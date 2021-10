La cuisson solaire, une ingénieuse manière de cuisiner

Par Mark Johanson

Crédit photo, Ruth Moscoso/Qori Inti Légende image, Ces chefs chiliens ont trouvé un moyen novateur et durable de partager leur culture et leur respect pour la Terre Mère avec les visiteurs du désert d'Atacama.

Des rayons de lumière perçants se dirigent vers le village chilien de Villaseca tandis que Luisa Ogalde place un pot rempli de cabrito (viande de jeune chèvre) dans une boîte angulaire à couvercle transparent, l’inclinant dans la direction du soleil matinal. Le cabrito, a-t-elle expliqué, mijote dans cette boîte pendant quatre heures, se transformant lentement en une viande si juteuse et tendre qu’elle fond sous la dent.

Dans une autre boîte à proximité, Ogalde a placé du riz, qui, selon elle, prendrait 40 minutes à cuire, et de la pâte, qui prendrait environ une heure pour devenir du pain. D'autres boîtes contiennent du lapin, du poulet et du porc, qui mijotent chacun pendant environ deux heures sous des rayons de soleil féroces qui font grésiller des villes comme celle-ci à la lisière sud du désert d'Atacama.

"L'avantage de vivre ici, c'est que nous avons du soleil pratiquement tous les jours de l'année", a déclaré Ogalde, expliquant qu'elle l'utilise - au lieu du gaz, de l'électricité ou du bois de chauffage - pour alimenter son restaurant, Entre Cordillera Restobar Solar, qui a ouvert ses portes en 2018. Les boîtes sont des fours solaires et elles fonctionnent en chauffant la viande de la même manière qu'une voiture garée chauffe un humain par une chaude journée d'été. Ogalde en a huit, ainsi qu'un cuiseur solaire parabolique qu'elle utilise pour faire bouillir de l'eau et un déshydrateur solaire qui permet à sa viande de chèvre de sécher en ch'arki (saccadé), qui est un ingrédient clé du charquicán traditionnel de ragoût de pommes de terre et de citrouille.

Ogalde utilise les fours solaires pour préparer d'autres ragoûts traditionnels, notamment la cazuela à base de bœuf ou de poulet, et même des desserts tels que le leche asada au lait de chèvre. "Nous perpétuons toutes les vieilles recettes de la région et donnons de la valeur aux aliments authentiques nos grands-parents", a-t-elle expliqué. Pourtant, alors que les recettes peuvent être anciennes, la façon de les cuisiner est toute nouvelle.

Ogalde appartient à une génération de cuisiniers qui ont ouvert des restaurants solaires dans des régions reculées du désert d'Atacama au Chili, qui va du nord de Villaseca à la frontière péruvienne. Un endroit réputé comme étant le plus sec de la planète. L'Atacama a le rayonnement solaire le plus élevé de la planète - 30 % plus élevé, en moyenne, que le désert de Mojave dans le sud-ouest des États-Unis - mais peu d'habitants ont exploité cette énergie avec autant d'imagination que ces chefs à domicile, qui se sont inspirés d'une expérience qui a eu lieu en Villaseca en 1989.

La cuisson solaire

Crédit photo, Mark Johanson Légende image, Un nombre croissant de chefs du nord du Chili utilisent des fours solaires pour cuisiner des aliments traditionnels

La mère d'Ogalde, Francisca Carrasco, une éleveuse de chèvres à Villaseca, était une pionnière de la cuisson solaire. Carrasco était l'une des rares personnes à participer à l'expérience sur la cuisson solaire menée par une équipe de chercheurs de l'Institut de nutrition et de technologie alimentaire de l'Université du Chili.

L'objectif de l'étude était double. Les chercheurs voulaient aider les familles de ce coin isolé de la vallée de l'Elqui à sortir de la pauvreté avec une source d'énergie gratuite, mais ils voulaient aussi leur trouver un moyen de cuisiner sans déboiser les quelques arbres restants d'algarrobo, de churqui et de carboncillo pour leurs poêles à bois traditionnels. Ainsi, à partir de 1989, un groupe de 25 familles a commencé à expérimenter, d'abord avec des cuiseurs solaires paraboliques qui réfléchissent les rayons du soleil sur une grille centrale, puis avec les fours solaires en forme de boîte qui sont les plus couramment utilisés aujourd'hui.

"Villaseca est devenu le premier village du Chili à utiliser l'énergie solaire pour cuisiner, et tout le monde a été étonné de ce qui était possible", a rappelé Juan Ibacache, secrétaire de l'Association commerciale des artisans solaires de Villaseca. "Bien sûr, tout a demandé un peu d'entraînement au début car si vous ne tourniez pas le cuiseur solaire pour suivre le mouvement du soleil, vous perdriez de la chaleur et cela ne fonctionnerait pas."

