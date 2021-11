Stress : Comment résister à la pression psychologique ?

En 2017, deux chirurgiens ophtalmologistes à Beyrouth ont signalé un cas déconcertant de cécité. Leur collègue, spécialisé en chirurgie rétinienne, s'est plaint d'une vision floue d'une partie d'un œil après un ou deux jours de stress intense au bloc opératoire.

Le médecin a ressenti les mêmes symptômes quatre fois en un an, précédés à chaque fois d'une journée stressante.

Le médecin a diagnostiqué un état de rétinopathie choroïdienne séreuse centrale, causé par l'accumulation d'une petite quantité de liquide derrière une petite zone de la rétine qui a conduit à sa séparation temporaire.

Il a été traité en quelques semaines et un plan a été élaboré pour lui permettre de contrôler l'anxiété et le stress afin d'éviter l'apparition de nouveaux symptômes.

Les médecins ont lié la rétinopathie et la maladie choroïdienne au stress depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'émergence de nombreux cas dans les rangs des guerriers. Les deux chirurgiens, dans l'une de leurs recherches, l'ont appelée choroïdopathie de stress.

Ils ont déclaré que les méthodes chirurgicales avancées ont fourni des perspectives sans précédent pour une intervention chirurgicale, mais travailler dans ces environnements modernes expose le chirurgien à une pression psychologique énorme.

En 1959, Peter Drucker, l'un des grands du management de l'ère moderne, prédit une transformation majeure de la nature du travail 50 ans plus tard. Drucker a inventé l'expression "travail cognitif"et a déclaré que le travail futur dépendrait davantage de l'effort mental que de l'effort physique.

Au fur et à mesure des progrès techniques, comme dans le cas de la chirurgie, l'attention s'est progressivement déplacée des compétences physiques de la main du chirurgien vers les compétences mentales d'analyse et de concentration.

La salle de chirurgie oculaire peut être un microcosme des environnements de travail dans le monde, car la nature du travail d'aujourd'hui ne nécessite plus d'effort physique autant qu'elle nécessite un effort mental, et le cerveau est devenu plus vulnérable que jamais aux risques professionnels.

Hans Selye, un médecin canado-hongrois, a été le premier à définir le terme 'stress' dans les années trente du siècle dernier, et a emprunté le terme au médecin anglais Robert Hooke, qui a classé le 'stress' comme une conséquence du stress sévère.

Plusieurs études ont été construites sur les études de Selye qui décrivent les réponses physiologiques aux facteurs de stress. La recherche a indiqué que le saut à l'élastique depuis les hauteurs augmente la résistance du corps à l'insuline, et que donner une conférence à 200 étudiants conduit à une augmentation des marqueurs inflammatoires dans le sang.

Mais ces réponses au fil du temps offrent une protection au corps pour l'aider à survivre. La résistance temporaire du corps à l'insuline comprenait, par exemple, l'accès du sucre au cerveau, tandis que l'inflammation protège le corps des corps étrangers.

Cela indique que l'effet temporaire du stress psychologique aigu disparaît avec la disparition des événements stressants, et les légers effets résiduels de ces stress peuvent améliorer la résistance du corps ou les performances cérébrales. Des études chez la souris ont conclu que le stress du confinement pendant quelques heures peut stimuler le cerveau à générer de nouveaux neurones, et une augmentation des neurones naissants est associée à une amélioration des performances aux tests de mémoire.,

Cependant, si les pressions psychologiques auxquelles nous sommes exposés sont répétées, intenses ou prolongées, nous pouvons souffrir de stress à long terme. Des études ont indiqué que les effets du stress varient avec la durée de l'événement émotionnel que nous vivons. L'exposition répétée au stress peut entraîner des changements physiologiques et psychologiques pouvant entraîner divers troubles.

Le système nerveux joue un rôle central dans la régulation de la réponse aux facteurs de stress, tels que la réaction de combat ou de fuite en cas de peur ou de colère. Mais si ces modèles de réponses physiologiques persistent malgré l'absence de facteurs de stress, le risque de développer une hypertension artérielle et d'autres maladies peut augmenter.

Changements structurels

Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni a déclaré que 57% des congés de maladie en 2017/2018 étaient dus au stress et à la dépression.

Certains chercheurs soutiennent que le stress à long terme a entraîné des taux plus élevés de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle, et pousse les souris à développer une dépression sévère. Des chercheurs ont observé dans des études menées sur des humains et des animaux que le stress psychologique à long terme peut altérer la structure du cerveau.

Ivana Savic et son équipe du Karolinska Institutet en Suède et de l'Université de Stockholm ont comparé le cerveau de personnes souffrant de stress à long terme en travaillant avec le cerveau de personnes en bonne santé et l'imagerie par résonance magnétique. L'équipe a découvert des différences dans les zones du cerveau responsables de l'attention, de la prise de décision, de la mémoire et des émotions.

