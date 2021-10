Bien-être: les résultats de la plus grande étude jamais réalisée sur l'exercice et la condition physique

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon la recherche, l'exercice compense les dommages causés par un mode de vie sédentaire.

Les bienfaits de l'activité physique sont largement connus dans le monde scientifique.

Cependant, la relation entre les différents types d'exercices (plus légers, plus intenses, aérobies ou non) et l'amélioration de la condition physique n'est pas encore totalement comprise.

Pour approfondir cette compréhension, des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Boston (États-Unis) ont mené une vaste étude auprès de plus de 2 000 participants, la plus grande jamais réalisée pour comprendre cette relation.

La condition physique a une influence majeure sur la santé et est associée à un risque moindre de maladies cardiovasculaires.

Publiée dans l'European Heart Journal, l'étude a révélé que l'exercice intense améliore davantage la condition physique que l'activité physique légère, telle que la marche de 10 000 pas par jour (répartis tout au long de la journée).

L'exercice intense est trois fois plus efficace pour améliorer la condition physique que la simple marche et 14 fois plus efficace que la simple diminution de l'inactivité quotidienne (comme se lever pour changer de chaîne de télévision, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, etc.)

La conclusion peut sembler évidente, mais en fait, un certain nombre de détails ont été approfondis par la recherche, menée et dirigée par l'équipe du professeur de cardiologie de l'université de Boston, Matthew Nayor.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'exercice physique est directement lié à une bonne santé.

Par exemple, une personne qui passe toute la journée assise au bureau peut-elle compenser ce temps de sédentarité par un exercice plus intensif après le travail ?

Comment la santé de cette personne se compare-t-elle à celle d'une personne qui a un travail où l'activité physique est plus importante, mais pas d'exercice au-delà ?

Il n'est pas certain non plus que le nombre de pas effectués par jour (comptabilisés à l'aide de compteurs de pas) fasse réellement une différence en termes de forme physique.

La conclusion est qu'ils le font, quels que soient le sexe, la tranche d'âge et l'état de santé, ce qui confirme que le maintien d'une activité tout au long de la journée est bénéfique pour tous.

Les chercheurs ont également constaté que les personnes qui effectuent un nombre de pas par jour supérieur à la moyenne et qui font de l'exercice de manière plus intensive sur une courte période ont également une forme physique supérieure à la moyenne, indépendamment de la durée pendant laquelle elles sont restées assises.

En d'autres termes, il est apparemment possible de compenser les dommages causés par un mode de vie sédentaire tout au long de la journée en augmentant l'activité physique et l'exercice à d'autres moments.

Les chercheurs ont également examiné comment le corps réagit à différentes intensités d'activité physique au début, au milieu et au sommet d'un exercice.

Les chercheurs s'attendaient déjà à trouver parmi les résultats qu'un exercice plus intense favorise l'amélioration des performances pendant le pic d'activité.

Mais ils ont également constaté que les exercices de haute intensité sont également plus bénéfiques que la marche rapide pour améliorer la capacité du corps à démarrer et à maintenir des niveaux d'activité moins importants.

Selon Nayor, qui a dirigé la recherche, une autre question était de savoir quels étaient les impacts des habitudes passées sur la santé physique et le niveau de bien-être d'une personne dans le présent.

"Nous avons constaté que les participants ayant un taux d'activité élevé au début, mais un faible niveau d'activité quelque huit ans plus tard, présentaient des niveaux de forme équivalents. Cela suggère qu'il existe peut-être un "effet mémoire" des activités physiques passées qui se reflète dans l'indice de forme actuel", explique Nayor dans un article sur la recherche publié par l'université de Boston et le Forum économique mondial.

L'importance de l'activité physique légère

Matthew Nayor souligne que si la conclusion est que les activités plus intenses sont meilleures pour la forme physique, cela ne signifie pas que les activités légères sont inutiles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Compter les pas pendant la journée n'est pas aussi efficace qu'un exercice intense, mais c'est mieux que de ne rien faire.

"Notre étude a confirmé que l'activité légère améliore également la condition physique. Et cela est particulièrement important pour les personnes âgées ou celles qui souffrent de problèmes de santé qui les empêchent de pratiquer une activité plus intense", indique l'article.

Elle ajoute que si votre objectif est d'améliorer votre forme physique, il est trois fois plus efficace de faire au moins un exercice modéré ou intense que de vous contenter d'une marche rapide, par exemple.

Qu'est-ce qu'un exercice intense ?

Les chercheurs ont utilisé les définitions établies dans d'autres études comme base de leur travail récent. Selon ces paramètres, marcher entre 60 et 99 pas par minute est un exercice léger, marcher entre 100 et 129 pas par minute est modéré, et plus de 130 pas par minute est intense.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est plus efficace de faire des exercices intenses que de passer plus d'heures à faire des exercices légers.

Toutefois, dans l'article publié par l'université de Boston, M. Nayor souligne que la vitesse doit peut-être être plus rapide pour les personnes plus jeunes.