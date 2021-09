Afghanistan : des juges afghanes traquées par les meurtriers qu'elles ont condamnés

By Claire Press

BBC World Service

il y a 30 minutes

Elles ont été les pionnières des droits des femmes en Afghanistan. Elles étaient de fervents défenseurs de la loi, cherchant à obtenir justice pour les plus marginalisés de leur pays. Mais aujourd'hui, plus de 220 femmes juges afghanes se cachent par crainte de représailles sous le régime taliban. Six anciennes femmes juges ont parlé à la BBC depuis des lieux secrets en Afghanistan. Tous leurs noms ont été modifiés pour leur sécurité.

Tout au long de sa carrière de juge, Mme Masooma a condamné des centaines d'hommes pour des actes de violence contre des femmes, notamment des viols, des meurtres et des actes de torture.

Mais quelques jours seulement après que les talibans ont pris le contrôle de sa ville et que des milliers de criminels condamnés ont été libérés de prison, les menaces de mort ont commencé.

Des textos, des notes vocales et des numéros inconnus ont commencé à bombarder son téléphone.

"Il était minuit lorsque nous avons appris que les talibans avaient libéré tous les prisonniers de prison", raconte Masooma.

"Immédiatement, nous avons fui. Nous avons laissé notre maison et tout derrière nous".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme pleure lors d'une manifestation contre le fait que le gouvernement provisoire soit exclusivement masculin.

Au cours des 20 dernières années, 270 femmes ont siégé comme juges en Afghanistan. Comptant parmi les femmes les plus puissantes et les plus en vue du pays, elles sont des personnalités publiques connues.

"En quittant la ville en voiture, je portais une burka pour que personne ne me reconnaisse. Heureusement, nous avons réussi à passer tous les postes de contrôle des talibans."

Peu après leur départ, ses voisins lui ont envoyé un SMS pour lui dire que plusieurs membres des talibans étaient arrivés dans son ancienne maison.

Masooma dit que dès qu'ils ont décrit les hommes, elle a su qui la cherchait.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des combattants talibans s'approchant de manifestantes à Kaboul.

Il y a plusieurs mois, avant la prise de pouvoir par les talibans, Masooma statuait sur une affaire dans laquelle un membre du groupe avait brutalement assassiné sa femme.

Après l'avoir déclaré coupable, Masooma a condamné l'homme à 20 ans de prison.

"Je vois encore l'image de cette jeune femme dans mon esprit. C'était un crime brutal", dit Masooma.

"Une fois l'affaire terminée, le criminel s'est approché de moi et m'a dit : "Quand je sortirai de prison, je te ferai ce que j'ai fait à ma femme".

"À l'époque, je ne l'ai pas pris au sérieux. Mais depuis que les talibans ont pris le pouvoir, il m'a appelé à plusieurs reprises pour me dire qu'il avait pris toutes mes informations dans les bureaux du tribunal.

"Il m'a dit : 'Je te retrouverai et je me vengerai'."

Une enquête de la BBC a révélé qu'au moins 220 anciennes femmes juges se cachent actuellement en Afghanistan.

En parlant à six anciennes juges de différentes provinces, leurs témoignages sur les cinq dernières semaines étaient presque identiques.

Tous ont reçu des menaces de mort de la part de membres des talibans qu'ils avaient précédemment fait incarcérer. Quatre ont nommé des hommes précis qu'ils avaient condamnés pour le meurtre de leur femme.

Tous ont changé au moins une fois de numéro de téléphone à cause des menaces de mort qu'ils ont reçues.

Ils vivent tous actuellement dans la clandestinité, changeant de lieu tous les quelques jours.

Ils ont également tous déclaré que des membres des talibans s'étaient rendus à leur ancien domicile. Leurs voisins et amis ont déclaré avoir été interrogés sur leur sort.

En réponse à ces accusations, le porte-parole des talibans, Bilal Karimi, a déclaré à la BBC : "Les femmes juges doivent vivre comme n'importe quelle autre famille, sans crainte. Personne ne doit les menacer. Nos unités militaires spéciales sont tenues d'enquêter sur ces plaintes et d'agir en cas de violation."

Il a également réitéré la promesse des talibans d'une "amnistie générale" pour tous les anciens employés du gouvernement dans tout l'Afghanistan : "Notre amnistie générale est sincère. Mais si certains souhaitent déposer un dossier pour quitter le pays, notre demande est qu'ils ne le fassent pas et qu'ils restent dans leur pays."

Lors de la libération massive de prisonniers, de nombreux criminels non associés aux talibans ont également été libérés.

En ce qui concerne la sécurité des femmes juges, M. Karimi a également déclaré :

"Dans le cas des trafiquants de drogue, des membres de la mafia, notre intention est de les détruire. Notre action contre eux sera sérieuse".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des combattants talibans montent la garde devant l'aéroport de Kaboul.

En tant que femmes hautement qualifiées, ces juges étaient auparavant le principal soutien financier de leur famille. Mais aujourd'hui, avec l'arrêt de leurs salaires et le gel de leurs comptes bancaires, elles sont toutes réduites à vivre de l'aumône de leurs proches.

Pendant plus de trente ans, la juge Sanaa a enquêté sur des cas de violence contre des femmes et des enfants.

Elle affirme que la majorité de ses affaires concernaient la condamnation de membres des talibans ainsi que des militants du groupe Etat islamique.

