Pandora Papers : un guide simple pour comprendre ce qu'il en est

Par l'équipe de rapporteurs de Pandora Papers

BBC Panorama

il y a une heure

Les "Pandora Papers" sont une fuite de près de 12 millions de documents qui révèlent la richesse cachée, l'évasion fiscale et, dans certains cas, le blanchiment d'argent de certains des plus riches et des plus puissants du monde.

Plus de 600 journalistes dans 117 pays ont parcouru pendant des mois les dossiers provenant de 14 sources, pour trouver des articles qui sont publiés cette semaine.

Les données sont le fruit du travail du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), basé à Washington DC, qui a collaboré avec plus de 140 organisations médiatiques dans le cadre de la plus grande enquête mondiale jamais réalisée.

BBC Panorama et le Guardian ont mené l'enquête au Royaume-Uni.

Qu'est-ce qui a été découvert ?

La fuite des Pandora Papers comprend 6,4 millions de documents, près de trois millions d'images, plus d'un million d'e-mails et près d'un demi-million de feuilles de calcul.

Les histoires révélées jusqu'à présent comprennent :

l'éminent donateur conservateur qui a été impliqué dans l'un des plus grands scandales de corruption en Europe

les 70 millions de livres sterling (+ de 50 milliards FCFA) dépensés par le roi de Jordanie pour acquérir des propriétés au Royaume-Uni et aux États-Unis par le biais de sociétés détenues secrètement

l'implication cachée de la principale famille d'Azerbaïdjan dans des transactions immobilières au Royaume-Uni d'une valeur de plus de 400 millions de livres sterling (+ de 306 milliards FCFA)

le premier ministre tchèque n'a pas déclaré une société d'investissement offshore utilisée pour acheter deux villas françaises pour 12 millions de livres sterling (+ de 9 milliards FCFA)

comment la famille du président kenyan Uhuru Kenyatta a secrètement détenu un réseau de sociétés offshore pendant des décennies

Les dossiers exposent comment certaines des personnes les plus puissantes du monde - dont plus de 330 hommes politiques de 90 pays - utilisent des sociétés offshore secrètes pour dissimuler leur richesse.

Lakshmi Kumar, du groupe de réflexion américain Global Financial Integrity, explique que ces personnes "sont capables d'acheminer et de siphonner de l'argent et de le dissimuler", souvent en utilisant des sociétés anonymes.

Qu'entend-on par "offshore" ?

Les "Pandora Papers" révèlent des réseaux complexes de sociétés créées par-delà les frontières, qui permettent souvent de dissimuler la propriété de fonds et d'actifs.

Par exemple, une personne peut posséder une propriété au Royaume-Uni, mais la détenir via une chaîne de sociétés basées dans d'autres pays, ou "offshore".

Ces pays ou territoires offshore sont où :

il est facile de créer des sociétés

il existe des lois qui rendent difficile l'identification des propriétaires de sociétés

l'impôt sur les sociétés est faible ou inexistant.

Ces destinations sont souvent appelées "paradis fiscaux" ou "juridictions du secret". Il n'existe pas de liste définitive des paradis fiscaux, mais les destinations les plus connues sont les territoires britanniques d'outre-mer tels que les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques, ainsi que des pays comme la Suisse et Singapour.

Est-il illégal d'utiliser un paradis fiscal ?

Les lacunes de la loi permettent aux gens d'éviter légalement de payer certains impôts en transférant leur argent ou en créant des sociétés dans des paradis fiscaux, mais cette pratique est souvent considérée comme contraire à l'éthique. Selon le gouvernement britannique, l'évasion fiscale "implique de respecter la lettre, mais pas l'esprit, de la loi".

Il existe également un certain nombre de raisons légitimes pour lesquelles les gens peuvent vouloir détenir de l'argent et des actifs dans différents pays, comme la protection contre les attaques criminelles ou la protection contre les gouvernements instables.

Bien qu'il ne soit pas illégal de détenir des actifs offshore secrets, l'utilisation d'un réseau complexe de sociétés secrètes pour déplacer de l'argent et des actifs est le moyen idéal de dissimuler les produits de la criminalité.

Des appels répétés ont été lancés aux responsables politiques pour qu'ils rendent plus difficile l'évasion fiscale ou la dissimulation d'actifs, notamment à la suite de fuites antérieures telles que les Panama Papers.

Mais M. Ryle estime que les "Pandora Papers" montrent que "les personnes qui pourraient mettre fin au secret offshore... en profitent elles-mêmes. Elles ne sont donc pas incitées à y mettre fin".

Est-il facile de cacher de l'argent à l'étranger ?

Il vous suffit de créer une société écran dans l'un des pays ou l'une des juridictions où le niveau de secret est élevé. Il s'agit d'une société qui n'existe que de nom, sans personnel ni bureau.

Mais cela coûte de l'argent. Des sociétés spécialisées sont payées pour créer et gérer des sociétés fictives en votre nom. Ces sociétés peuvent fournir une adresse et les noms des administrateurs rémunérés, ce qui permet de ne laisser aucune trace de l'identité de l'entreprise.

Combien d'argent est caché à l'étranger ?

Il est impossible de l'affirmer avec certitude, mais les estimations varient de 5 600 milliards de dollars à 32 000 milliards de dollars, selon l'ICIJ. Le Fonds monétaire international indique que l'utilisation des paradis fiscaux coûte aux gouvernements du monde entier jusqu'à 600 milliards de dollars en impôts perdus chaque année.

Mme Kumar estime que cette pratique est préjudiciable au reste de la société : "la possibilité de cacher de l'argent a un impact direct sur votre vie... cela affecte l'accès de votre enfant à l'éducation, à la santé, à un logement."

Que fait le Royaume-Uni à ce sujet ?

Le Royaume-Uni est critiqué pour avoir permis que des biens soient détenus par des sociétés anonymes à l'étranger.

Le gouvernement a publié en 2018 un projet de loi qui obligerait à déclarer les propriétaires ultimes des propriétés britanniques. Mais il attend toujours d'être présenté aux députés.

Un rapport parlementaire de 2019 souligne que le système britannique attire des personnes "telles que des blanchisseurs d'argent, qui peuvent souhaiter utiliser des biens immobiliers pour dissimuler des fonds illicites".

Il ajoute que les enquêtes criminelles sont souvent "entravées" parce que la police ne peut pas voir qui est finalement propriétaire des biens.

Le gouvernement a récemment relevé le risque de blanchiment d'argent par le biais de biens immobiliers de "moyen" à "élevé".

Il affirme qu'il s'attaque au blanchiment d'argent par le biais de lois et de mesures d'application plus strictes, et qu'il introduira un registre des sociétés offshore possédant des biens immobiliers au Royaume-Uni lorsque le temps parlementaire le permettra.

