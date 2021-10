Météorologie : l'intelligence artificielle peut prédire s'il va pleuvoir dans deux heures

il y a une heure

Des scientifiques du laboratoire londonien d'intelligence artificielle, DeepMind, propriété de Google et de l'université d'Exeter, se sont associés au Met Office pour mettre au point ce système de prévision immédiate.

Les méthodes traditionnelles utilisent des équations complexes et ne prévoient souvent qu'une période de six heures à deux semaines.

Le système d'IA peut faire des prévisions à court terme plus précises, notamment pour les tempêtes et les inondations critiques.

Le changement climatique rend plus difficile l'anticipation des conditions météorologiques défavorables, car la fréquence et la gravité des fortes pluies augmentent, ce qui, selon les chercheurs, entraînera à la fois des dégâts matériels importants et des décès.