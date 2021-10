Santé : Peut-on soigner l'acné en faisant un régime ?

Crédit photo, Getty Légende image, "L'acné est souvent due aux hormones et à la génétique – des facteurs largement hors de notre contrôle", explique le Dr Anjali Mahto, dermatologue consultante et auteur de The Skincare Bible.

Avez-vous essayé de supprimer ou d'ajouter certains ingrédients à votre alimentation dans l'espoir que cela améliorera votre teint ? Y a-t-il de ‘bons’ ou de ‘mauvais’ aliments ? Nous avons demandé à un expert…

Une recherche rapide sur n'importe quelle plate-forme de réseaux sociaux apporte de nombreuses suggestions, conseils et anecdotes sur la façon dont certains régimes et ingrédients ont transformé le teint d'un individu. Mais tout est-il comme il y paraît ?

“C'est un problème que je rencontre quotidiennement dans mes cliniques”, explique le Dr Anjali Mahto, dermatologue consultante et auteur de The Skincare Bible. “Beaucoup de gens ont essayé de manipuler leur alimentation pour contrôler leur maladie de peau. Parfois, les patients le font sur les conseils d'amis et de membres de la famille bien intentionnés, d'autres fois à cause de mauvaises informations trouvées sur les réseaux sociaux ou sur Internet”, poursuit-elle.

L'impact de suivre les conseils diététiques d'un influenceur plutôt que de se rendre chez un médecin est un problème que le Dr Mahto rencontre régulièrement. “La façon dont les gens accèdent à l’information de santé évolue et, plutôt que de demander un avis médical professionnel, les gens se tournent souvent vers les réseaux sociaux, Internet et les magazines en ligne.

La désinformation est monnaie courante, les conflits d'intérêts ne sont pas déclarés et le marché des soins personnels est là pour vendre. Beaucoup de gens ne rendent pas service à leur peau en suivant les conseils de blogueurs célèbres, et de l’industrie en plein essor du ‘bien-être’ ”.

La différence entre avoir des taches et avoir de l'acné

Crédit photo, Getty Légende image, L'acné est une maladie inflammatoire de la peau caractérisée par des lésions des follicules pilo-sébacés.

"L'acné est le mot médical pour ‘taches’ - il n'y a pas de réelle différence entre les termes, mais l'acné est une étiquette que les dermatologues utilisent pour décrire une affection cutanée", explique le Dr Mahto. Cependant, il existe différents types de lésions acnéiques, notamment les comédons, les papules, les pustules, les nodules et les kystes.

"Les comédons consistent en un follicule pileux élargi, qui peut se remplir de kératine, d'huile et de bactéries. Ils peuvent être ouverts (points noirs) ou fermés (points blancs). Ils apparaissent souvent sous forme de petites bosses à la surface de la peau et se trouvent généralement sur le front ou le menton".

"Les papules sont de petites bosses rouges, généralement de moins d'un demi-centimètre. Lorsque les papules ont un centre jaune ou blanc contenant du pus, elles sont alors décrites comme des pustules".

"Les nodules et les kystes sont des types d'acné plus graves. Ils ont tendance à être profonds et douloureux et mesurent souvent plus d'un centimètre. Ils durent généralement des semaines plutôt que quelques jours et peuvent entraîner des cicatrices sur la peau. L'acné kystique, contrairement à l'acné nodulaire, a tendance à être plus douce au toucher car elle contient du pus ; les nodules sont durs sous la surface de la peau".

"Les comédons sont la principale lésion acnéique, à partir de laquelle les autres types peuvent se développer. Une personne peut avoir différents types d'acné, par exemple une combinaison de comédons, de papules et de nodules, en particulier lorsque l'acné progresse ou devient plus grave".

Les aliments gras peuvent-ils causer de l'acné ?

"Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle les aliments gras peuvent être la cause ou le déclencheur de l’acné. Cela dit, les aliments à index glycémique élevé ou les régimes constamment riches en sucre raffiné peuvent provoquer de l'acné, selon de nouvelles preuves scientifiques. Ces aliments peuvent toujours faire partie d'une alimentation saine et équilibrée, mais doivent être consommés avec modération".

Les produits laitiers peuvent-ils causer de l'acné ?

"Pour un petit groupe d'individus sélectionnés, l'élimination des produits laitiers peut être bénéfique pour l'acné. Des études cliniques suggèrent que les produits laitiers faibles en gras semblent être plus un problème que les produits laitiers entiers, mais les raisons ne sont pas claires. Pour l'anecdote, j'ai également eu un petit nombre de personnes qui ont supprimé les suppléments de protéines à base de lactosérum et leur acné s'est améliorée".

