Mohamed Ali : des dessins rares du grand boxeur vendus pour près d'un million de dollars

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Muhammad Ali est considéré comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps.

Une collection rare de dessins, croquis et peintures du champion de boxe Mohamed Ali a été vendue aux enchères pour près de 1 million de dollars (733 760 £).

Quelque 26 œuvres d'art sont passées sous le marteau de la maison de vente aux enchères Bonhams à New York.

L'une des œuvres les plus attendues, Sting Like a Bee, a été vendue 425 000 $ (311 853 £), soit plus de 10 fois son estimation avant la vente.

Ali est considéré comme l'un des plus grands athlètes, activistes et poètes de tous les temps, mais ses talents artistiques sont moins connus.

Selon Bonhams, il a dessiné et peint toute sa vie, encouragé par son père, qui était un artiste professionnel, puis par l'artiste sportif LeRoy Neiman.

"Mohamed Ali était une icône culturelle qui a défini une génération. Ses œuvres d'art dépeignent les sujets qui lui tenaient à cœur : La boxe, les droits civils, la religion et la paix mondiale et l'humanitarisme", a déclaré Helen Hall, directrice de la culture populaire chez Bonhams, avant la vente.

Les œuvres ont été mises aux enchères par le collectionneur d'art et ami Rodney Hilton Brown, qui a déclaré qu'Ali avait dessiné ses trois premiers tableaux pour lui après un combat à Boston en 1977. Le prix de vente total de 945 524 $ (693 788 £) a été trois fois plus élevé que prévu.

Sting Like a Bee a été peint pendant le tournage de Freedom Road dans le Mississippi en 1978 et est la seule œuvre à inclure un poème complet de Muhammad Ali, a déclaré Bonhams. On peut y lire : "Ref ! il flottait comme un papillon et piquait comme une abeille ! Oui, si tu étais intelligent, tu courrais comme moi !" Ali a souvent décrit son style de boxe comme flottant comme un papillon et piquant comme une abeille.

Crédit photo, Getty Images

Parallèlement, une peinture rouge, blanche et bleue de 1979 sur toile, avec les mots "I Love You America", a été vendue 150 000 dollars, et un croquis de 1967 au feutre comparant l'islam au christianisme a atteint 24 000 dollars, rapporte l'agence de presse Reuters.