Financement du développement : la Chine, grande dépensière ou usurière ?

Selon de nouvelles données, la Chine distribue au moins deux fois plus d'argent pour le développement que les États-Unis et d'autres grandes puissances, la plupart sous forme de prêts risqués à taux d'intérêt élevé accordés par les banques d'État chinoises.

Une grande partie de ces fonds est liée à l'ambitieuse stratégie "Belt and Road" du président chinois Xi Jinping. Lancée en 2013, cette stratégie s'appuie sur l'expertise de la Chine en matière de projets d'infrastructure, et sur l'abondance de devises étrangères, pour construire de nouvelles routes commerciales mondiales.

Et cela, les responsables chinois eux-mêmes le savent bien. Les chercheurs d'AidData - qui ont passé quatre ans à retracer l'ensemble des prêts et des dépenses de la Chine dans le monde - affirment que les ministères du gouvernement chinois s'adressent régulièrement à eux pour obtenir des informations sur la manière dont l'argent chinois est utilisé à l'étranger.

Toutefois, les ingénieurs ont prévenu que le coût serait prohibitif : les voies devraient traverser des montagnes escarpées et nécessiter des dizaines de ponts et de tunnels. Le Laos est l'un des pays les plus pauvres de la région et ne pourrait même pas se permettre une fraction du coût.