont elles ont fini par être célibataires. Mary en fait partie.

Pourquoi est-elle célibataire, demande-t-il.

Tl y avait un type dans la maison où elle a grandi, répond Mary.

"Il était très sexy. Quand je dis sexy, il était sexy - tablettes de chocolat, beau, tout." Mary rit, regardant le public qui se joint volontiers à elle.

"Nous sommes sortis ensemble pendant environ un an et demi. Puis il a trouvé un emploi à Nairobi. Quand il a trouvé un emploi à Nairobi, nous avons communiqué pendant au moins trois mois. Après ces trois mois, la communication est devenue - poofff ! Morte."

Mary a été fantômisée par l'homme qu'elle pensait épouser.

Quand je l'ai appelé pour savoir ce qui se passait, il m'a dit : "Mon style de vie a changé. Ma classe sociale a changé.'"

Mary fait une pause.

Robert reprend.

"Il vous a fait vous sentir moins bien ?"

" Très mal ", répond Mary. "Ce type a baissé mon estime de moi à un point tel que parfois..." elle commence à pleurer.

"C'est dur", dit-elle finalement. "J'avais l'impression de ne pas être assez bien."

Elle dit qu'elle n'a pas eu de rendez-vous sérieux depuis que cette relation a pris fin en 2012.

Robert se remet à parler, cette fois sa voix est plus calme, apaisante. Il lui dit que ce n'est pas sa faute, que même si cela semble compliqué, elle doit être ouverte à l'amour. Cela peut sembler évident, juste ce que votre meilleur ami vous dirait après une rupture, mais après une journée de six heures de congas et de comédiens, Mary acquiesce comme s'il s'agissait de l'évangile lui-même.

En retournant à son siège, elle nous sourit et secoue légèrement la tête comme pour dire : "D'où vient tout ça ?".

Et très vite, la journée s'est terminée. Les femmes se sont embrassées et certaines se sont arrêtées pour échanger leurs numéros, sœurs dans le célibat.

Le lendemain de "Dear Woman", Robert Burale est sur le point de prendre l'antenne pour son émission de coaching hebdomadaire sur une station de radio populaire lorsque nous passons le voir.

Il porte un survêtement de marque sombre, imprimé de ses initiales, et est visiblement fatigué. La semaine l'a épuisé, nous dit-il. Il a besoin d'une journée tranquille pour lui après cette émission.

Dans l'ensemble, il est satisfait du déroulement du cours - il a reçu beaucoup de bons commentaires. Mais nous ne pouvons nous empêcher de nous demander s'il croit vraiment à tous les conseils qu'il donne. Certains d'entre eux semblent très datés. Et pense-t-il vraiment que ces femmes sont célibataires parce qu'elles ont fait des erreurs ? Il y a sûrement de nombreux facteurs en jeu.

"C'est ce qui marche", répond-il. "Peut-on trouver un mari en étant soi-même et en attendant la chance ? Oui, bien sûr. Mais je leur dis ce qui fonctionne pour accélérer le processus et pour avoir le sentiment de contrôler leur propre vie."

Et comme Matthew Hussey, il affirme que son coaching ne se résume pas au message principal sur la recherche d'un homme.

"Les gens viennent me voir, moi, un coach, en pensant qu'ils veulent une chose et en découvrant que c'est en fait autre chose", dit-il.

Mary est sur le point de rencontrer un ami - juste un ami, dit-elle en riant - pour dîner, et ne peut donc pas parler longtemps. Elle a adoré le séminaire, dit-elle. Elle a beaucoup appris.

Nous lui demandons ce qu'elle pense du conseil de s'abstenir de sexe jusqu'à ce que vous sachiez qu'un homme est engagé.

"Je veux dire, cette partie m'a semblé un peu démodée. Je ne vais pas écouter ça", dit-elle.

Mary porte un T-shirt orange brûlé assorti à la lueur dorée du coucher de soleil. Il porte des lettres en caractères gras qui disent "Ne paniquez pas".

L'amour, dit-elle, peut attendre.

"La chose la plus importante à retenir de ce cours est d'être heureux. Rendez vous heureux. Aimez-vous. Avant de donner de l'amour à l'extérieur, donnez-vous à vous-même pleinement !

"Il est encore temps. Il est encore temps. Je suis encore jeune. Ha !"