Facebook, Instagram et WhatsApp : ce que l'on sait de la panne qui a affecté ces plateformes pendant des heures dans le monde entier

il y a 7 minutes

Facebook, Instagram et WhatsApp, les trois services du géant de l'internet, ont connu lundi une panne mondiale qui a empêché des millions d'utilisateurs d'accéder à ses services en ligne.

Dans une déclaration, Facebook a indiqué que cela a affecté les outils et systèmes internes de l'entreprise, ce qui a compliqué les tentatives de résolution du problème.

L'accès via le web ou les applications pour smartphones n'a pas été possible pendant au moins six heures, après quoi les services ont commencé à être rétablis.