Bien-être: les grands-parents ont-ils raison lorsqu'ils disent que les douleurs articulaires sont causées par l'humidité ?

il y a 51 minutes

Les changements de conditions climatiques peuvent induire une dilatation et une contraction des tissus qui forment ou entourent les articulations.

"Prends le parapluie si tu ne veux pas être mouillée, ça me fait souffrir du genou". Nous avons toujours entendu nos aînés - et peut-être maintenant nous-mêmes - associer les douleurs osseuses ou articulaires aux changements de temps.

Cette croyance populaire remonte à loin. Déjà dans les traités d'Hippocrate et dans la médecine traditionnelle chinoise, on trouve des références à des rhumatismes aggravés par le froid ou le vent.

Mais ces prédictions sont-elles fondées, et l'humidité peut-elle vraiment faire souffrir des os ou des articulations ?

L'arthrose, une maladie du cartilage

Lorsque la maladie progresse, l'os perd l'effet amortisseur du cartilage, le frottement avec l'autre os provoque des douleurs et l'articulation se déforme.

Le cartilage est un tissu composé de cellules hautement spécialisées, appelées chondrocytes, qui sont enchâssées dans une matrice souple et très hydratée qu'elles renouvellent elles-mêmes.

Cependant, étant donné que les chondrocytes, bien qu'étant des cellules à longue durée de vie, n'ont pas la capacité de se diviser et ne peuvent donc pas être remplacés, la capacité de régénération de ce tissu est pratiquement nulle.

Le froid peut-il provoquer des douleurs ?

La faible pression atmosphérique, qui est fréquente pendant les mois les plus froids et les plus humides de l'année, peut être responsable de l'aggravation des symptômes des maladies rhumatismales.