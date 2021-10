Chine-Taiwan: comprendre ce qu'est la politique de la "Chine unique"

Depuis des décennies, les présidents américains successifs ont dû faire face à une question très sensible connue sous le nom de politique de la "Chine unique". La BBC explique ce qu'est cette politique et son contenu.

Qu'est-ce que la politique de la "Chine unique" ?

La politique d'une seule Chine est une pierre angulaire des relations entre la Chine et les États-Unis, et la pierre angulaire de la politique et de la diplomatie chinoises.