Au fil du temps, les familles participantes ont fait des observations clés qui les ont aidées à perfectionner ce nouveau style de cuisine. Les cuiseurs solaires paraboliques, ont-ils remarqué, concentraient la chaleur extrêmement rapidement et constituaient un excellent remplacement pour les choses que vous feriez normalement sur une cuisinière, comme faire bouillir de l'eau. Pendant ce temps, les fours en forme de boîte pourraient à la fois cuire lentement des ragoûts et reproduire un four traditionnel pour la cuisson du pain et des desserts.

"Au début, c'était juste des gens qui cuisinaient pour leurs familles, mais ensuite des touristes étrangers ont commencé à arriver en ville pour demander à voir les gens qui cuisinaient avec le soleil, c'est alors qu'est née l'idée de chercher un endroit à Villaseca pour former un centre solaire ", a déclaré Ibacache.

En 2000, l'association ouvre son premier restaurant solaire, Delicias del Sol, d'une capacité de 24 convives. Depuis, sa taille a gonflé pour accueillir jusqu'à 130 convives et a donné naissance à deux autres restaurants à Villaseca, dont celui d'Ogalde, ainsi qu'à une poignée d'autres restaurants solaires dans le nord aride du Chili.

Restaurants solaires

Crédit photo, Antu Cocina Solar Légende image, Le four solaire à tube d'Antu Cocina Solar transforme les déchets plastiques en un appareil de cuisson sans pollution

Dans la minuscule oasis désertique de Pica, à l'extrémité nord de l'Atacama, Ruth Moscoso dirige le restaurant solaire Qori Inti, qui signifie ' soleil radieux ' dans sa langue aymara natale. Moscoso utilise quatre cuiseurs solaires paraboliques pour préparer des plats andins traditionnels. Beaucoup sont fabriqués avec du quinoa et des pommes de terre indigènes cultivées par ses proches sur le haut Altiplano andin le long de la frontière avec la Bolivie.

"Dans notre culture, nous avons une forte conscience environnementale", a déclaré Moscoso. "Alors, avons-nous dit, faisons quelque chose qui tienne compte de nos traditions et de nos coutumes de prendre soin de la Terre Mère, mais aussi de notre tradition d'être économe et d'optimiser ce que nous avons déjà ici, à savoir le soleil et la chaleur. Donc, c'est vraiment une convergence de la tradition et de l'innovation."

La grande majorité des ingrédients de Moscoso proviennent de son réseau d'Aymara locaux, tandis que sa source d'énergie provient d'Inti (Père Soleil). Elle a passé des années à fusionner les deux pour créer des versions cuites au soleil d'aliments andins précolombiens comme le chuño (une pomme de terre lyophilisée utilisée dans divers plats), la sopa milinaria (une soupe dont le bouillon est fait d'os de lama) et le kalapurka (un piment -ragoût épicé).

"Je voulais inclure ces plats typiques que nous faisons dans l'Altiplano, qui sont des plats que la plupart des gens n'ont jamais essayés", a-t-elle expliqué. Dans la foulée, elle parvient également à "promouvoir une conscience verte que les gens emporteront avec eux lorsqu'ils quitteront le restaurant".

Moscoso innove à nouveau avec un type spécial de four solaire qui cuit les aliments à l'intérieur d'un tube sous vide en verre, qui absorbe la lumière du soleil et la transforme en chaleur pour cuire ou rôtir rapidement des aliments que vous mettriez normalement dans un four traditionnel. Avec l'aide d'une subvention régionale pour les petites entreprises, elle a acheté six de ces cuiseurs solaires plus tôt cette année, ce qui lui a permis d'ajouter de nouveaux plats à son menu, notamment un pain à base de farine de quinoa et une version solaire de huatia andina, une viande et festin de pommes de terre généralement cuit sous des pierres chaudes dans un trou de terre.

Nouveaux outils pour cuisiner

Dans la capitale chilienne Santiago, la nouvelle startup Antu Cocina Solar lance un cuiseur solaire à tube similaire développé selon un modèle d'économie circulaire qui profite à la fois aux utilisateurs et à l'environnement en transformant les déchets plastiques en un appareil sans pollution pour la cuisine quotidienne. Javier Henríquez Hernández, directeur marketing d'Antu, a déclaré que l'entreprise espère "travailler sur des initiatives qui peuvent avoir un impact direct sur les communautés", en leur donnant de nouveaux outils pour cuisiner dans des endroits reculés et gagner un revenu.

Le Centre de recherche sur l'énergie solaire du Chili vise également à amener plus de Chiliens à cuisiner avec le soleil. Il a créé un didacticiel plus tôt cette année afin que toute personne disposant de quelques outils de base puisse fabriquer son propre four solaire de style boîte à la maison.

Ce qui a commencé il y a trois décennies avec quelques humbles éleveurs de chèvres à Villaseca est depuis devenu une tendance croissante dans le nord du Chili. Pourtant, vous n'entendrez personne appeler cette ‘restauration durable’. Lorsque vous êtes béni avec un surplus de soleil, cuisiner comme ça, disent les chefs locaux, n'est qu'une question de bon sens.