Abus sexuels dans l'église : une enquête révèle que 216 000 enfants ont été victimes du clergé français

il y a 31 minutes

Une haute personnalité de l'Église française exprime sa "honte et son horreur" face à ces conclusions et demande pardon.

La publication du rapport français fait suite à un certain nombre de plaintes et de poursuites pour abus contre des responsables de l'Église catholique dans le monde entier.

L'enquête indépendante, commandée par l'Église catholique française, a passé plus de deux ans et demi à éplucher les dossiers des tribunaux, de la police et de l'Église et à s'entretenir avec des victimes et des témoins.