Ils ont observé que le cortex préfrontal des sujets stressés était plus fin que celui de leurs homologues sains, tandis que l'amygdale était plus épaisse et le noyau caudé était plus petit. L'amincissement du cortex préfrontal est associé à une détérioration de la capacité à contrôler les émotions.

Après avoir soumis des personnes stressées à un programme de traitement de rééducation pendant trois mois, les chercheurs ont remarqué que le cortex préfrontal est devenu plus épais, ce qui indique que le stress est responsable de ce changement d'épaisseur.

D'autres études ont indiqué que l'augmentation des niveaux de l'hormone cortisol dans le sang, que le corps produit en réponse au stress, affecte négativement la mémoire et conduit à l'amincissement de certaines parties du cerveau, chez les jeunes et les moins jeunes.

Ces changements dans la structure du cerveau peuvent être dus à l'extraordinaire capacité de notre cerveau à s'adapter aux fonctions qui lui sont demandées. Lors de conflits par exemple, l'activité émotionnelle dont nous avons besoin pour survivre s'intensifie, tandis que les fonctions cognitives du cerveau sont perturbées. Alors que dans les environnements de travail qui reposent sur la concentration et les processus de prise de décision complexes, une diminution des fonctions de contrôle émotionnel et une mauvaise performance de la mémoire de travail peuvent affecter la productivité.

Une personne peut souffrir de stress psychologique à cause de sa façon de penser ou de voir les choses. Cela se reflète dans l'effet de ruminer des pensées négatives sur soi. Reconstituer l'événement émotionnel dans l'esprit peut activer les mêmes zones du cerveau que les événements et situations stressantes. Cela rend le corps en alerte en réponse aux stress internes et externes.

Une étude a établi un lien entre le stress psychologique à long terme et l'hypertension artérielle. Et des chercheurs américains ont utilisé des exercices de gestion du stress pour abaisser la tension artérielle. Les chercheurs ont observé que l'arrêt des pensées négatives était associé à une baisse de la pression artérielle.

Les techniques de méditation, de pleine conscience et de respiration peuvent aider à contrôler le stress, car elles améliorent la capacité de contrôler les émotions, réduisent la réponse du corps au stress et accélèrent la récupération du stress psychologique. Bien que certaines études aient indiqué que les exercices de méditation peuvent encourager certaines personnes à ruminer des pensées négatives.

Statut et contrôle

Une étude a conclu que de ressentir que 'la récompense n'est pas égale à l'effort' a des effets sur les fonctions cognitives du cerveau au même niveau que l'effet de l'alcool dans le sang à une concentration de 0,08 %

Certains comparent le cerveau à une machine à prédiction qui produit des images de la réalité basées sur des preuves de l'environnement. Par conséquent, l'incapacité de prédire ou le sentiment de perdre la capacité de contrôler les choses, provoquent du stress et une pression psychologique.

Certains ont soutenu que le stress est lié au statut social. Si vous voyez que votre position sociale est en jeu, vous pouvez vous sentir anxieux et stressé. Parce qu'alors vous sentirez que les choses sont hors de votre contrôle, et donc la concurrence, l'inégalité et la peur des opinions des autres causent un stress psychologique.

Des chercheurs ont souligné que le fait de ressentir que 'la récompense n'est pas égale à l'effort' engendre un stress psychologique à long terme. Les chercheurs ont noté que ce sentiment entraînait une hypertension artérielle chez les nettoyeurs, un épuisement professionnel chez les policiers de New York et un syndrome métabolique chez les policiers en Italie.

Les études ont indiqué que la souffrance d'un employé qui sent que son salaire n'est pas équivalent à l'effort qu'il fournit entraîne un épuisement émotionnel et une détérioration de la performance mentale. Une étude menée auprès de cavaliers en Australie a conclu que le fait de savoir que le salaire n'est pas égal à l'effort sur la capacité de prise de décision est égal à l'effet de l'alcoolémie à une concentration de 0,08 %.

Certains aspects de la vie civile affectent la réponse du corps au stress. Être dehors dans la nature accélère la récupération du corps du stress psychologique. L'exposition à la lumière vive ou à la lumière bleue la nuit inhibe la libération de l'hormone du stress, la mélatonine. L'exercice léger abaisse les niveaux de cortisol dans le sang.

Lors d'une exposition à Paris, l'artiste belge Thomas Leroy a exposé une statue en bronze d'une personne dont la tête était si énorme qu'elle est tombée au sol sous une pression psychologique. Il l'a appelé "le cerveau ne suffit plus pour survivre".

Malheureusement, la tête humaine ne s'étend pas et ne s'étend pas pour s'adapter aux pressions psychologiques modernes, et l'effort psychologique, contrairement à l'effort physique, n'a pas de signes extérieurs clairs.