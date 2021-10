Covid : plus de 50 pays n'ont pas atteint l'objectif fixé par l'OMS en terme de vaccinations

il y a une heure

Plus de 50 pays n'ont pas atteint l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir que 10 % de leur population soit entièrement vaccinée contre le virus Covid-19 d'ici la fin du mois de septembre.

Au Royaume-Uni, près de 66 % de la population a été entièrement vaccinée, dans l'UE, ce chiffre est de 62 % et aux États-Unis, de 55 %.

Quels sont les pays qui n'ont pas atteint l'objectif de 10 % ?

Nombre d'entre eux - mais pas tous - sont des pays à faible revenu, aux prises avec des problèmes d'approvisionnement en vaccins et d'infrastructures sanitaires.

Certains souffrent de conflits ou de troubles civils, comme le Yémen, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan et le Myanmar, tandis que d'autres, comme Haïti, ont été frappés par des catastrophes naturelles, ce qui complique considérablement le déploiement des vaccins.

Mais la riche Taïwan, dont le programme de vaccination a été marqué par des retards de livraison et d'autres problèmes, se situe toujours juste en dessous de 10 %.

Le Vietnam, qui, il y a quelques mois encore, enregistrait l'un des plus faibles nombres de cas de coronavirus au monde, n'a pas non plus atteint l'objectif de 10 %.