"Donc, les produits laitiers peuvent avoir un rôle à jouer dans ce petit groupe sélect. La difficulté que nous avons est d'identifier qui ils sont et de reconnaître que les ‘produits laitiers’ sont un grand groupe d'aliments - le lait peut ne pas avoir le même effet que le yaourt ou le fromage, par exemple. Il y a encore beaucoup de choses qui restent floues".

Existe-t-il des ‘mauvais aliments’ qui causent des taches et de l’acné ?

Crédit photo, Getty Légende image, "Pour un petit groupe d'individus sélectionnés, l'élimination des produits laitiers peut être bénéfique pour l'acné", explique le Dr Mahto

"Cela me cause deux soucis. Nous savons que l'acné est souvent due aux hormones et à la génétique – des facteurs largement hors de notre contrôle. Dire à quelqu'un qu'il mange de la ‘mauvaise nourriture’, qui est à l'origine de son acné, rejette la faute sur l'individu et crée un sentiment de honte autour de ses choix alimentaires. Souvent, la consommation de nourriture a peu à voir avec l'acné".

"Deuxièmement, il en résulte que de nombreuses personnes suppriment des aliments de leur alimentation et entraînent des habitudes alimentaires désordonnées, de peur d’aggraver leur maladie de peau. J'ai vu des patients refuser de manger un gâteau le jour de leur anniversaire, refuser de dîner avec des amis et développer une anxiété de santé autour de la nourriture, de peur de déclencher l'acné".

"Il n’y a intrinsèquement pas de ‘bons’ ou de ‘mauvais’ aliments. L’alimentation consiste davantage à manger de manière soutenue et saine tout au long de la vie. La modération est la clé".

"Dans ma pratique, j'ai vu plus de résultats négatifs que de réussites - c'est probablement parce que ceux pour qui cela fonctionne ne finissent pas par demander des conseils dermatologiques".

"Cependant, pour la grande majorité des personnes souffrant d'acné, la manipulation de l'alimentation est susceptible d'avoir un effet assez négligeable. L'acné est en grande partie due aux hormones et à la génétique d'un individu. J'ai vu de nombreux cas de personnes, en particulier de jeunes femmes, qui ont supprimé un grand nombre de groupes d'aliments, notamment les produits laitiers, le sucre et le gluten pour améliorer leur acné et ont développé une orthorexie ou des troubles de l'alimentation en conséquence, ce qui est très inquiétant. Si traiter l'acné était aussi simple que de supprimer les produits laitiers, je n'aurais pas autant de patients végétaliens".

Aliments et nutriments censés aider à réduire l'acné

Les probiotiques, les antioxydants, les acides gras oméga-3, le zinc et les vitamines A et E ont été associés pour aider les peaux sujettes à l'acné/tachées. Mais la science soutient-elle ces affirmations ?

"Les données pour tous ces éléments sont limitées et proviennent de petites études d'observation avec relativement peu de participants, souvent avec une méthodologie ou une conception d'essai et une analyse statistique médiocres", explique le Dr Mahto. Elle ajoute : "Il est donc définitivement difficile de dire si la supplémentation de l'un des éléments ci-dessus aura un véritable bénéfice pour l'acné. Les doses des suppléments suggérés peuvent être difficiles à tolérer. Un exemple est que le sulfate de zinc peut provoquer des effets secondaires gastro-intestinaux (s'il est consommé en excès) ".

"La vitamine A à fortes doses – plus élevées que celles que l'on trouverait dans un supplément en vente libre – est déjà utilisée dans le traitement de l'acné sur ordonnance sous la forme d'isotrétinoïne (Roaccutane). Mon conseil serait de faire preuve de prudence avec les suppléments en vente libre, car les preuves sont limitées, ce qui entraîne des dépenses inutiles et des effets secondaires potentiels. Il est préférable d'avoir une discussion avec votre médecin généraliste ou votre dermatologue consultant sur les traitements éprouvés, testés et validés proposés avec des profils de sécurité connus. Si vous prévoyez une grossesse, si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez d'autres médicaments prescrits, parlez-en d'abord à un médecin".

Si vous vous inquiétez de l'acné

"Personne ne devrait avoir à se sentir malheureux ou gêné à cause de son acné. Se préoccuper de sa peau n'est pas de la vanité - et l'acné n'est pas un problème de beauté ou cosmétique, c'est un problème médical avec des traitements médicaux. S'il vous plaît, ne souffrez pas en silence et ne vous laissez pas berner en dépensant une fortune en produits de beauté ou en suppléments".

"Demandez l'aide professionnelle de votre médecin généraliste ou d'un dermatologue consultant, qui diagnostiquera le type et la gravité de votre acné et vous adaptera un plan personnalisé. Nous savons que l'acné est liée à l'anxiété, à la dépression, à une faible estime de soi et à une mauvaise image corporelle, et dans un scénario idéal, nous aimerions vous traiter avant que vous ne développiez des cicatrices physiques ou mentales à cause de cela".