"J'ai reçu plus de 20 appels téléphoniques menaçants d'anciens détenus qui ont maintenant été libérés".

Elle se cache actuellement avec plus d'une douzaine de membres de sa famille.

Une seule fois, un de ses proches masculins est retourné dans leur ancienne maison familiale. Mais alors qu'il préparait quelques vêtements, les talibans sont arrivés à la maison dans plusieurs voitures remplies d'hommes armés, dirigés par un commandant.

"J'ai ouvert la porte. Ils m'ont demandé si c'était la maison du juge", raconte-t-il. "Quand j'ai dit que je ne savais pas où elle était, ils m'ont jeté dans les escaliers. L'un d'eux m'a frappé avec la crosse de son arme et a commencé à me battre. Mon nez et ma bouche étaient couverts de sang".

Après le départ des hommes armés, le parent de Sanaa s'est transporté à l'hôpital.

"J'ai dit à un autre parent que nous devions continuer à changer la maison où se trouve ma sœur. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir maintenant. Nous ne pouvons pas nous échapper vers un autre pays, même pas le Pakistan."

Lutter pour les droits des femmes

Pendant des décennies, l'Afghanistan a continué à se classer parmi les pays les plus durs au monde. Selon Human Rights Watch, on estime que 87 % des femmes et des filles seront victimes d'abus au cours de leur vie.

Mais cette communauté de juges, en s'efforçant de faire respecter les anciennes lois du pays qui visaient à soutenir les femmes, a contribué à défendre l'idée que la violence à l'égard des femmes et des filles est une infraction pénale punissable.

Cela inclut l'inculpation de personnes dans des cas de viol, de torture, de mariage forcé, ainsi que dans des cas où les femmes n'avaient pas le droit de posséder des biens ou d'aller au travail ou à l'école.

Comptant parmi les personnalités publiques féminines les plus en vue de leur pays, les six femmes disent avoir été victimes de harcèlement tout au long de leur carrière, bien avant que les talibans ne prennent le contrôle total du pays.

"Je voulais servir mon pays, c'est pourquoi je suis devenue juge", dit Asma, s'exprimant depuis une maison sécurisée.

"Au tribunal des affaires familiales, je m'occupais surtout d'affaires impliquant des femmes qui voulaient divorcer ou se séparer de membres des talibans.

"Cela représentait une véritable menace pour nous. Une fois, les talibans ont même lancé des roquettes sur le tribunal.

"Nous avons également perdu l'une de nos meilleures amies et juges. Elle a disparu en rentrant du travail. Ce n'est que plus tard que son corps a été découvert."

Personne n'a jamais été inculpé pour le meurtre de la juge disparue. À l'époque, les dirigeants talibans locaux ont nié toute implication.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Filles afghanes à l'école avant la prise de pouvoir par les Talibans.

On ne sait pas encore à quel point les nouveaux dirigeants afghans seront draconiens en matière de droits des femmes. Mais jusqu'à présent, les perspectives sont sombres.

Un cabinet intérimaire composé exclusivement d'hommes, sans nomination pour superviser les affaires féminines, a déjà été annoncé, tandis que dans les écoles, le ministère de l'éducation a ordonné aux enseignants et aux élèves masculins de reprendre le travail, mais pas au personnel ni aux élèves féminins.

Au nom des talibans, M. Karimi a déclaré qu'il ne pouvait pas encore se prononcer sur la question de savoir si les femmes juges auraient un rôle à jouer à l'avenir : "Les conditions de travail et les opportunités pour les femmes sont encore en discussion".

Jusqu'à présent, plus de 100 000 personnes ont été évacuées du pays.

Les six juges disent qu'ils cherchent actuellement un moyen de sortir - mais non seulement ils n'ont pas accès à des fonds, mais ils disent que tous les membres de leur famille immédiate n'ont pas de passeport.

L'ancienne juge afghane Marzia Babakarkhail, qui vit désormais au Royaume-Uni, a plaidé pour l'évacuation urgente de toutes les anciennes femmes juges.

Selon elle, il est important de ne pas oublier celles qui vivent dans les provinces les plus rurales d'Afghanistan, loin de la capitale, Kaboul.

J'ai le cœur brisé lorsque je reçois un appel d'une des juges des villages qui me dit : "Marzia, que devons-nous faire ? Où devrions-nous aller ? Nous serons bientôt dans nos tombes.

"Il y a encore un certain accès aux médias et à l'internet à Kaboul. Les juges y ont encore une certaine voix, mais dans les provinces rurales, ils n'ont rien. "

"Beaucoup de ces juges n'ont pas de passeport ou les bons papiers pour demander à partir. Mais on ne peut pas les oublier. Ils sont aussi en grand danger."

Légende image, Un mur peint par des artistes locaux à Kaboul

Plusieurs pays, dont la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, ont déclaré qu'ils offriraient un certain soutien. Mais la date à laquelle cette aide arrivera et le nombre de juges qu'elle comprendra restent à confirm

La juge Masooma dit craindre que ces promesses d'aide n'arrivent pas à temps.

"Parfois, je me demande quel est notre crime ? D'être éduqués ? D'essayer d'aider les femmes et de punir les criminels ?

"J'aime mon pays. Mais maintenant, je suis une prisonnière. Nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas quitter la maison.

"Je regarde mon jeune fils et je ne sais pas comment lui expliquer pourquoi il ne peut pas parler aux autres enfants ou jouer dans le hall. Il est déjà traumatisé.