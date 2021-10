Squid Game : la série Netflix qui associe le meurtre à la nostalgie des cours de récréation

Meurtres sur le terrain de jeu

Dans Squid Game, un groupe de 456 personnes, endettées et désespérées, sont entraînées dans un jeu de survie sanguinaire où elles ont la possibilité de repartir avec 45,6 milliards de wons coréens (39 millions de dollars) si elles gagnent une série de six parties.

Les jeux sont assez simples - ce sont des jeux d'enfance auxquels les joueurs ont grandi. Et cette juxtaposition surprenante de jeux d'enfants innocents et de morts violentes a fait réagir les téléspectateurs.

"Les jeux sont simples et faciles, de sorte que les téléspectateurs peuvent accorder plus d'attention à chaque personnage plutôt qu'aux règles complexes du jeu."

Des personnages comme vous et moi

Le personnage principal, par exemple, est un chômeur qui a un problème de jeu et qui se bat pour gagner le respect de sa famille. Par le biais du jeu, il rencontre un jeune transfuge nord-coréen au passé tragique et un ouvrier pakistanais maltraité par ses employeurs.

Comme ses voisins d'Asie de l'Est, la nature hyperconcurrentielle de la société en Corée du Sud a laissé beaucoup de gens désillusionnés. Malgré un travail acharné, il n'est tout simplement pas possible pour tout le monde d'obtenir une place dans une université ou un bon emploi.

Feu rouge, feu vert

Les médias occidentaux ont établi des comparaisons entre Squid Game et Parasite, le film coréen oscarisé en 2019 qui se penchait également sur les disparités de richesse et l'injustice de la société.

Mais en Asie de l'Est, les téléspectateurs ont souligné à quel point le spectacle présente des similitudes avec le film japonais de 2014 As The Gods Will. Le film est centré sur des lycéens mais il suit une intrigue comparable, et certains ont même accusé Squid Game de plagiat.