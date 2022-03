Qu'est-ce que le bonheur eudémonique ?

Pieds en pantoufles et en chaussures pour illustrer le concept d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Des expériences ont montré que la recherche de loisirs n'est pas nécessairement la clé du bonheur.

Trouver le bon équilibre entre le travail et la vie personnelle n'est pas une question nouvelle dans notre société.

Mais la tension entre les deux s'est intensifiée avec la pandémie de Covid-19, et les travailleurs sont de plus en plus préoccupés par la nature de leur travail, son sens et sa finalité, et par la manière dont cela affecte leur qualité de vie.

Des études montrent que de nombreuses personnes quittent ou prévoient de quitter leur employeur en nombre record, une "grande démission" qui semble avoir été précipitée…

Mais si nous reconsidérons tous la place et la manière dont le travail s'intègre dans nos vies, quel devrait être notre objectif ?

Pourquoi nous travaillons

Il est facile de croire que si nous ne devions pas travailler, ou si nous pouvions travailler beaucoup moins d'heures, nous serions plus heureux et mènerions une vie pleine d'expériences hédoniques, sous toutes leurs formes, saines ou non.

Mais cela n'explique pas pourquoi certains retraités choisissent de travailler en freelance et pourquoi certains gagnants du loto reprennent immédiatement le travail.

Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes qui ont gagné à la loterie reprennent le travail.

Pour parvenir à un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée, si tant est qu'il existe, il ne s'agit pas nécessairement de modifier le moment, le lieu et la manière dont nous travaillons ; il s'agit de savoir pourquoi nous travaillons.

Et cela implique de comprendre les sources de bonheur qui ne sont peut-être pas si évidentes pour nous, mais qui sont devenues plus visibles tout au long de la pandémie de Covid-19.

Le travail est constamment et positivement lié à notre bien-être et constitue une part importante de notre identité. Demandez-vous qui vous êtes et vous vous retrouverez bientôt à décrire ce que vous faites dans la vie.

Nos emplois peuvent nous procurer un sentiment de compétence qui contribue au bien-être.

Les chercheurs ont montré non seulement que le travail mène à la valorisation de soi… Nous sommes particulièrement attirés par les activités qui exigent un effort, car elles démontrent notre capacité à façonner notre environnement, confirmant ainsi notre identité d'individus compétents.

Le travail est préférable aux loisirs

Le travail semble même nous rendre plus heureux dans des circonstances où nous préférons opter pour les loisirs.

Certaines personnes s'adonnent, pendant leur temps libre, à des activités qui demandent un effort considérable.

Cela a été démontré par une série d'expériences intelligentes dans lesquelles les participants avaient le choix entre être oisifs (attendre dans une pièce pendant quinze minutes qu'une expérience commence) ou être occupés (marcher pendant quinze minutes vers un autre endroit pour participer à une expérience).

Très peu de participants ont choisi d'être occupés, à moins qu'ils n'aient été forcés de faire le trajet ou qu'on leur ait donné une raison de le faire (en leur disant qu'il y avait du chocolat à l'autre endroit).

Les chercheurs ont toutefois constaté que ceux qui avaient passé quinze minutes à marcher étaient nettement plus heureux que ceux qui avaient passé quinze minutes à attendre, qu'ils aient eu le choix, un chocolat ou aucun des deux.

Bonheur hédonique

En d'autres termes, l'activité contribue au bonheur même lorsque vous pensez que vous préféreriez être inactif.

Les animaux semblent le comprendre instinctivement : lors d'expériences, la plupart d'entre eux préfèrent travailler pour gagner leur nourriture plutôt que de l'obtenir gratuitement.

L'idée que le fait de travailler, ou de fournir des efforts pour accomplir des tâches, contribue à notre bien-être général est étroitement liée au concept psychologique de bonheur eudémonique.

Pour la grande majorité des gens, il suffit de ne rien faire pour être heureux, du moins pendant un certain temps...

C'est le type de bonheur que nous tirons d'un fonctionnement optimal et de la réalisation de notre potentiel.

La recherche a montré que le travail et l'effort sont fondamentaux pour le bonheur eudémonique, qui explique la satisfaction et la fierté que l'on ressent lorsqu'on achève une tâche ardue.

De l'autre côté de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée se trouve le bonheur hédonique, qui se définit comme la présence de sentiments positifs tels que la joie et la rareté ou de sentiments négatifs tels que la tristesse ou la colère.

Nous savons que le bonheur hédonique offre des avantages empiriques pour la santé physique et mentale, et que les loisirs sont un excellent moyen de poursuivre le bonheur hédonique.

Mais même dans le domaine des loisirs, notre orientation inconsciente vers l'activité se cache en arrière-plan.

Solde réel

Une étude récente révèle qu'il existe réellement un excès de temps libre et que notre bien-être subjectif commence à décliner si nous disposons de plus de cinq heures par jour.

Passer quelques jours sans effort à la plage ne semble pas être la clé du bonheur à long terme.

Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes préfèrent faire un effort important pendant leur temps libre.

Les chercheurs ont comparé cela à la compilation d'un CV expérimental, en essayant des expériences uniques mais potentiellement désagréables ou même douloureuses : à l'extrême, cela pourrait être de passer une nuit dans un hôtel de glace ou de participer à une course d'endurance dans le désert.

Les personnes qui s'adonnent à ces formes de "loisirs" parlent souvent d'atteindre des objectifs personnels, de progresser et d'accumuler des réalisations, autant de caractéristiques du bonheur eudémonique, et non de l'hédonisme que nous associons aux loisirs.

Cette orientation correspond bien à un nouveau concept dans le domaine des études sur le bien-être : un bonheur expérientiel riche et diversifié est la troisième composante d'une "bonne vie", en plus du bonheur hédonique et eudémonique.

Qu'est-ce qui vous rend heureux ?

Dans neuf pays, auprès de dizaines de milliers de personnes, des chercheurs ont récemment constaté que la majorité (plus de 50 % dans chaque pays) préférerait encore une vie heureuse caractérisée par un bonheur hédonique.

Mais environ un quart d'entre eux préfèrent une vie pleine de sens, incarnée par le bonheur eudémonique, et un nombre restreint mais significatif de personnes (environ 10 à 15 % dans chaque pays) choisissent de mener une vie expérientielle riche et diversifiée.

Compte tenu de ces différentes approches de la vie, la clé d'un bien-être durable consiste peut-être à déterminer le mode de vie qui vous convient le mieux : hédonique, eudémonique ou expérientiel.

Plutôt que d'opposer le travail à la vie, le véritable équilibre à rechercher à la suite de la pandémie se situe entre ces trois sources de bonheur.