Hygiène : votre cuisine abrite-t-elle plus de germes que vos toilettes ?

Certains germes peuvent être introduits par vous lorsque vous cuisinez. Vous lavez-vous les mains en rentrant chez vous et avant de préparer les aliments ? Quand avez-vous nettoyé votre téléphone pour la dernière fois - particulièrement important si vous l'utilisez pour lire des recettes ? Savez-vous si vos torchons et vos serviettes à thé sont propres ?

Le norovirus, qui provoque des vomissements en hiver, est le type d'intoxication alimentaire le plus courant. Mais d'autres bactéries, virus, champignons et parasites - dont le campylobacter et la salmonelle - nous rendent également malades. Vous avez peut-être autant de questions sur les germes qu'il y a de bactéries sur votre planche à découper (nous y reviendrons plus tard). Nous allons donc explorer ici les nombreuses façons dont les germes peuvent s'introduire dans votre bouche, avec l'aide du docteur en hygiène, le Dr Lisa Ackerley.

Il y a des milliers de germes sur vos mains

De nombreuses maladies infectieuses se transmettent par le toucher. Comme vos mains abriteraient à tout moment environ 3 000 bactéries de plus de 150 espèces (dont la plupart sont inoffensives), imaginez le nombre de germes que vous pouvez introduire dans votre cuisine si vous cuisinez sans les laver. Pour aggraver les choses, les germes se répandent de votre bouche et de votre nez sur vos mains.

Se laver les mains de la bonne manière permet de se débarrasser de ces agents pathogènes. Se laver les mains avec de l'eau seulement réduit le taux de bactéries de 23 %, mais se laver les mains avec de l'eau et du savon peut réduire ce taux à 8 %, selon une étude. Cependant, vous ne tuez pas les agents pathogènes, vous les éliminez simplement. C'est pourquoi il importe peu que l'eau soit chaude ou froide. C'est aussi pourquoi vous devez nettoyer votre évier !

Le Dr Ackerley déclare : "lorsque vous rentrez chez vous, vous vous lavez les mains. Lorsque vous arrivez au travail, vous vous lavez les mains. Vous ne savez pas ce que vous avez ramassé en chemin. Le lavage des mains est plus important aux moments clés."

Un smartphone sur six est contaminé par du caca

Votre téléphone vous accompagne probablement partout, même aux toilettes. Selon une étude commandée par la UK Global Handwashing Coalition, on trouve des bactéries fécales sur un smartphone sur six, ce qui donne un tout nouveau sens à l'expression "langage cochon". Environ 57 % des Britanniques utilisent leur téléphone aux toilettes, révèle YouGov. Pas étonnant que tant de téléphones soient couverts de germes de caca.

Ces types de bactéries peuvent survivre sur les mains et les surfaces pendant des heures, surtout lorsque la surface est chaude et à l'abri de la lumière du soleil, comme un téléphone bien chaud dans votre poche. À partir de là, les germes peuvent être ramassés par d'autres personnes ou transférés sur des objets tels que des aliments ou des poignées de porte ou de casserole.

"Si vous avez beaucoup utilisé votre téléphone avec des mains sales, vous devriez l'essuyer et vous laver les mains avant de commencer à cuisiner", explique le Dr Ackerley. Elle met également en garde contre la propagation des bactéries de la nourriture au téléphone : "si vous avez touché de la viande crue, lavez-vous les mains avant de toucher votre téléphone".

60 % des torchons à vaisselle sont contaminés par l'E. coli

Alors que 60 % des torchons sont contaminés par l'e. coli, selon une étude commandée par le Conseil mondial de l'hygiène, et que les autres torchons de la cuisine sont souvent aussi chargés de germes, que pouvez-vous faire pour réduire la propagation des germes ? "Beaucoup de gens utilisent les torchons sans discernement. Ils sont probablement l'article le plus sale de la cuisine. Vous ramassez des bactéries en nettoyant et il arrive un moment où vous salissez réellement la surface", explique le Dr Ackerley.

Voici des conseils pour la propreté des chiffons :

Utilisez des chiffons séparés pour la vaisselle, le sol, le séchage des mains et les autres surfaces.

Lavez régulièrement vos linges à une température supérieure à 60°C (idéalement supérieure à 80°C).

Si votre machine n'est pas équipée d'un système de lavage à l'eau, mettez vos torchons dans une grande casserole avec un peu de lessive et portez à ébullition.

Les robinets de salle de bains sont plus propres que les tables de cuisine

Une étude réalisée en 2011 révèle que 32 % des plans de travail de cuisine sont testés positifs aux bactéries coliformes (une famille de bactéries comprenant la salmonelle et l'e. coli et un indicateur de contamination fécale potentielle). Dans la même étude, seuls 9 % des poignées de robinets de salle de bains sont testées positives. Les organismes peuvent survivre de quelques heures à plusieurs jours, en fonction de leur nature et de la surface sur laquelle ils se trouvent.

Mais devons-nous tous tendre la main vers le pulvérisateur antibactérien ?

En 2018, la série de la BBC Trust Me I'm a Doctor constate que des prélèvements sur la table de cuisine d'une famille, effectués seulement 1 heure après un nettoyage complet avec des lingettes antibactériennes, présentaient des traces de croissance de bactéries et de champignons. Après 12 heures, la croissance des bactéries et des champignons était spectaculaire.

