Émeute dans une prison : "j'ai vu la photo du cadavre de mon fils sur Internet"

il y a une heure

Plus de 100 détenus ont été tués lors d'une bagarre dans une prison de la ville portuaire équatorienne de Guayaquil.

Jamais, même au plus fort de la pandémie de coronavirus en mars et avril 2020, lorsque la mort était dans l'air dans de nombreux quartiers de Guayaquil, autant de proches ne s'étaient rassemblés devant la morgue de la ville.

Elles veulent savoir où se trouvent leurs proches et, surtout, s'ils sont encore en vie.

Elles n'ont toujours pas obtenu de réponse et leur anxiété n'a fait que croître lorsque des explosions ont été entendues en provenance de la plus grande prison de Guayaquil, signe que la guerre des gangs à l'intérieur - que l'on dit liée au trafic de drogue - n'a pas été maîtrisée.

Gustavo Vives, 66 ans, dont le fils de 24 ans a été tué lors de l'émeute de la prison, était l'un de ceux qui se trouvaient devant la morgue."Il n'est pas sur la liste [des décès] mais je sais qu'il est mort parce que j'ai vu une photo de son corps et je l'ai identifié à partir de cela", dit-il.Comme beaucoup d'autres, il a obtenu des informations à partir d'images et de photos partagées sur les réseaux sociaux et parmi les proches des détenus.