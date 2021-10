Hawala: comment fonctionne ce système traditionnel de paiement informel qui permet de transférer des millions de dollars à travers le monde

Daniel Gonzalez Cappa

BBC News World

il y a 40 minutes

Crédit photo, Getty Légende image, Le Hawala permet de changer des devises et de transférer de l'argent "sans déplacer l'argent".

Transférez de l'argent d'un endroit de la planète à un autre sans le déplacer.

Pas besoin de banques, pas de change, pas de formulaires ni de frais élevés. Un seul expéditeur, un seul destinataire et au moins deux intermédiaires.

C'est-à-dire, expliqué en deux paragraphes, le fonctionnement du hawala, un système d'échange de devises avec des siècles d'histoire, qui a émergé bien avant la banque traditionnelleet qui a survécu tout ce temps non seulement grâce à son apparente simplicité mais aussi aux multiples avantages pour ceux qui l'utilisent.

Ce système parallèle permet de transférer des millions de dollars à travers le monde sans connaître exactement les montants ni qui les gère, car l'une de ses clés est que ses intermédiaires laissent rarement trace d’un registre des transactions ou de leurs utilisateurs.

Cela représente un obstacle lorsqu'il s'agit de retracer l'origine et la destination de l'argent et prêter attention à d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et de financement de groupes terroristes.

Bien que le hawala lui-même ne soit pas lié à ces activités, il peut s'agir d'un instrument utilisé à des fins illicites, comme l'explique Alberto Priego Moreno, professeur d'études internationales à l'Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, lors d'une conversation avec BBC News Mundo.

En fait, son utilisation est répandue dans le golfe Persique, la Corne de l'Afrique, l'Asie du Sud et le monde oriental en général.

Il s’agit d’une méthode traditionnelle et informelle qui fonctionne en parallèle de tout autre système bancaireou de livraison de titres et qui repose sur les valeurs et la confiance partagées par ses intermédiaires, les halawadars.

Par exemple, il permet à une personne à New York d'envoyer de l'argent à Islamabad sans même avoir besoin d'ouvrir un compte bancaire.

Il suffit de contacter un hawaladar local et de lui donner l'argent en dollars ainsi qu'un mot de passe préalablement convenu entre l'expéditeur et le destinataire.

Le hawaladar local contactera un collègue dans la capitale pakistanaise pour lui communiquer le montant et le mot de passe.

Le deuxième hawaladar livrera le montant équivalent en roupies pakistanaises au destinataire. Et pour s'assurer que c'est la bonne personne, il vous demandera le mot de passe.

L'ensemble de la transaction se fait en quelques heures.

Les hawaladars gardent une petite commission, l'émetteur économise les commissions des banques traditionnelles et le récepteur peut utiliser l'argent immédiatement et comme il lui convient le mieux.

Un système contre le vol

Crédit photo, Getty Légende image, L'échange d'argent et l'envoi de fonds peuvent être défavorables pour certaines personnes.

Les origines du hawala ne sont pas claires, mais certains l'associent à l'Inde et la Route de la soie datant au moins du 8ème siècle après JC.

La Route de la Soie était un réseau de routes commerciales reliant l'Extrême-Orient et l'Asie du Sud-Est à l'Afrique et à l'Europe.

Les vols et les pillages étant fréquents, les marchands indiens, arabes et musulmans ont imaginé différentes manières de protéger leurs profits.

Le mot hawala lui-même signifie ‘changer’ ou ‘transformer’.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a ceux qui croient que le Hawala était un système pour empêcher le vol sur la route de la soie.

Les commerçants utilisaient un mot de passe, qui pouvait être un objet, un mot ou un geste, et qui était complété par un mot de passe égal, similaire ou complémentaire du destinataire.

De cette façon, ils s'assuraient que l'argent ou les biens qu'ils voulaient échanger tombaient entre de bonnes mains.

Ce système est si ancien que, pour le replacer dans son contexte, il est bien antérieur à la Bank of Hindustan, la première banque établie à Calcula, en Inde, à la fin du XVIIIe siècle.

Aujourd'hui, avec l'essor des technologies, il est plus facile d'effectuer ces opérations. Et au lieu de mots de passe, des codes sont envoyés par transaction via des applications de messagerie instantanée.

Les hawaladars ne sont pas forcément des banquiers.

Ils exercent généralement ce type d'activité en parallèle avec d'autres activités commerciales et leurs centres de travail peuvent être aussi banals qu'une épicerie, une laverie ou une agence de voyage dans n'importe quelle rue de New York, Dubaï ou Paris.

Mais pourquoi les transactions doivent-elles rester anonymes ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le concept du Hawala est d'envoyer de l'argent entre deux endroits longues distances, en évitant les banques et les commissions élevées.

"Parce que souvent l'argent n'est pas déclaré ou parce que parfois ce n'est pas tout à fait légal", explique Priego Moreno.

"Parfois (les utilisateurs) évitent d'avoir à payer des impôts. D'autres fois, ce sont des envois de fonds envoyés à des proches dans leurs pays et ils veulent s'assurer que les intermédiaires gardent le moins d'argent possible."

Une personne qui souhaite envoyer de l'argent des États-Unis à sa famille dans un autre pays par des méthodes traditionnelles devra répondre à plusieurs exigences.

Si vous utilisez des systèmes bancaires, vous devrez avoir un compte avec une certaine somme d'argent.

Dans le même temps, l'ouverture d'un compte bancaire nécessite d'autres exigences supplémentaires, telles que des documents d'identité, un statut juridique, etc.

D'autres services de transfert d'argent peuventfacturer jusqu'à 20 % de commission pour les opérations internationales.

Quoi qu'il en soit, l'utilisateur devra se soumettre à des contrôles pour éviter d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent.

Les nouvelles technologies peuvent faciliter les systèmes de transfert d'argent non traditionnels.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'un des écueils de Hawala est que ses courtiers conservent peu ou pas de trace des transactions.

Avec le hawala, rien de tout cela n'est nécessaire. Son efficacité réside dans sa rapidité et ses économies.

Pour hawaladar, il est très important d'avoir un bon réseau de contacts et d'utilisateurs. Plus vous avez de contacts, mieux l'entreprise fonctionnera.

Le hawaladar doit aussi essayer d'être digne de confiance. "Dans certaines cultures orientales, le sujet de l'usure et de l'intérêt est très restreint. Pour un hawaladar, il est très difficile de collecter beaucoup d'argent", explique Priego Moreno.

C'est pourquoi son utilisation s'est répandue surtout dans les cultures du Moyen-Orient et d'Asie, contrairement aux pays occidentaux, qui ont des contrôles plus stricts et où la surveillance des transactions bancaires est plus grande.

"Certaines cultures font plus confiance à un hawaladar qu'à une banque parce que le hawala obéit à des réseaux familiaux ou est lié à des clans, il génère donc plus de confiance que ce que les banques peuvent offrir", explique Priego Moreno.

Pour Marina Martin, coordinatrice départementale d'histoire juridique de l'Asie du Sud à l'Institut Max Planck de Francfort, en Allemagne, les systèmes informels tels que le hawala, et des systèmes similaires tels que le hundi, avaient une connotation beaucoup plus formelle dans le passé et la compréhension qu’on en a aujourd'hui a changé parce qu'elle fonctionne de manière radicalement différente de la banque moderne.