Nutrition : pourquoi les graisses ne sont pas forcément mauvaises pour la santé

il y a 31 minutes

Tous les aliments contiennent des graisses, même les carottes et la laitue en contiennent une petite quantité, mais certaines graisses sont meilleures pour la santé que d'autres. Bien sûr, les graisses fournissent beaucoup de calories par gramme, mais elles peuvent aussi être chargées de nutriments. En fait, certaines sont décrites comme des "graisses essentielles" et il est important de les inclure dans votre alimentation.

Pas plus de 35 % de vos calories quotidiennes doivent provenir des graisses (environ 70 g pour les femmes ou 90 g pour les hommes). Si la plupart d'entre nous ne dépassent pas ce seuil, nous consommons généralement trop de mauvais types de graisses et pas assez de bonnes.

Quelles graisses sont bonnes pour vous ?

Quelles sont les graisses dont il faut se passer ?

Un maximum de 10 % de vos besoins caloriques quotidiens doit provenir des graisses saturées (20 g pour les femmes ou 30 g pour les hommes), mais nous sommes nombreux à dépasser ce chiffre. Les graisses saturées se trouvent dans les gâteaux, les biscuits, le fromage, le beurre, la crème, l'huile de coco et les morceaux de viande gras. Voici des moyens simples de réduire votre consommation de graisses saturées.

La noix de coco est-elle bonne pour la santé ?

La popularité des produits à base de noix de coco est montée en flèche ces dernières années. Cependant, ces produits ne sont peut-être pas les "super aliments" que l'on prétend qu'ils sont. L'huile de coco contient 86 % de graisses saturées, un pourcentage plus élevé que le beurre (52 %) et l'huile d'olive (14,3 %).

La noix de coco crue peut sembler être un casse-croûte sain, mais elle doit être consommée avec modération en raison de sa teneur en graisses saturées (36 %). La crème de coco peut être utilisée comme une alternative végétalienne à la crème, mais si elle est légèrement plus faible en graisses saturées que son homologue laitière, elle en contient toujours des quantités importantes.

Lisez toujours l'étiquette

Vérifiez les étiquettes des aliments pour connaître leur teneur en graisses totales et en graisses saturées. Comparez-les par 100g plutôt que par suggestion de portion, car la taille des portions peut varier considérablement. Les aliments contenant moins de 3 g de graisses totales et 1,5 g de graisses saturées par 100 g sont classés respectivement comme pauvres en graisses et pauvres en graisses saturées.