Dans un article de la BBC, le Dr Michael Mosley explique : "si vous utilisez des produits antibactériens dans l'espoir de tenir les microbes à distance, vous risquez de perdre votre temps et votre argent. Non seulement ils vont repousser, rapidement, mais la grande majorité des microbes qui vivent dans nos maisons sont inoffensifs, et certains sont même importants pour le maintien d'une bonne santé."

Néanmoins, le Dr Ackerley estime qu'il est important d'utiliser un nettoyant antibactérien sur les surfaces de travail à des moments clés, comme après avoir préparé de la viande ou du poisson cru. "Il faut désinfecter les surfaces qui sont contaminées pour ne pas laisser un petit cadeau à quelqu'un qui utilise la cuisine par la suite."

Il y a plus de bactéries sur votre planche à découper que sur votre siège de toilettes

"Habituellement, il y a environ 200 fois plus de bactéries fécales sur une planche à découper moyenne que sur un siège de toilettes", affirme à la BBC le Dr Chuck Gerba, professeur de microbiologie à l'université d'Arizona. Elles n'arrivent pas nécessairement par contact avec les matières fécales, mais plutôt avec la viande crue.

Lorsqu'il s'agit de laver le matériel de cuisine qui entre en contact avec la viande, "le lave-vaisselle est le mieux", dit le Dr Ackerley. Si vous n'y avez pas accès, il existe deux façons de désinfecter une planche à découper : avec des produits chimiques ou par la chaleur.

Pour laver une planche à découper, placez-la dans l'évier et vaporisez-la avec un produit chimique antibactérien, puis laissez-la pendant quelques minutes avant de la laver. Vous pouvez également verser délicatement de l'eau bouillante sur la planche pour stériliser les bactéries. Si vous frottez une planche sans la stériliser au préalable, vous risquez de contaminer votre chiffon ou votre brosse.

Il est préférable d'avoir une planche à découper et un couteau pour la viande et le poisson et un autre pour tout le reste.

Votre évier vous rend-il malade ?

Il pourrait y avoir "des millions de bactéries dans les canalisations, mais c'est la façon dont elles pénètrent dans le corps d'une personne et provoquent des maladies" qui est le principal problème, selon le Dr Ackerley.

Nous nous lavons souvent les mains dans l'évier de la cuisine, mais "en faisant cela, vous pouvez salir l'évier", dit-elle. Les bactéries sont entraînées dans l'évier et l'évacuation. Ce phénomène, associé au lavage des objets contaminés tels que les couteaux et les planches à découper utilisés pour la viande crue, peut être source d'inquiétude. "Si vous remplissez ensuite l'évier d'eau et que vous lavez une laitue, vous risquez de contaminer votre laitue", explique le Dr Ackerley. Il en va de même pour les assiettes et les tasses.

Que pouvez-vous donc faire pour minimiser le risque de contamination de votre évier ? Désinfectez-le de temps en temps, de préférence avec un nettoyant antibactérien, et lavez les légumes à l'eau courante plutôt que de remplir l'évier.

Y a-t-il des e. coli dans votre réfrigérateur ?

L'objectif principal d'un réfrigérateur est de ralentir la croissance des bactéries et de prolonger la durée de vie des aliments. Cependant, une fois que la bactérie s'est développée et qu'elle se trouve sur une surface, le Dr Ackerley affirme que "l'on a constaté que l'E. coli pouvait vivre dans les réfrigérateurs pendant des semaines".

Plus de 40 % des foyers ont échoué aux tests sur l'accumulation de bactéries et de moisissures à l'intérieur des réfrigérateurs dans le cadre d'une étude menée en 2010 sur l'hygiène à domicile, qui a testé 180 foyers dans différents pays, dont le Royaume-Uni.

"Vous devez désinfecter toutes les surfaces qui pourraient être contaminées", précise le Dr Ackerley.

La règle des 3 secondes ?

Nous l'avons tous entendue, et nous sommes probablement tous coupables de la suivre. Mais est-il vraiment acceptable de manger de la nourriture sur le sol si elle n'y est restée que trois secondes ?

"S'il est destiné à être épluché ou cuit, je ne m'en ferais pas trop, mais s'il est destiné à être mangé tel quel, alors non, ne prenez pas le risque. Ainsi, si vous laissez tomber une pomme de terre non épluchée sur le sol, cela n'a pas vraiment d'importance. Mais si vous laissez tomber un sandwich, vous ne savez pas dans quoi il a atterri ; peu importe combien de temps il est resté sur le sol, il pourrait être contaminé."

3 bons conseils

La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de passer tout votre temps à nettoyer et à vous inquiéter des germes dans la cuisine. Une bonne hygiène se résume à :

Les moments clés de la propreté, tels que le lavage des mains de la bonne manière et au bon moment.

Le nettoyage ciblé des zones contaminées, par exemple après la préparation du poulet cru.

La préparation du matériel de nettoyage, comme des chiffons propres séparés pour les différentes tâches dans la cuisine.

Il est également conseillé d'éviter de manger de la nourriture qui a séjourné sur le sol !

