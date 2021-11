Neuroscience : pourquoi le fait de trop utiliser sa tête empêche de penser intelligemment

Ana Pais (@_anapais)

BBC News Mundo

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images

"Utilise ta tête" : cette phrase est répétée tout au long de notre vie, comme un conseil ou même comme une réprimande.

La société actuelle tourne autour du cerveau et de son pouvoir.

Ils l'appellent "une merveille insondable, la structure la plus complexe de l'univers", écrit la journaliste scientifique Annie Murphy Paul dans son récent ouvrage "Extended Mind : The Power of Thinking Outside the Brain".

"Le cerveau est vraiment étonnant", dit-elle à BBC Mundo, "mais il est aussi très limité".

C'est pourquoi Murphy Paul affirme que le fait de trop utiliser le cerveau ne nous rend pas plus intelligents, bien au contraire.

Dans son livre, l'auteure américaine passe en revue les recherches neuroscientifiques qui montrent comment nous pouvons "penser en dehors de la tête" et donne des exemples pratiques sur la manière d'utiliser notre corps, notre environnement et nos relations comme des extensions mentales pour nous aider à améliorer notre concentration, notre compréhension et notre créativité.

Pourquoi "utiliser sa tête" n'est pas toujours la chose la plus intelligente à faire ?

L'expression "utilisez votre tête" résume une attitude envers la pensée avec laquelle la plupart d'entre nous ont grandi et qu'ils ont intégrée, mais je pense qu'elle est problématique.

Il part du principe que la réflexion se fait ici (il touche son front) et que, pour résoudre un problème, apprendre quelque chose de nouveau ou générer une nouvelle idée, il faut travailler davantage avec sa tête.

En ce sens, il existe une métaphore très répandue selon laquelle le cerveau est un muscle, indiquant que plus on l'exerce, mieux il fonctionne.

Mais, le cerveau seul est assez limité et instable. Il ne s'agit pas d'une machine à penser polyvalente et toute-puissante.

Crédit photo, Courtoisie d'Annie Murphy Paul Légende image, Le dernier livre de la journaliste scientifique Annie Murphy Paul, "Extended Mind", a été publié en juin

En fait, cet organe a évolué pour faire certaines choses et ce ne sont pas les choses que nous lui demandons de faire dans nos vies modernes, comme réfléchir à des concepts abstraits ou à des théories contre-intuitives et absorber toutes ces informations en permanence.

Ainsi, dire "utilisez votre tête" revient à vous enfermer dans une boîte et à vous isoler d'un grand nombre de stratégies extraneuronales.

Bien qu'il existe une approche prédominante de la pensée qui se concentre sur le cerveau, il y a toujours eu des lignes de recherche qui ne confirment pas cette idée.

Il s'agit de domaines solides et substantiels qui existent depuis des décennies, mais qui sont en dehors du courant dominant.

Elle parle aussi des domaines de recherche tels que la cognition incarnée - selon laquelle nous pensons avec notre corps -, la cognition située - selon laquelle l'endroit où nous nous trouvons influe sur notre façon de penser - et la cognition socialement distribuée - l'idée que la pensée se manifeste au sein de groupes de personnes.

Comme je fais des recherches et que j'écris sur l'apprentissage et la cognition, ces domaines m'intriguaient beaucoup. Il me semblait qu'ils étaient liés, mais je n'étais pas sûr de savoir comment les assembler.

Crédit photo, Getty Images

Puis un jour, je suis tombé sur un article des philosophes Andy Clark et David Chalmers sur l'esprit étendu, dans lequel ils proposent cette idée que la pensée ne se produit pas seulement dans notre esprit, mais s'étend à travers nos corps, nos espaces, nos relations, nos appareils et les outils que nous utilisons.

C'est ce qui m'a donné l'idée de rassembler ces travaux de recherche qui suggèrent que se concentrer uniquement sur le cerveau est une perspective très limitée.

Pouvez-vous donner des exemples d'études et de résultats liés à la connaissance incarnée, à la connaissance située et à la connaissance ?

En termes de connaissance matérielle, un domaine de recherche très intéressant est celui des gestes et de la façon dont nous utilisons nos mains lorsque nous parlons et pensons.

La notion cérébrocentrique suggère que toute la pensée se passe ici (en touchant à nouveau votre front) et que vos mains ne font que bouger comme une sorte de divertissement secondaire.

Mais en fait, les recherches sur la cognition incarnée et les gestes montrent que les mouvements de nos mains font partie du processus.

Ils se nourrissent l'un l'autre : les mouvements de nos mains informent ce que nous pensons et ce que nous pensons s'exprime dans nos mains.

