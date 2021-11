Substances chimiques persistantes : la course à leur remplacement dans nos foyers

Par Christine Ro

Journaliste en technologie des affaires

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il peut être difficile pour les clients de savoir quels produits sont exempts de produits chimiques synthétiques

Regardez autour de vous, dans votre maison, les nombreux produits qui rendent la vie quotidienne plus pratique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les aliments ne collent pas à votre poêle à frire préférée, pourquoi la graisse ne traverse pas votre sac de pop-corn au micro-ondes ou pourquoi l'eau ne s'infiltre pas dans votre veste ?

La même catégorie de produits chimiques synthétiques, les PFAS, est probablement responsable de toutes ces fonctions. Mais ces produits chimiques sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs et, dans certaines régions, ils sont carrément éliminés.

Le groupe de produits chimiques connus sous le nom de PFAS (substances alkylées poly- et Perfluorées) est énorme. Il existe plus de 4 700 de ces composés à base de fluor.

Souvent surnommés "produits chimiques éternels" en raison de leur extraordinaire persistance, ils ont été détectés dans l'eau potable, la poussière et même le sang humain.

Vous avez très certainement des PFAS dans votre maison et dans votre corps.

Comme le montre le film Dark Waters (2019), les problèmes de santé peuvent être particulièrement graves dans les zones où les PFAS sont éliminés ou fortement utilisés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les PFAS étaient au centre du film Dark Waters (2019) avec Mark Ruffalo.

Ces substances chimiques, que l'on trouve dans un éventail vertigineux de produits - des emballages alimentaires aux cosmétiques en passant par les meubles - ont été associées à des problèmes de santé, notamment des lésions hépatiques, des cancers du rein et des malformations congénitales.

La pression des consommateurs n'a toutefois pas suffi à susciter un mouvement d'abandon de ces substances.

Après tout, déchiffrer les étiquettes et les noms des composés chimiques est presque impossible pour le commun des mortels, note Jonatan Kleimark, conseiller principal en produits chimiques et en affaires pour ChemSec, une organisation suédoise à but non lucratif qui milite pour une utilisation plus sûre des produits chimiques.

"Si vous êtes un consommateur ordinaire, c'est un sujet très complexe, et c'est quelque chose qui n'est généralement pas communiqué autour de vous", dit le Dr Kleimark.

Tout le monde n'a pas le temps ni la motivation d'écrire aux fabricants pour leur demander si leurs produits contiennent des PFAS, ce que conseillent certaines agences gouvernementales.

Certains fabricants peuvent même ne pas se rendre compte qu'ils utilisent des PFAS dans leurs produits.

"Si vous voulez vraiment un changement, vous avez besoin d'une réglementation, car c'est ce que les entreprises vont réellement faire", commente le Dr Kleimark.

"Même l'idée d'une restriction des PFAS fait comprendre aux entreprises que c'est quelque chose avec lequel elles doivent vraiment travailler, pour trouver des alternatives."

Ces restrictions sont limitées jusqu'à présent. En juillet, l'État américain du Maine est devenu la première juridiction au monde à interdire la vente de produits contenant des PFAS, à partir de 2030. L'exception concerne les cas où l'utilisation des PFAS est jugée inévitable, ce qui pourrait s'appliquer à certains produits médicaux.

Les pays de l'UE ont restreint certains types et utilisations des PFAS. Mais les défenseurs de l'environnement et certains gouvernements européens demandent que les SPF soient réglementés en tant que groupe.

Ils souhaitent également que les fabricants fournissent davantage d'informations sur les solutions de remplacement qu'ils utilisent. Une approche au coup par coup est trop lente et permet trop de substitutions dangereuses, affirment-ils.

"Je suis convaincu qu'il y aura une sorte de restriction dans les cinq ou six prochaines années", prédit le Dr Kleimark.

Les membres de l'industrie chimique souhaitent une consultation et des conseils supplémentaires afin de réussir cette transition.

Le Cefic (Conseil européen de l'industrie chimique) souhaite également une plus grande clarté sur ce qui est considéré comme une utilisation essentielle des PFAS.

Crédit photo, Ikea Légende image, Ikea a éliminé tous les PFAS de ses meubles

Il a été plus facile de trouver des solutions de remplacement dans certaines industries que dans d'autres. "L'industrie textile a été à l'avant-garde de la recherche de solutions de remplacement", déclare le Dr Kleimark.

