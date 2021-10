Science : le Soleil n’est ni orange, ni jaune, ni rouge

Depuis que nous sommes enfants, lorsque nous voulons faire un dessin du ciel, nous n'hésitons pas beaucoup à choisir la couleur du Soleil : nous le dessinons presque toujours en jaune.

Si nous voulons qu'il soit plus coloré, nous ajoutons peut-être quelques rayons orange et rouges.

Et, si ce que nous illustrons est un lever ou un coucher de soleil, nous peindrons probablement le Soleil et le ciel d'une couleur un peu plus orange ou rouge.

Cependant, notre étoile la plus proche et le centre de notre système planétaire ne sont ni jaunes, ni oranges, ni rouges.

Ce sont toutes ces couleurs ensemble et plus encore.

Et, comme tout corps incandescent, l'étoile royale émet de la lumière dans un spectre continu de couleurs.

Si vous l'observez avec un prisme, vous pouvez voir que la lumière du soleil se divise en rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, c'est-à-dire toutes les couleurs du spectre visible.

En d'autres termes, le Soleil a les mêmes couleurs qu'un arc-en-ciel !

En fait, les arcs-en-ciel ne sont ni plus ni moins que la lumière du soleil passant à travers des gouttes d'eau dans l'atmosphère qui agissent comme de petits prismes.

Cependant, avant de commencer à dessiner un joyeux Soleil multicolore, nous devons préciser qu'il ne serait pas non plus tout à fait correct de dire qu'il est multicolore.

En effet, lorsque la lumière de toutes ces couleurs émises par le soleil est mélangée, on obtient une lumière d'une seule couleur, et vous serez surpris de savoir de quoi il s'agit.

Vous voulez un indice ?

Regardez les nuages, qui reflètent la lumière du Soleil. Ils ne sont ni jaunes ni multicolores. Ils sont blancs, car c'est la couleur que le Soleil émet réellement.

Pourquoi le voit-on jaune ?

Chaque couleur du spectre solaire a une longueur d'onde différente.

À une extrémité se trouve le rouge, qui a l'onde la plus longue. Les ondes se raccourcissent ... de l'orange, au jaune, au vert, au bleu et à l'indigo, jusqu'au violet, qui a l'onde la plus courte.

Les photons ou particules de couleurs à ondes courtes sont plus dispersés et agités que ceux à ondes longues.

Cependant, comme la lumière se déplace sans résistance dans l'espace, il n'y a rien qui puisse déformer les photons.

Par conséquent, si nous regardons le soleil depuis l'espace, les photons atteignent simultanément notre cortex visuel. C'est la partie du cerveau responsable du traitement des informations visuelles, et le résultat est que nous voyons de la lumière blanche.

Celle-ci est considérée comme la "vraie" couleur du soleil.

En revanche, lorsque les rayons du soleil traversent l'atmosphère terrestre , certaines molécules de l'air déforment les photons d'ondes plus courtes, faisant que ceux d'ondes plus longues nous parviennent plus tôt.

"L'atmosphère bloque la partie la plus énergétique du spectre lumineux, celle qui correspond à l'ultraviolet et à la zone bleue", explique Ángel Molina, auteur du site de diffusion astronomique El Diario del Astrónomo.

"Ainsi, comme une ampoule chaude, en retirant une partie des couleurs froides de la lumière, le résultat que nous voyons depuis la Terre est une couleur plus chaude, tendant davantage vers le ton jaune", souligne-t-il.

Mais pourquoi voyons-nous le Soleil dans cette teinte jaune et non dans les couleurs à ondes plus longues comme le rouge et l'orange ?

L'astronome uruguayen Gonzalo Tancredi, professeur à l'Université de la République, a expliqué à BBC Mundo qu'en absorbant plus fortement les couleurs à ondes courtes, du violet au vert, ce qui prédomine est le jaune au milieu du spectre.

Un Soleil vert ?

Tancredi a également expliqué pourquoi de nombreux sites sur internet affirment que le Soleil est en fait vert.

"Si vous faites un graphique du spectre solaire, il ressemble à une grande montagne et le sommet correspond à la zone verte", explique-t-il.

En d'autres termes, bien que les yeux humains ne puissent pas distinguer la différence entre les couleurs du rayonnement solaire, si on les observait avec des instruments spéciaux qui permettent cette distinction, on verrait que le rayonnement vert est le plus intense (bien que par une très légère différence).

Ce détail permet d'expliquer pourquoi nous voyons le Soleil jaune depuis la Terre, explique l'astronome.

"Si vous enlevez la partie bleue et la partie à ondes courtes de cette montagne, le sommet devient jaune", explique-t-il.

Et les couchers de soleil rougeâtres ?

Nous savons déjà pourquoi nous voyons le soleil jaune, même s'il émet une lumière blanche. Mais pourquoi semble-t-il changer de couleur lorsqu'il se lève le matin et se couche l'après-midi ?

Quiconque a assisté à un lever ou à un coucher de soleil aura vu les couleurs impressionnantes qu'émet notre étoile, qui teinte le ciel en orange et en rouge .

Il s'agit, une fois encore, d'une illusion d'optique créée par l'interaction entre les rayons du Soleil et l'atmosphère terrestre.

En effet, lors du lever ou du coucher, le Soleil est au plus près de l'horizon, et sa lumière traverse un plus grand nombre de molécules atmosphériques, de sorte que le blocage des couleurs bleutées est plus important.

Ce phénomène qui "colore" nos ciels de couleurs différentes selon l'angle du Soleil par rapport à la Terre a un nom : il s'agit de la diffusion de Rayleigh.

Et son effet le plus spectaculaire s'observe à l'aube et au crépuscule, où l'on voit encore plus fort les couleurs aux ondes les plus longues : le rouge et l'orange.

Nous espérons que cette note vous a appris quelque chose d'intéressant sur notre fascinant astre.