C'est pourquoi, lorsque les gens ne sont pas autorisés à bouger leurs mains, ils parlent moins bien, pensent moins clairement et sont moins capables de résoudre des problèmes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La science montre que les mouvements des mains pendant la conversation font partie du processus de réflexion et ne sont pas un simple accessoire

En ce qui concerne la connaissance située, de nombreuses recherches ont été menées sur la façon dont le fait d'être dans la nature affecte notre façon de penser.

La principale théorie est appelée théorie de la restauration de l'attention. C'est l'idée que, parce que les humains ont évolué dans la nature, notre cerveau traite les stimuli que nous y rencontrons de manière simple et nous trouvons cela très rafraîchissant et revitalisant.

Dans la nature, par exemple, il n'y a pas d'arêtes vives, pas beaucoup de mouvements rapides et les sons sont généralement doux. C'est très différent d'un environnement urbain ou de l'intérieur d'un bâtiment.

Passer du temps à l'extérieur dans la nature revient donc à faire le plein d'attention et des capacités qui vous permettent de vous concentrer.

Nous pensons tellement à la façon dont nous gérons ou dépensons notre attention que nous oublions que nous devons régulièrement recharger et rafraîchir cette capacité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Noter des idées sur des autocollants et les déplacer pour les trier est une stratégie pratique pour réduire l'effort mental ou la charge cognitive

Enfin, il y a la connaissance socialement distribuée. Il existe un mythe selon lequel les génies et les personnes très intelligentes parviennent à tout faire par eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas, surtout dans le monde d'aujourd'hui.

Aujourd'hui, l'information est si abondante, il y a un tel niveau de spécialisation et nos problèmes ou défis sont si complexes que nous devons créer quelque chose comme un esprit collectif où les gens se rassemblent, collaborent et pensent ensemble.

L'un de mes exemples préférés est la mémoire transactive. Personne ne peut tout savoir, mais lorsque vous avez un groupe de personnes, que chacun a une spécialité et que vous savez de quoi il s'agit, alors vous pouvez multiplier la quantité d'informations et la quantité de mémoire que vous avez en tant que collectif.

C'est une façon sociale d'élargir nos capacités mentales en allant au-delà de notre propre cerveau.

Dans votre livre, vous donnez des conseils pratiques sur la façon de mettre en œuvre un grand nombre de ces conclusions. Y a-t-il des conseils en particulier que vous aimez ou qui vous ont été le plus utiles ?

Une chose que j'ai apprise en écrivant le livre et que je mets maintenant en pratique s'appelle le délestage cognitif, c'est-à-dire l'idée que nous en faisons trop dans notre tête.

Nous essayons de garder dans notre tête toutes les informations, toutes nos idées et tous les liens que nous établissons entre ces idées. En réalité, il s'agit d'une stratégie inefficace et inefficiente.

Crédit photo, iStock Légende image, Notre cerveau traite facilement les stimuli de la nature et nous trouvons cela rafraîchissant et revitalisant

Ce que nous devons faire, c'est télécharger le contenu de notre tête dans l'espace physique. Cela peut se faire sur l'ordinateur, sur un tableau blanc ou, ce que je préfère, sur de nombreux autocollants.

C'est que nos cerveaux ont évolué pour faire certaines choses très facilement et très bien. Par exemple, ils ont évolué pour manipuler des objets physiques et naviguer dans des paysages tridimensionnels.

Mais ils n'ont pas évolué pour traiter des concepts abstraits et des théories contre-intuitives, comme je l'ai déjà dit.

Donc, plus vous pouvez transformer des idées et des informations en objets ou en paysages, mieux c'est. Ce n'est pas la même chose de le garder dans sa tête que de l'avoir écrit sur des feuilles de papier et de pouvoir faire intervenir des ressources extraneuronales.

Vous donnez également des exemples d'artistes, de scientifiques et d'auteurs célèbres qui pensent avec le corps, les espaces et les relations : avez-vous particulièrement apprécié ou été surpris ?

Une histoire à laquelle je pense souvent est celle de James Watson, le codécouvreur de la structure de l'ADN.

Il nous semble parfois que les scientifiques sont ces génies qui deviennent soudainement illuminés. Mais ce que Watson a fait pour déchiffrer quelque chose d'aussi complexe que la structure en double hélice de l'ADN, c'est découper des morceaux de carton et les faire s'emboîter.

C'est presque comme une stratégie de jardin d'enfants. Et ce, parce que nous permettons aux enfants de jouer et d'apprendre en manipulant des blocs et d'autres objets.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'apprentissage par la manipulation d'objets ne doit pas être réservé aux jeunes enfants, car c'est un moyen efficace d'aider le cerveau à mieux penser

Cependant, nous avons cette idée que, lorsque vous grandissez et devenez adulte, vous devez mettre ces choses de côté et penser avec votre tête.

