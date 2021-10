Facebook nuit aux enfants et affaiblit la démocratie selon une ancienne employée de la société

il y a une heure

Une ancienne employée de Facebook a déclaré à des responsables politiques américains que les sites et les applications de l'entreprise nuisent à la santé mentale des enfants et alimentent les divisions au sein de la société.

Facebook fait l'objet d'une surveillance croissante et de plus en plus d'appels à sa régulation.