Pourtant, certaines entreprises ont remplacé les matériaux contenant des PFAS par d'autres, meilleurs pour la santé humaine mais toujours dangereux pour la planète, comme les vêtements en plastique.

L'un des innovateurs est OrganoClick, une entreprise suédoise qui vise une utilisation plus durable des produits chimiques. Son produit OrganoTex est une alternative au PTFE, un type de PFAS couramment utilisé dans les vêtements hydrofuges.

Le PTFE, mieux connu sous le nom de Teflon, est un produit chimique très utile depuis que DuPont l'a breveté en 1941. Le PTFE est hydrophobe, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau des tissus ; il est également utilisé dans les revêtements antiadhésifs car il peut supporter une chaleur relativement élevée et présente une faible friction.

Le PTFE est si pratique que la NASA a commencé à l'appliquer sur les combinaisons spatiales et les boucliers thermiques dans les années 1960.

Cependant, Mårten Helberg, président et directeur général d'OrganoClick, affirme que nous n'avons pas vraiment besoin de ce produit chimique polyvalent pour des usages spécifiques, comme aider les vestes à résister à la pluie.

Contrairement aux astronautes, qui peuvent avoir besoin que leurs matériaux résistent à l'eau, à l'huile et à d'autres substances, la plupart des consommateurs se contentent généralement "d'être à l'extérieur ; vous n'aurez pas de pluie d'huile", comme le dit M. Helberg.

Crédit photo, Organotex Légende image, OrganoTex imite les propriétés des feuilles de lotus, qui sont naturellement hydrofuges.

OrganoTex imite les propriétés des feuilles de lotus, qui sont naturellement hydrophobes. Si vous avez déjà vu des gouttelettes glisser à la surface d'un nénuphar ou d'une aile de cigale, vous avez pu observer cette hydrophobie en action.

"Nous utilisons des molécules hydrophobes naturelles" qui se biodégradent facilement, explique M. Helberg, au lieu de produits chimiques synthétiques qui restent en place pour toujours.

La gamme OrganoTex comprend des sprays, des cires et des détergents qui permettent aux textiles de rester hydrophobes pendant 5 à 10 lavages (si les consommateurs finaux appliquent le traitement eux-mêmes), ou 20 lavages (pour les produits industriels), selon M. Helberg.

On trouve également du PTFE dans les ustensiles de cuisine antiadhésifs. Selon l'Ecology Center, une organisation environnementale américaine à but non lucratif, une poêle étiquetée sans PTFE ne contient probablement pas de PFAS. Pourtant, de nombreux produits prétendant être à la fois écologiques et antiadhésifs ne le sont pas forcément.

Les poêles antiadhésives en fonte, en acier inoxydable et en céramique sont peut-être plus chères que certaines poêles à revêtement, mais elles sont susceptibles de durer plus longtemps et d'être plus sûres.

Crédit photo, Jeff Greenberg

"Une partie du problème réside dans le fait que le consommateur doit comprendre qu'il n'obtient pas exactement le même produit... il s'agit d'une technologie différente, et il faut peut-être traiter cette poêle à frire d'une manière légèrement différente de la poêle en téflon ordinaire que vous aviez auparavant", explique le Dr Kleima

Cela peut impliquer l'apprentissage d'une méthode différente de nettoyage ou d'assaisonnement de la poêle. "Même si cela ne doit pas être beaucoup plus difficile ou beaucoup plus de travail, mais c'est toujours un défi pour que les consommateurs y adhèrent."

Nous devrons également apprendre à gérer les alternatives à de nombreux autres articles contenant des PFAS, comme les mousses anti-incendie. Les produits non-PFAS se comportent différemment de la mousse aqueuse filmogène (AFFF) contenant des PFAS lors de la lutte contre les incendies de gaz et de pétrole, mais les mousses non-PFAS sont déjà utilisées dans le monde entier.

Shari Franjevic est le responsable du programme GreenScreen, qui certifie que les produits sont exempts de PFAS et d'autres substances chimiques. "Dans les pays où les produits sans PFAS sont autorisés, par exemple dans les aéroports, ces produits sont achetés et les utilisateurs sont satisfaits de leurs performances, comme à l'aéroport de Londres Heathrow", explique Mme Franjevic.

"Nous comprenons que si les produits sans PFAS ont des performances différentes de celles des produits contenant des PFAS, ils sont capables de répondre aux besoins de performance dans la plupart des situations, sinon toutes."