L'histoire de Watson montre bien que ce n'est pas le cas.

Il est même possible qu'il n'aurait pas pu comprendre la structure de l'ADN sans manipuler des objets concrets pour l'aider à réfléchir.

Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'expliquer les limites du cerveau ?

Je pense que c'est très important parce que dans les livres, les programmes télévisés et toutes sortes de présentations scientifiques, on nous dit que le cerveau est étonnant, que c'est l'objet le plus complexe de l'univers.

Et le cerveau est vraiment étonnant, mais il est aussi très limité. Et ces limites sont universelles et inhérentes à l'organisme. Ils n'ont rien à voir avec les différences individuelles ou notre degré d'intelligence.

Ainsi, les gens entendent tout le temps dire que le cerveau est merveilleux en général, mais leur propre cerveau les laisse tomber. Par exemple, ils oublient des choses, ils ne peuvent pas se concentrer ou ils ne peuvent pas rester motivés.

En ce sens, il est vraiment utile de se rappeler qu'il s'agit de limites qui sont intégrées au cerveau en tant qu'organe biologique évolué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'oubli est parfois simplement une conséquence de la capacité limitée de notre cerveau à se souvenir

Par exemple, le cerveau est fait pour être distrait car, dans la situation dans laquelle nous avons évolué, les distractions pouvaient signifier une opportunité ou une menace. Il était très important de se distraire dans le sens de prêter attention à tout ce qui était nouveau ou surprenant dans notre environnement.

Nous ne devrions donc pas être trop durs envers nous-mêmes lorsque nous essayons de travailler, mais que nous nous laissons distraire tout le temps.

Une façon d'appliquer le déchargement cognitif ici serait de se protéger des distractions avec des murs, avec un espace privé pour travailler.

Le cerveau n'est pas non plus conçu pour se souvenir des choses exactement comme elles se sont passées. C'est une autre raison pour laquelle, dans la mesure du possible, nous devrions télécharger les choses dont nous devons nous souvenir dans un agenda, un calendrier ou un carnet de notes.

Cela libère de la largeur de bande mentale pour faire ce que le cerveau humain fait vraiment bien - par exemple, imaginer et planifier, qui sont des capacités cognitives supérieures.

Dans votre livre, vous affirmez que le paradigme "cérébrocentrique" ne peut pas résoudre les "défis sans précédent de notre société". Pourquoi en est-il ainsi ?

Il est possible d'affirmer que nous avons effectivement atteint les limites du cerveau biologique, que nous le faisons fonctionner à 100% de ses capacités.

L'homme n'a jamais vécu dans un environnement comportant autant d'informations et des problèmes de vie et de mort d'une incroyable complexité. Le changement climatique en est un exemple.

Ainsi, pour faire face au moment présent et résoudre les problèmes que nous avons devant nous, la seule option est d'apprendre à aller au-delà du cerveau et de trouver ces ressources qui peuvent augmenter son pouvoir, car le cerveau biologique n'est tout simplement pas à la hauteur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe des méthodes scientifiquement prouvées pour accroître l'intelligence collective des membres d'une équipe

Il est important de noter que nous appliquons déjà bon nombre de ces stratégies, mais nous ne le faisons pas intentionnellement. Nous devons apprendre à les utiliser consciemment et habilement.

Pour cela, nous devons acquérir une sorte de deuxième éducation, car notre première éducation était très axée sur la façon d'utiliser le cerveau.

En fait, je vois les enseignants s'y intéresser de plus en plus, car ce sont eux qui se rendent compte des limites du modèle actuel.

Qu'est-ce que l'"extension inégale", un concept que vous abordez dans votre livre ?

C'est une question très importante pour moi, quelque chose qui, alors que j'écrivais le livre, m'a frappé en plein visage.

Nous considérons l'intelligence comme une quantité fixe dans notre tête, comme une bosse plus ou moins grande, que nous pouvons mesurer et classer les gens en fonction de leur degré d'intelligence.

Mais si celui-ci dépend à la fois de ces ressources externes, de la façon dont nous pouvons et savons les utiliser, mais aussi du fait qu'elles soient disponibles ou non, alors cette idée que l'intelligence est quelque chose d'inhérent, de fixe et d'inné n'a tout simplement aucun sens.

Elle dépend de l'accessibilité de ces extensions mentales, qui ne sont pas réparties de manière égale.

Les gens n'ont pas le même accès ou la même liberté de bouger leur corps, d'accéder à des espaces verts, à des endroits calmes pour travailler, ou à des réseaux de mentors et d'enseignants qui peuvent les aider dans leur réflexion, pour ne citer que quelques exemples.