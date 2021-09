Choguel Kokalla Maïga : pourquoi le premier ministre malien critique la France?

il y a 4 heures

Dans son discours prononcé à la tribune de l’ONU le samedi 25 septembre, le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga accuse la France d'un "abandon en plein vol", déplorant le désengagement militaire français au Sahel et le retrait partiel de la force Barkhane au Mali.

“La nouvelle situation née de la fin de l’opération Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l’exposant à une espèce d’abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome ou avec d’autres partenaires”,dit le chef du gouvernement intérimaire.

Le Premier ministre malien n’a pas évoqué l’entreprise russe Wagner mais la révélation de discussions en cours entre Bamako et un groupe de sécurité privé russe pour lutter contre les groupes terroristes inquiète la France.

A lire aussi :

BBC Russian s'est entretenu avec plusieurs combattants au sein du groupe Wagner qui confirment que depuis début août des soldats de l'organisation étaient déployés au Mali et que le recrutement pour cette mission spécifique bat son plein sur le terrain d'entraînement de Molkino dans le territoire de Krasnodar.

Dotée d’une réputation que beaucoup jugent sulfureuse, le groupe Wagner a été repéré pour la première fois dans l'est de l'Ukraine en 2014.

Ses mercenaires ont depuis combattu dans des conflits en Syrie, au Soudan, en Libye, en République centrafricaine et au Mozambique.

Des mercenaires russes ont été signalés en Guinée et au Tchad.

“Nous (le gouvernement russe) n’avons rien à voir avec ça. Cette activité est exercée sur des bases légales entre un gouvernement légitime et une société privée”, précise le chef de la diplomatie russe concernant l’existence d’un contrat entre le gouvernement malien et Wagner.

Engagement militaire au Mali

La France, l'Allemagne et l'Estonie ont prévenu qu'elles seraient prêtes à retirer leurs soldats de la paix du Mali si un accord était conclu.

Il y a une semaine, la ministre française des Armées, Florence Parly, s’était rendue à Bamako pour rencontrer la junte malienne, insistant sans detour : ' On ne va pas pouvoir cohabiter avec des mercenaires”.

Les négociations entre Bamako et Wagner interviennent au moment où la France a décidé de réduire le nombre de ses soldats déployés dans le Sahel, optant pour une présence recentrée et plus ciblée.