La Chine en mutation : comment la "prospérité commune" de Xi peut avoir un impact sur le monde

il y a 23 minutes

La Chine affirme que ses politiques visant à réduire l'écart croissant de richesse sont précisément ce dont elle a besoin à ce moment de sa trajectoire économique - mais les critiques disent que cela s'accompagne d'un contrôle encore plus grand de la manière dont les entreprises et la société seront gouvernées.

La société affirme qu'elle est bénéficiaire du progrès économique du pays et que "si la société se porte bien et que l'économie se porte bien, Alibaba se portera bien".

"Mais ensuite, nous nous sommes habitués à l'idée. Il ne s'agit pas de dépouiller les riches. Il s'agit de restructurer la société et de développer la classe moyenne. Et nous sommes une entreprise de consommation en fin de compte - donc c'est bon pour nous."

Le secteur du luxe pourrait être perdant

"Les dépenses chinoises représentent environ 50% de la consommation de luxe dans le monde - et si les riches chinois décident d'acheter moins de montres suisses, de cravates italiennes et de voitures de luxe européennes, alors cette industrie en prendra un coup."

Le "nouveau socialisme"

Au fond, la prospérité commune consiste à rendre la société chinoise plus équitable, du moins selon le parti communiste. Et cela a le potentiel de transformer ce que signifie le socialisme dans le contexte mondial.

"Le Parti se préoccupe désormais des travailleurs moyens, comme les chauffeurs de taxi, les travailleurs migrants et les livreurs", explique Wang Huiyao, du Centre for China and Globalisation de Pékin.

"Cela fait partie de la dérive vers la gauche et vers toujours plus de contrôle qui caractérise le mandat de Xi Jinping", déclare George Magnus, associé au China Centre de l'Université d'Oxford.

"La pression implicite est de se conformer aux objectifs du Parti", dit-il. "Il y aura une taxe sur les revenus élevés et "déraisonnables", et une pression sur les entreprises privées pour qu'elles fassent des dons aux objectifs économiques du Parti", dit-il, "mais pas de grande évolution vers une taxation progressive".

Une Chine utopique du haut vers le bas

Cette prospérité s'accompagne de la promesse d'une société plus équitable, d'une classe moyenne plus nombreuse et plus riche et d'entreprises qui donnent plutôt qu'elles ne prennent.