Prix Nobel : comment ça fonctionne ?

Maria Ressa et Dmitry Muratov ont remporté conjointement le prix Nobel de la paix 2021

Les journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov ont reçu le prix Nobel de la paix pour leur "combat courageux" en faveur de la liberté d'expression aux Philippines et en Russie.

Parmi les autres candidats pressentis cette année figurent la militante pour la protection du climat Greta Thunberg, le groupe de défense des droits des médias Reporters sans frontières (RSF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Mme Ressa, qui a cofondé le site d'information Rappler, a été félicitée pour avoir utilisé la liberté d'expression afin de "dénoncer les abus de pouvoir, le recours à la violence et l'autoritarisme croissant dans son pays natal, les Philippines".

Le comité a déclaré que M. Muratov, qui a cofondé le journal indépendant Novaja Gazeta, a défendu pendant des décennies la liberté d'expression en Russie dans des conditions de plus en plus difficiles.

Le prix est destiné à récompenser une personne ou une organisation qui a "fait le plus ou le mieux pour la fraternité entre les nations".

L'année dernière, le lauréat était le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, récompensé pour ses efforts en matière de lutte contre la faim et d'amélioration des conditions de paix.

D'anciens lauréats célèbres

L'ancien président américain Barack Obama a remporté le prix Nobel de la paix en 2009, pour "ses efforts extraordinaires visant à renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples".

Le président Obama a déclaré qu'il était "surpris et profondément humble" et qu'il utiliserait ce prix comme un "appel à l'action". Son prix a toutefois fait l'objet de critiques, d'autant plus qu'il n'était en fonction que depuis 12 jours avant la date limite de dépôt des candidatures.